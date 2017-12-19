Греческий клуб «Паниониос» не намерен приобретать Базелюка

Ранее портал «Чемпионат» сообщил о том, что Базелюк может продолжить карьеру в «Паниониосе» и получить греческий паспорт.
«Мы ничего не знаем об этом игроке и не делали никаких предложений, наши скауты его не просматривали. Поскольку мы им не интересовались, то ничего не можем сказать о получении Базелюком греческого гражданства», — заявили в пресс-службе «Паниониоса».
24-летний нападающий, права на которого принадлежат ЦСКА, на правах аренды выступает за махачкалинский «Анжи». В чемпионате России сезона-2017/18 Базелюк провел за махачкалинскую команду шесть матчей. Ранее футболист на правах аренды выступал за португальский «Эшторил».