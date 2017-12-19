Владелец «Хельсинборга» намерен вернуть в клуб Гранквиста после ЧМ-2018

«У меня большие надежды на то, что мы сможем вернуть в клуб Гранквиста после чемпионата мира — 2018. Лучше бы пораньше, но сделаем это после мундиаля. Пока ещё ничего не решено, но будем над этим работать. Начнём переговоры с Гранквистом после того, как он завершит выступления на ЧМ-2018», — цитирует Азелиуса HD.se.
«Даже не знаю, что происходит. Очевидно, что в “Хельсинборге” двери для меня открыты, так что у меня есть возможность вернуться в клуб в следующем сезоне. Тем не менее, прежде, чем приму решение, очень хорошо об этом подумаю», — цитирует Гранквиста Aftonbladet.
Контракт 32-летнего защитника с «Краснодаром» истекает летом 2018 года. Ранее Гранквист намекал об уходе из клуба по окончании срока действия соглашения.