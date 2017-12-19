Валерий Карпин: Не надо верить в Валеру, надо болеть за «Ростов»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЫЛО КОНКРЕТНЫМ
— Что для вас назначение в «Ростов»?
— Большая ответственность.
— У вас была довольно длительная, с июня 2016 года, пауза в тренерской практике. Сейчас, наверное, особенно воодушевлены?
— Воодушевлен я был всегда. Если это не так, какой смысл тогда работать?
— Ваше соглашение рассчитано на 2,5 года. Это довольно длительный срок — клуб верит в вас?
— Правда, что вы летали в Павлодар и могли возглавить «Иртыш»?
— Да, по приглашению акима Павлодарской области побывал там, провел переговоры.
— А потом обратились из «Ростова», и вы сочли этот вариант более интересным?
— Именно. Предложение оказалось конкретным, и принял решение.
— Каков главный фактор «за»?
— Главное, хотелось вернуться к практической деятельности. После встречи с руководством клуба, президентом и спортивным директором, понял, что взгляды во многом совпадают, и работать будет комфортно.
— Вы говорили, что трудоустройство в «Мальорку» и «Армавир» были авантюрами. На этом фоне «Ростов» выглядит гораздо серьезнее?
— Даже сравнивать нельзя. В «Мальорку» пришел за неделю до начала чемпионата, в «Армавир» — за два дня, не имея заявленных футболистов. У дончан же есть состав, качественные игроки, время для подготовки.
— Кто войдет в ваш тренерский штаб?
— Он формируется. Там окажутся те люди, которые уже работали со мной в «Спартаке», но появятся и новые лица.
— Правильно понимаю, что это несколько испанских специалистов — ассистент, специалист по физподготовке?
Валерий КАРПИН | Источник: Спорт-Экспресс
РУКОВОДСТВО ДОНЧАН ПРОВЕЛО ОГРОМНУЮ РАБОТУ, СОБРАВ ЭТОТ СОСТАВ
— Какие задачи поставлены перед вами?
— В этом сезоне достичь максимальных — насколько это возможно — показателей. А в следующем чемпионате хотелось бы бороться за место в верхней части таблицы.
— Вы наверняка изучали календарь. Обратили внимание, каким станет рестарт для «Ростова»?
— Да, расписание очень сложное. В первых пяти турах четыре соперника из первой пятерки («Краснодар», «Зенит», ЦСКА и «Локомотив». — Прим. С. Е.).
— Именно этот отрезок — ключевой?
— Нет. Разве последующие матчи не важны? Играть надо со всеми командами, просто этот период самый трудный.
— Помните, что говорили о «Ростове» в своих эфирах на телевидении?
— Нет, ведь рассуждал обо всех клубах. Что видел, то и высказывал.
— Какого вы мнения о составе дончан?
— В тех условиях, в которых летом оказался клуб, когда осталось около 10 футболистов, руководство провело огромную и хорошую работу по формированию нынешней команды. Собрали все лучшее из того, что могли собрать. За прошлое трансферное окно можно поставить твердую пятерку, памятуя о том, в каких условиях набирался коллектив.
— А как оцените игру «Ростова» и что намерены поменять?
— Команда продолжила использовать схему с пятью защитниками, только вместо 5−3−2 расстановка стала 5−4−1. Проблем в обороне практически не возникало — пропускали мало. Но и забивали не часто, это видно по турнирной таблице.
Как станет выглядеть «Ростов» в будущем, сейчас не скажу — нужно познакомиться с футболистами, понять их возможности. Не исключены и какие-то изменения в составе.
— Это вопрос не к тренеру, а к руководству клуба.
ДО МАТЧА СО «СПАРТАКОМ» ЕЩЕ НАДО ДОЖИТЬ
— 6 мая предстоит встреча со «Спартаком». Для вас это нечто особенное?
— До этого времени еще дожить надо. На сегодня есть еще более важные матчи — например, первый весенний с «Краснодаром». Или затем потом с «Зенитом», Тулой… До «Спартака» еще далеко.
— Вы не работали в РФПЛ несколько лет. На взгляд со стороны лига стала сильнее?
— По исполнителям изменения очень серьезные. Допустим, ушли Халк и Витсель. Что касается игры, то если раньше было лишь два-три клуба, которые используют схему с пятью защитниками, то сейчас таких больше половины. Премьер-лига превращается во все более оборонительную.
— Вы намерены в «Ростове» поменять тенденцию, сделать так, чтобы чтобы дончане демонстрировали более атакующий футбол?
— Для этого необходимо ближе познакомиться с командой и понять, на что конкретно готовы футболисты.
— Что пожелаете болельщикам — верить в Валеру?
— Не надо верить в Валеру — надо болеть за «Ростов».
Во время загрузки произошла ошибка.