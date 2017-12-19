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21:32 (мск), источник: Р-Спорт

Игорь Ледяхов назначен старшим тренером футбольного клуба «Ахмат»

МОСКВА, 19 дек — Р-Спорт. Российский специалист Игорь Ледяхов назначен старшим тренером грозненского футбольного клуба «Ахмат», сообщается на официальном сайте команды из столицы Чеченской Республики.

Источник: РИА "Новости"

Ледяхов, ранее уже работавший в чеченском клубе, подписал с «Ахматом» контракт на 3,5 года.

Ранее в декабре «Ахмат» утвердил на посту главного тренера команды Михаила Галактионова. 49-летний Ледяхов за свою карьеру также работал в московском «Спартаке», «Ростове», ярославском «Шиннике» и волгоградском «Роторе».

«Ахмат» в 20 турах набрал 26 очков и занимает седьмое место в чемпионате России.

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