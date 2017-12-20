Юрий Лодыгин: Мне не нравится просто сидеть и получать деньги
Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин дал понять, что его не устраивает текущая роль в клубе.
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Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин дал понять, что его не устраивает текущая роль в клубе.
В текущем сезоне основным голкипером питерцев является Андрей Лунев, а Лодыгин во всех турнирах провел 9 матчей и пропустил 10 мячей. По его словам, летом он мог перейти в ПАОК.
— Были переговоры с ПАОК и другими клубами, — цитирует gazzetta.gr Лодыгина. — В начале сезона я беседовал с тренером. Он сказал, что не может ничего обещать, но он нуждается во мне и добавил: «Если
Не могу сказать, что о