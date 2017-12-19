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20:22 (мск), источник: ТАСС

Греческий клуб «Паниониос» не намерен приобретать Базелюка

МОСКВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Греческий «Паниониос» не проявлял интереса к российскому нападающему ЦСКА Константину Базелюку, там ничего не знают о возможном получении футболистом греческого гражданства. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе «Паниониоса».

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее портал «Чемпионат» сообщил о том, что Базелюк может продолжить карьеру в «Паниониосе» и получить греческий паспорт.

«Мы ничего не знаем об этом игроке и не делали никаких предложений, наши скауты его не просматривали. Поскольку мы им не интересовались, то ничего не можем сказать о получении Базелюком греческого гражданства», — заявили в пресс-службе «Паниониоса».

24-летний нападающий, права на которого принадлежат ЦСКА, на правах аренды выступает за махачкалинский «Анжи». В чемпионате России сезона-2017/18 Базелюк провел за махачкалинскую команду шесть матчей. Ранее футболист на правах аренды выступал за португальский «Эшторил».

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