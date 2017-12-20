ЦСКА продлит контракты с лидерами

Источник: Известия

Московский футбольный клуб ЦСКА уже не первый год живет в режиме экономии. В таких условиях можно считать успехом не только покупку новых игроков, но и сохранение в составе уже имеющихся футболистов. По окончании нынешнего сезона в РФПЛ — летом 2018 года — контракты с клубом заканчиваются сразу у нескольких ключевых игроков красно-синих. Как сообщил «Известиям» источник, знакомый с ситуацией в команде, в ближайшее время руководство армейцев намерено вступить в переговоры по продлению трудовых соглашений с большинством своих футболистов.

В июне 2018 года контракты с ЦСКА истекают у защитников Сергея Игнашевича (38 лет), братьев Василия и Алексея Березуцких (35 лет), Георгия Щенникова (26 лет), а также полузащитников Георгия Миланова (25 лет), Бибраса Натхо (29 лет) и Понтуса Венблума (31 год). Формально все они смогут начать переговоры с другими клубами уже в первый месяц нового года. А летом получат право покинуть состав красно-синих абсолютно бесплатно.

— ЦСКА рассчитывает сохранить большинство игроков, чьи контракты истекают летом, — рассказал собеседник «Известий». — Переговоры со многими уже ведутся, а во время зимнего перерыва они должны войти в более активную стадию. Возрастным игрокам, вероятнее всего, предложат соглашения на один сезон с возможностью пролонгации. При этом всё будет решаться в индивидуальном порядке.

Эту информацию «Известиям» подтвердил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Да, контракты недолгие, но мы уже общались со многими ребятами. Как правило, если есть желание, договор продлевается. У нас еще не было ни одного случая, чтобы при желании одной из сторон не удавалось договориться. Поэтому переговоры будут, но они вступят в активную фазу после последних матчей нынешнего года. Скорее всего, будем общаться на сборах. Роман Бабаев

Известный боснийский футболист Элвер Рахимич, который долгое время выступал за ЦСКА и неоднократно продлевал соглашение с армейским клубом, выразил надежду, что руководству удастся сохранить всех футболистов в составе.

— ЦСКА — это одна большая семья, и проблемы с продлением контрактов практически никогда не возникают, — сказал «Известиям» Элвер Рахимич. — В отличие от многих других клубов в армейском коллективе к этому вопросу подходят спокойно, без скандалов и с полным доверием друг к другу. Конечно, хочется, чтобы все ребята остались в клубе и продолжали выступать за красно-синих в следующем сезоне. Надеюсь, так и произойдет.