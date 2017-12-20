Дмитрий Аленичев: ЦСКА и «Зенит» выигрывали Кубок УЕФА. Разве «Спартак» не может?

Источник: Спорт-Экспресс

ФАРФАН ВЫСТРЕЛИТ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

— Для многих лидерство «Локомотива» стало неожиданным. Как считаете, команда Семина способна удержаться на вершине до конца чемпионата?

— А почему нет? Особенно учитывая нестабильную игру «Спартака», «Зенита», ЦСКА. Кстати, я и «Краснодар» со счетов не сбрасываю. Конечно, «Локо» предстоят тяжелейшие матчи. Но с другой стороны, команда показывает довольно симпатичный футбол. Думаю, у нее хорошие шансы выиграть золото. Хотя на «Локо» никто не ставил.

— В начале своей карьеры вы работали с Юрием Семиным. В чем его феномен? Что в нем есть такого, чего нет в других специалистах?

— Когда с ним работал, он был достаточно жестким. Очень требовательный человек. Если кто-то не выполнял его указания, то мог не то что накричать, а даже от тренировки отстранить! Сказать: «Не хочешь делать, как я сказал, — иди бегай по кругу». Уверен, что со временем Юрий Палыч приобрел и колоссальный опыт. Думаю, сейчас сумел убедить игроков в том, что могут выиграть чемпионат. И видно, что в команде царит хорошая обстановка. Палыч это умеет — создать коллектив. Знаю, что может собраться с ребятами, выпить бокал вина — это очень важно. У меня, как у тренера, тоже такое присутствует — можем сесть и поговорить с футболистами. Это сплачивает коллектив. А потом люди выходят на поле и бьются. Это заметно.

— Как возможно, что Фарфан, который за неделю облетал весь мир, показывает такой уровень в 33 года?

— Это заслуга Палыча! Нашел к нему подход, поговорил, определил роль на поле. Семин выжал из игрока практически максимум. И сам Фарфан теперь получает удовольствие от футбола. Уверен — перуанец и на чемпионате мира выстрелит.

— Для футбольного сообщества не секрет, что между Семиным и руководством клуба в начале сезона возникало недопонимание. Тем не менее команда идет на первом месте. Как подобное объяснить?

— Я знаю, что на старте существовали трения. Но, думаю, руководители поняли, что не надо лезть в дела тренера. Он должен заниматься своим делом. Даешь результат — тебе клуб помогает. Не даешь — увольняет.

При Семине железнодорожники побеждают. И, насколько знаю, отношения с боссами «Локо» изменились в лучшую сторону. Это очень важный момент. В Туле у меня было полное взаимопонимание с губернатором. И чувствовал себя не то чтобы спокойно, но уверенно. Мне доверяли, а я, в свою очередь, выполнял работу на сто процентов. Если бы постоянно происходили передряги, вряд ли дал бы результат.

ДУМАЮ, МАНЧИНИ НЕ НУЖЕН ТАКОЙ ХАВБЕК, КАКИМ БЫЛ ТИТОВ

— В чем феномен «Зенита»? С одной стороны, команда серьезно укрепилась, взяла звездного тренера, отлично стартовала. Но что случилось потом?

— Если честно, спада питерцев ожидал. Ни один клуб мира не обходится без этого, даже «Барселона». Мое мнение таково: футболисты могут недопонимать какие-то схемы Манчини. Итальянец находится в поиске решений, каких-то идей, хочет выстроить игру, поэтому часто меняет расстановки, позиции игроков. Поэтому и могут возникать проблемы, для начального периода это нормально.

С другой стороны, обладая таким составом, «Зенит» должен быть в числе лидеров, так скажем. Не хочу говорить, что на первом месте обязательно…

— Но «Зенит» и так идет в числе лидеров. А вот игра не всегда радует глаз.

— Вот смотрите, «Спартак» победил в предыдущем чемпионате. Если спросить, довольны ли болельщики, то они, конечно, скажут «да». А игра? Уверен, что некоторые скажут: «Могли выглядеть лучше, но мы рады, что есть результат».

То же касается и «Зенита». Фанатов устроит первое место при любом футболе. Однако мое субъективное мнение — команда показывает не особенно зрелищную игру, поэтому не лидирует. Амбиции у клуба большие, там все говорят: «Мы возьмем титул».

— Может быть, дело в том, что состав не то что укомплектован, а перенасыщен?

— Это проблема. Для тренера головная боль, когда перебор исполнителей. При этом Манчини сам хотел многих приобрести. А потом кто-то из них перестает выходить на поле, и начинаются трения — мол, вы меня пригласили, а я сижу на лавке!

И второе — даже если все будут играть, надо грамотно расставить футболистов. Это не так просто. Думаю, вопрос в том, что в группе атаки не каждый появляется на своей позиции. Кокорина вот на фланг отправляют, к примеру. Для Манчини это создает сложности, они только его. «Зенит» приобрел столько аргентинцев, все — кандидаты в сборную. И если лишаются практики, не исключены конфликты.

— Понимаете Манчини, когда он говорит, что даже при такой селекции все равно нужно усиление?

— Нет. Просто не могу. У «Зенита» такой состав, который должен претендовать только на первое место.

— Может, не хватает…

— Халка?

— Нет, плеймейкера — такого, например, как Титов.

— Подобных Егору Ильичу сейчас найти трудно. Хотя, может, Манчини такие футболисты и не нужны. Больше разговоров о фланговых игроках, нападающих. Впрочем, креативный хавбек с искусством последнего паса необходим любой команде, не только «Зениту».

Вот был Алекс в «Спартаке». Настоящий мастер! Зрители же приходят посмотреть на его передачи и голы. Тех, кто способен и пас классный отдать, и сам забить, единицы. К сожалению, в «Зените» такого нет. Хотя возможность купить имелась.

Артем ДЗЮБА | Источник: Спорт-Экспресс

ДЗЮБЕ НУЖНО ОСТАВАТЬСЯ. И БОРОТЬСЯ ЗА МЕСТО В СОСТАВЕ «ЗЕНИТА»

— Дзюба как футболист закончился?

— Нет, категорически. У меня хорошие отношениях с Артемом. Понимаю, что болельщики «Спартака» на меня разозлились за то, что когда-то взял Дзюбу в самолет после матча в Петербурге. Но каждый останется при своем мнении — считаю, что ничего криминального не сделал.

А Артем еще скажет свое слово. Не исключаю, что на следующий год в «Зените» его не будет. Но не сомневаюсь, что если Дзюба перейдет в другую команду, то сможет там показать свой высокий уровень и подтвердить класс. Я знаю, что это Профессионал с большой буквы. Не хочу рассуждать про человеческие качества, но в плане профессионализма в нем уверен. Мы еще увидим настоящего Дзюбу.

— Стоит ли форварду задуматься об аренде?

— Ему однозначно нужно бороться за место с составе «Зенита». Артем решит сам, но как мне кажется, он должен каждый день грызть землю. И тогда всем еще все докажет, не сомневаюсь.

— Что случилось с Кокориным в начале сезона?

— Просто поставили на позицию, для которой он рожден. Саша — центральный нападающий, с хорошей скоростью, дриблингом, ударом с обеих ног. Когда все хаяли Кокорина — «Не забивает!» — его было жаль. Все эти истории…

— Про шампанское в Монако?

— Это личная жизнь каждого. В свободное время футболист имеет право отдыхать так, как считает нужным. Так вот, я видел потенциал Кокорина, даже когда он переживал не лучшие времена. По своим данным для России это суперигрок! Понимаю: человек выходит там, где скажет тренер. Но Саше надо было найти место, где парень раскрылся бы. Это центр атаки. Рад, что это произошло. А характер у Кокорина нормальный. По-спортивному злой. Саша поможет нашей сборной на чемпионате мира — дай бог, обойдется без травм. Сейчас Кокорин чуть подсдал, но это ничего. Спады случаются.

— «Спартак» за чемпионство поборется?

— Да. Хотя отстоять титул будет крайне сложно. Правда, остается еще 10 туров… Нужна стабильность. А за второе место «Спартак» биться просто обязан. При таком подборе футболистов, при такой финансовой состоятельности и поддержке болельщиков ниже второй строчки нельзя.

— ЦСКА тоже до конца будет сражаться?

— Конечно. Наверху такая непредсказуемость! Тем и интересен этот сезон. Тот же «Краснодар» я не сбрасываю со счетов. За тройку — а значит, за Лигу чемпионов — будут «бодаться» вообще все лидеры.

— «Спартаку» нужно зимой усиливаться?

— Думаю, команда достаточно укомплектована. В том числе и для Лиги Европы. Если в шутку говорить, нелишне вернуть из Китая Халка. Тогда можно ставить задачу взять еврокубок. Хотя у «Спартака», наверное, такая цель и есть. А почему нет? ЦСКА выигрывал Кубок УЕФА, «Зенит» тоже. Разве и красно-белые не могут? Словом, моя точка зрения, что и сейчас у «Спартака» обойма крепкая.

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ (справа) и Станислав ЧЕРЧЕСОВ | Источник: Спорт-Экспресс

НЕ СПЕШИТЕ РАДОВАТЬСЯ НАШЕЙ ГРУППЕ НА ЧМ-2018

— Возникали опасения, что из-за смены руководства Красноярского края у «Енисея» возникнут проблемы. Они позади?

— Как тренер, ты всегда беспокоишься: что будет с клубом при новом начальстве? Когда я познакомился с Александром Викторовичем Уссом (временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края. — Прим. В. К.), убедился: финансирование и поддержка будут оказываться в прежнем объеме. Сейчас все нормально. Когда руководители помогают, это и мне приятно, и ребятам. Ведь чего скрывать — во многих командах серьезные задержки. По зарплате, премиальным, другие финансовые передряги. Слава богу, в «Енисее» все стабильно. Усс заверил меня, что так все и останется.

— Интерес к футболистам «Енисея» из премьер-лиги есть?

— Да. Я не в состоянии ребят удерживать. Таков мой жизненный принцип. Поступят достойные предложения, устроят они всех — руки пожмем друг другу и разойдемся.

— А к тренеру Аленичеву обращались с тем же вопросом?

— На данный момент — нет.

— Ваше мнение о жеребьевке чемпионата мира для сборной России? Повезло или торопиться рано?

— Слышал людей, которые говорят: группа у нас проходная и легкая. Они глубоко заблуждаются. Мы уже на этом обжигались. Могу по своему опыту судить. В 2002-м нам попались Япония, Бельгия и Тунис. Кто думал, что пройдем, не угадал. И сейчас подобные мысли надо выкинуть всем болельщикам. Группа непростая! Кто в атаке у Уругвая? Кавани и Суарес. В Египте — один из лучших форвардов английской премьер-лиги Салах. Саудовская Аравия тоже не подарок.

Хотел бы всех предостеречь от шапкозакидательских настроений. Станислав Саламович (Черчесов. — Прим. В. К.) этого не допустит и донесет до футболистов верный настрой. На первую игру наша сборная должна выйти, как на Англию, Испанию, Бразилию или Аргентину. И отдаться полностью! Обращаюсь к футболистам: не слушайте досужих разговоров. Чемпионат мира — турнир жизни. Ради чего я открыл академию? Чтобы дети смогли однажды попасть на такой турнир и показать себя. И не важно, Саудовская Аравия ли в соперниках или кто-то еще.

— Сильно удивитесь, если Россия не выйдет из такой группы?

— Нет. Хотя, как патриот, верю, что пройдем дальше.

— Слухи о применении допинга в нашей сборной на чемпионате мира-2014 — провокация?

— Не верю! Исключено! Нужно не уважать себя, чтобы допустить такое. Никогда в жизни не позволил бы себе подобное. Футбол — командный вид спорта. И мысли не допускаю, что игрок может таким заниматься. Обвинения звучат как ложь.

— Как развивается ваша академия? Какова цель проекта?

— Первостепенная — привлечь к футболу детей, которые живут рядом. Из Москвы и области могут приезжать. Ребятам просто нужно заниматься спортом. Вижу радость их родителей. К сожалению, в силу занятости бываю здесь не так часто, как хотелось бы.