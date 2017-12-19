Владелец «Хельсинборга» намерен вернуть в клуб Гранквиста после ЧМ-2018

«У меня большие надежды на то, что мы сможем вернуть в клуб Гранквиста после чемпионата мира — 2018. Лучше бы пораньше, но сделаем это после мундиаля. Пока ещё ничего не решено, но будем над этим работать. Начнём переговоры с Гранквистом после того, как он завершит выступления на ЧМ-2018», — цитирует Азелиуса HD.se.