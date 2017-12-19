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20:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Владелец «Хельсинборга» намерен вернуть в клуб Гранквиста после ЧМ-2018

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист может вернуться в шведский «Хельсинборг», за который он выступал с 2004 по 2007 год. О намерении подписать контракт с футболистом сообщил владелец шведского клуба Кристер Азелиус.

Источник: РИА "Новости"

«У меня большие надежды на то, что мы сможем вернуть в клуб Гранквиста после чемпионата мира — 2018. Лучше бы пораньше, но сделаем это после мундиаля. Пока ещё ничего не решено, но будем над этим работать. Начнём переговоры с Гранквистом после того, как он завершит выступления на ЧМ-2018», — цитирует Азелиуса HD.se.

«Даже не знаю, что происходит. Очевидно, что в “Хельсинборге” двери для меня открыты, так что у меня есть возможность вернуться в клуб в следующем сезоне. Тем не менее, прежде, чем приму решение, очень хорошо об этом подумаю», — цитирует Гранквиста Aftonbladet.

Контракт 32-летнего защитника с «Краснодаром» истекает летом 2018 года. Ранее Гранквист намекал об уходе из клуба по окончании срока действия соглашения.

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