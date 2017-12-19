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21:19 (мск), источник: ТАСС

Ринат Билялетдинов может возглавить «СКА-Хабаровск»

МОСКВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Тренер Ринат Билялетдинов может возглавить «СКА-Хабаровск», специалист ведет переговоры с руководством футбольного клуба. Об этом ТАСС заявил сам Билялетдинов.

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее генеральный директор клуба Олег Флегонтов заявил, что полностью доверяет главному тренеру команды Алексею Поддубскому. После 20 туров чемпионата России «СКА- Хабаровск» располагается на последнем (16-м) месте в турнирной таблице с 12 очками.

«Сейчас идут переговоры с клубом, такая вероятность [возглавить команду] существует. Не хочу забегать вперед, потому что пока нет ничего официального», — заявил Билялетдинов.

60-летний специалист начал профессиональную тренерскую карьеру в 1997 году, когда стал главным тренером команды второй лиги МИФИ. С 2004 по 2010 год он был наставником дублирующего состава московского «Локомотива». В 2010-м ему было присвоено звание заслуженного тренера России за подготовку более 30 футболистов, заигравших в клубах чемпионата России. Среди них был и сын Билялетдинова Динияр.

В 2014 году специалист был назначен старшим тренером казанского «Рубина», а со следующего года был заявлен как главный тренер. В сентябре 2015-го контракт Билялетдинова с «Рубином» был расторгнут.

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