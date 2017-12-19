Греческий клуб «Паниониос» не намерен приобретать Базелюка

Ранее портал «Чемпионат» сообщил о том, что Базелюк может продолжить карьеру в «Паниониосе» и получить греческий паспорт.

«Мы ничего не знаем об этом игроке и не делали никаких предложений, наши скауты его не просматривали. Поскольку мы им не интересовались, то ничего не можем сказать о получении Базелюком греческого гражданства», — заявили в пресс-службе «Паниониоса».