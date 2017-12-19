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Игорь Ледяхов назначен старшим тренером футбольного клуба «Ахмат»
МОСКВА, 19 дек —
МОСКВА, 19 дек —
Ледяхов, ранее уже работавший в чеченском клубе, подписал с «Ахматом» контракт на 3,5 года.
Ранее в декабре «Ахмат» утвердил на посту главного тренера команды Михаила Галактионова. 49-летний Ледяхов за свою карьеру также работал в московском «Спартаке», «Ростове», ярославском «Шиннике» и волгоградском «Роторе».
«Ахмат» в 20 турах набрал 26 очков и занимает седьмое место в чемпионате России.