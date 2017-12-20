Дмитрий Аленичев: ЦСКА и «Зенит» выигрывали Кубок УЕФА. Разве «Спартак» не может?
Вторую часть разговора с бывшим главным тренером
Вторую часть разговора с бывшим главным тренером
ФАРФАН ВЫСТРЕЛИТ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА
— Для многих лидерство «Локомотива» стало неожиданным. Как считаете, команда Семина способна удержаться на вершине до конца чемпионата?
— А почему нет? Особенно учитывая нестабильную игру «Спартака», «Зенита», ЦСКА. Кстати, я и «Краснодар» со счетов не сбрасываю. Конечно, «Локо» предстоят тяжелейшие матчи. Но с другой стороны, команда показывает довольно симпатичный футбол. Думаю, у нее хорошие шансы выиграть золото. Хотя на «Локо» никто не ставил.
— В начале своей карьеры вы работали с Юрием Семиным. В чем его феномен? Что в нем есть такого, чего нет в других специалистах?
— Когда с ним работал, он был достаточно жестким. Очень требовательный человек. Если
— Как возможно, что Фарфан, который за неделю облетал весь мир, показывает такой уровень в 33 года?
— Это заслуга Палыча! Нашел к нему подход, поговорил, определил роль на поле. Семин выжал из игрока практически максимум. И сам Фарфан теперь получает удовольствие от футбола. Уверен — перуанец и на чемпионате мира выстрелит.
— Для футбольного сообщества не секрет, что между Семиным и руководством клуба в начале сезона возникало недопонимание. Тем не менее команда идет на первом месте. Как подобное объяснить?
— Я знаю, что на старте существовали трения. Но, думаю, руководители поняли, что не надо лезть в дела тренера. Он должен заниматься своим делом. Даешь результат — тебе клуб помогает. Не даешь — увольняет.
При Семине железнодорожники побеждают. И, насколько знаю, отношения с боссами «Локо» изменились в лучшую сторону. Это очень важный момент. В Туле у меня было полное взаимопонимание с губернатором. И чувствовал себя не то чтобы спокойно, но уверенно. Мне доверяли, а я, в свою очередь, выполнял работу на сто процентов. Если бы постоянно происходили передряги, вряд ли дал бы результат.
ДУМАЮ, МАНЧИНИ НЕ НУЖЕН ТАКОЙ ХАВБЕК, КАКИМ БЫЛ ТИТОВ
— В чем феномен «Зенита»? С одной стороны, команда серьезно укрепилась, взяла звездного тренера, отлично стартовала. Но что случилось потом?
— Если честно, спада питерцев ожидал. Ни один клуб мира не обходится без этого, даже «Барселона». Мое мнение таково: футболисты могут недопонимать
С другой стороны, обладая таким составом, «Зенит» должен быть в числе лидеров, так скажем. Не хочу говорить, что на первом месте обязательно…
— Но «Зенит» и так идет в числе лидеров. А вот игра не всегда радует глаз.
— Вот смотрите, «Спартак» победил в предыдущем чемпионате. Если спросить, довольны ли болельщики, то они, конечно, скажут «да». А игра? Уверен, что некоторые скажут: «Могли выглядеть лучше, но мы рады, что есть результат».
То же касается и «Зенита». Фанатов устроит первое место при любом футболе. Однако мое субъективное мнение — команда показывает не особенно зрелищную игру, поэтому не лидирует. Амбиции у клуба большие, там все говорят: «Мы возьмем титул».
— Может быть, дело в том, что состав не то что укомплектован, а перенасыщен?
— Это проблема. Для тренера головная боль, когда перебор исполнителей. При этом Манчини сам хотел многих приобрести. А потом
И второе — даже если все будут играть, надо грамотно расставить футболистов. Это не так просто. Думаю, вопрос в том, что в группе атаки не каждый появляется на своей позиции. Кокорина вот на фланг отправляют, к примеру. Для Манчини это создает сложности, они только его. «Зенит» приобрел столько аргентинцев, все — кандидаты в сборную. И если лишаются практики, не исключены конфликты.
— Понимаете Манчини, когда он говорит, что даже при такой селекции все равно нужно усиление?
— Нет. Просто не могу. У «Зенита» такой состав, который должен претендовать только на первое место.
— Может, не хватает…
— Халка?
— Нет, плеймейкера — такого, например, как Титов.
— Подобных Егору Ильичу сейчас найти трудно. Хотя, может, Манчини такие футболисты и не нужны. Больше разговоров о фланговых игроках, нападающих. Впрочем, креативный хавбек с искусством последнего паса необходим любой команде, не только «Зениту».
Вот был Алекс в «Спартаке». Настоящий мастер! Зрители же приходят посмотреть на его передачи и голы. Тех, кто способен и пас классный отдать, и сам забить, единицы. К сожалению, в «Зените» такого нет. Хотя возможность купить имелась.
ДЗЮБЕ НУЖНО ОСТАВАТЬСЯ. И БОРОТЬСЯ ЗА МЕСТО В СОСТАВЕ «ЗЕНИТА»
— Дзюба как футболист закончился?
— Нет, категорически. У меня хорошие отношениях с Артемом. Понимаю, что болельщики «Спартака» на меня разозлились за то, что
А Артем еще скажет свое слово. Не исключаю, что на следующий год в «Зените» его не будет. Но не сомневаюсь, что если Дзюба перейдет в другую команду, то сможет там показать свой высокий уровень и подтвердить класс. Я знаю, что это Профессионал с большой буквы. Не хочу рассуждать про человеческие качества, но в плане профессионализма в нем уверен. Мы еще увидим настоящего Дзюбу.
— Стоит ли форварду задуматься об аренде?
— Ему однозначно нужно бороться за место с составе «Зенита». Артем решит сам, но как мне кажется, он должен каждый день грызть землю. И тогда всем еще все докажет, не сомневаюсь.
— Что случилось с Кокориным в начале сезона?
— Просто поставили на позицию, для которой он рожден. Саша — центральный нападающий, с хорошей скоростью, дриблингом, ударом с обеих ног. Когда все хаяли Кокорина — «Не забивает!» — его было жаль. Все эти истории…
— Про шампанское в Монако?
— Это личная жизнь каждого. В свободное время футболист имеет право отдыхать так, как считает нужным. Так вот, я видел потенциал Кокорина, даже когда он переживал не лучшие времена. По своим данным для России это суперигрок! Понимаю: человек выходит там, где скажет тренер. Но Саше надо было найти место, где парень раскрылся бы. Это центр атаки. Рад, что это произошло. А характер у Кокорина нормальный.
— «Спартак» за чемпионство поборется?
— Да. Хотя отстоять титул будет крайне сложно. Правда, остается еще 10 туров… Нужна стабильность. А за второе место «Спартак» биться просто обязан. При таком подборе футболистов, при такой финансовой состоятельности и поддержке болельщиков ниже второй строчки нельзя.
— ЦСКА тоже до конца будет сражаться?
— Конечно. Наверху такая непредсказуемость! Тем и интересен этот сезон. Тот же «Краснодар» я не сбрасываю со счетов. За тройку — а значит, за Лигу чемпионов — будут «бодаться» вообще все лидеры.
— «Спартаку» нужно зимой усиливаться?
— Думаю, команда достаточно укомплектована. В том числе и для Лиги Европы. Если в шутку говорить, нелишне вернуть из Китая Халка. Тогда можно ставить задачу взять еврокубок. Хотя у «Спартака», наверное, такая цель и есть. А почему нет? ЦСКА выигрывал Кубок УЕФА, «Зенит» тоже. Разве и
НЕ СПЕШИТЕ РАДОВАТЬСЯ НАШЕЙ ГРУППЕ НА ЧМ-2018
— Возникали опасения, что
— Как тренер, ты всегда беспокоишься: что будет с клубом при новом начальстве? Когда я познакомился с Александром Викторовичем Уссом (временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края. — Прим. В. К.), убедился: финансирование и поддержка будут оказываться в прежнем объеме. Сейчас все нормально. Когда руководители помогают, это и мне приятно, и ребятам. Ведь чего скрывать — во многих командах серьезные задержки. По зарплате, премиальным, другие финансовые передряги. Слава богу, в «Енисее» все стабильно. Усс заверил меня, что так все и останется.
— Интерес к футболистам «Енисея» из
— Да. Я не в состоянии ребят удерживать. Таков мой жизненный принцип. Поступят достойные предложения, устроят они всех — руки пожмем друг другу и разойдемся.
— А к тренеру Аленичеву обращались с тем же вопросом?
— На данный момент — нет.
— Ваше мнение о жеребьевке чемпионата мира для сборной России? Повезло или торопиться рано?
— Слышал людей, которые говорят: группа у нас проходная и легкая. Они глубоко заблуждаются. Мы уже на этом обжигались. Могу по своему опыту судить. В 2002-м нам попались Япония, Бельгия и Тунис. Кто думал, что пройдем, не угадал. И сейчас подобные мысли надо выкинуть всем болельщикам. Группа непростая! Кто в атаке у Уругвая? Кавани и Суарес. В Египте — один из лучших форвардов английской
Хотел бы всех предостеречь от шапкозакидательских настроений. Станислав Саламович (Черчесов. — Прим. В. К.) этого не допустит и донесет до футболистов верный настрой. На первую игру наша сборная должна выйти, как на Англию, Испанию, Бразилию или Аргентину. И отдаться полностью! Обращаюсь к футболистам: не слушайте досужих разговоров. Чемпионат мира — турнир жизни. Ради чего я открыл академию? Чтобы дети смогли однажды попасть на такой турнир и показать себя. И не важно, Саудовская Аравия ли в соперниках или
— Сильно удивитесь, если Россия не выйдет из такой группы?
— Нет. Хотя, как патриот, верю, что пройдем дальше.
— Слухи о применении допинга в нашей сборной на чемпионате мира-2014 — провокация?
— Не верю! Исключено! Нужно не уважать себя, чтобы допустить такое. Никогда в жизни не позволил бы себе подобное. Футбол — командный вид спорта. И мысли не допускаю, что игрок может таким заниматься. Обвинения звучат как ложь.
— Как развивается ваша академия? Какова цель проекта?
— Первостепенная — привлечь к футболу детей, которые живут рядом. Из Москвы и области могут приезжать. Ребятам просто нужно заниматься спортом. Вижу радость их родителей. К сожалению, в силу занятости бываю здесь не так часто, как хотелось бы.
Несколько наших воспитанников уже перешли в школы ЦСКА, «Спартака» и «Динамо». И ради бога. Для меня это счастье! Занимаюсь благотворительностью, никакой коммерческой составляющей нет. Дети должны проводить время на футбольном поле — вдруг