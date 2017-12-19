«Карпин опытный, а Кириченко в назначенный день не вышел на связь»
«Советский спорт» публикует интервью президента «Ростова» Арташеса Арутюнянца официальному сайту донского клуба.
«Советский спорт» публикует интервью президента «Ростова» Арташеса Арутюнянца официальному сайту донского клуба.
Арутюнянц рассказал о финансовом положении клуба и назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды.
— Как оцените первую часть сезона для ФК «Ростов»?
— Если говорить о спортивной составляющей, то, безусловно, мы рассчитывали на большее. Мы недовольны результатами и качеством игры. К сожалению, пока команда не оправдывает ожиданий болельщиков, но они должны нас понять — в текущей ситуации место в пятерке было бы похоже на чудо.
— Вы имеете в виду финансовое положение клуба?
— В том числе. Мы строим команду в жестких реалиях финансового дефицита. Когда мы принимали «Ростов», клуб был на грани банкротства: огромные долги, судебные иски от всех, кого только можно себе представить… В активе — несколько футболистов основного состава, молодежка, база клуба и
— Но Вы же не могли не оценивать состояние закредитованного с головы до ног клуба перед тем, как согласиться на пост президента?
— Да, и поэтому мы здесь. Команда была на грани банкротства. Мне звонили друзья, футболисты с тревогой о том, что «Ростов» повторит путь «Томи»: игра молодежным составом, вылет в ФНЛ… Я, коренной ростовчанин, понимал, что такое развитие событий неприемлемо. И поэтому сам предложил Губернатору Ростовской области свою кандидатуру. Считаю, что можно не сделать шаг — и потом жалеть потом об этом всю свою жизнь, а можно попробовать и постараться сделать так, чтобы команда играла и боролась за участие в еврокубках. При этом, мы сами не ожидали объемов кредиторских задолженностей клуба: помимо балансовых долгов оказалось множество забалансовых по различным поручительствам и так далее.
— В прессе была информация, что Правительство области выделило клубу 570 млн. рублей?
— Правительство рассчитывает бюджет исходя из календарного года, а в футболе мы считаем по сезонам. С момента нашего прихода на сезон 2017/2018 мы получили из этой суммы 189млн рублей. Остальные деньги были получены в прошлом сезоне.
— А Губернатор Ростовской области Василий Голубев сейчас поддерживает клуб?
— Василий Юрьевич нам очень сильно помогает и делает очень многое. Мы чувствуем его поддержку. Губернатору небезразлична судьба команды, и он искренне заинтересован в успехах команды. У нас люди видят только плохое, а хорошее воспринимают как должное. Я могу сравнивать отношение к команде в разное время. И именно с именем Василия Юрьевича на посту губернатора связаны самые громкие успехи «Ростова»: победа в Кубке России, серебро чемпионата России, участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
— Как обстоят дела с поиском спонсоров?
— Мы работаем в этом направлении и на днях подписали соглашение о титульном спонсорстве, которое мы озвучим в ближайшие дни.
— Старт сезона Вам точно удался. Команда шла в тройке, и казалось, что столь масштабные изменения не повлияют на спортивные результаты.
— Мы все понимали, что это больше похоже на чудо. Еще до начала чемпионата мы закладывали первый сезон на «перезагрузку» в клубе. Это касается всего: игроков, финансов,
— Но согласны ли Вы, что «Ростов» явно не добрал очков в играх с «Локомотивом», «Рубином», хабаровским СКА и «Амкаром». Если сложить эти очки, то команда вполне могла претендовать на место в борьбе за Лигу Европы. Что это — невезение или объективные факты?
— И то, и другое. После успешного старта последовали травмы Юсупова, Гацкана, Калачева, Дядюна, Могилевца… Там, где люди сетуют на невезение, я вижу объективные факторы.
— Вы сказали о «финансовом оздоровлении». В чем оно проявляется?
— Клуб на момент нашего прихода погряз в долгах и судебных исках. Мы не считаем этичным раскрывать все цифры. Но только по налогам с июня по декабрь 2017 года мы выплатили более 478 миллионов рублей за прошлые периоды. Помимо долгов по налогам было погашено и много других задолженностей. Это долги, которые тянутся за клубом долгие годы. Представьте, скольких на эти деньги можно было купить футболистов, причем достойного уровня!
— А как же деньги от Лиги чемпионов, которые клуб получил в этом году?
— Никаких секретов: «Ростов» получил около 23 миллионов евро от участия в Лиге. Около30% из этих денег ушло на выплату премиальных команде. Остальные деньги ушли на выплаты по заработным платам. Более того, налоги с полученных сумм уплачены не были, и сними приходится разбираться нам, плюс оставшиеся долги по зарплате прошлого сезона. Мы выплатили все задолженности и постарались стабилизировать выплату заработной платы и премии действующим игрокам, а долги перед ушедшими игроками остались. Постепенно, мы их закрываем. Поэтому от «наследства Лиги чемпионов» нам остались лишь долги.
— Бесплатные переходы игроков этим летом, огромные премии, неуплата налогов…
— Это все вопросы предыдущего руководства клуба. Для себя мы приняли решение — если клуб при нас очистится финансово, сбросит с себя бремя долгов, слезет с кредитной иглы и начнет жить по средствам без угрозы банкротства — это будет успех. Надо сократить долг до минимума, чтобы в будущем это не мешало развитию.
— Не могу не задать вопрос по поводу продажи Мевли перед закрытием трансферного окна.
— Мы не хотели продавать Миху. Это вообще не входило в наши планы. Миха был системообразующим игроком, по которому было много предложений летом. Мы всем ответили, что он не продается. Поэтому было больно расставаться с ним, когда мы приняли решение по его продаже. Но к сожалению, другого выхода не было. Это вынужденный, спровоцированный финансовой ситуацией шаг. При этом у нас был вариант на замену, но вмешался
— «Ростов» в последние годы регулярно славился задержками зарплат, но после Вашего прихода в управление ситуация стабилизировалась.
— Скажем так, мы выправляем ситуацию, но до стабильно позитивного финансового фона нам еще далеко. У нас нет задолженностей по премиальной части, есть небольшой долг по заработной плате, который погасится в ближайшее время. Важно, что мы выплачиваем старые долги и планомерно, шаг за шагом исправляем то, что было накручено предыдущими годами.
— Главный вопрос перед трансферным окном: будет ли усиление состава и есть ли уже наработки в этом направлении?
— Да. Работа ведется еще с августа. Нам необходимо усиление, причем с перспективой на сезон 2018/2019. Мы понимаем, что за одно трансферное окно невозможно сформировать команду, решающую серьезные задачи. Мы отвели на комплектование команды три трансферных окна. Сейчас будет второе. Мы будем покупать игроков,
— К слову о селекции. «Ростов» открыл в этом сезоне для российского футбола несколько новых имен, в частности центрального дефа Ингасона. Болельщики волнуются, что он перейдет в другие клубы уже этой зимой. Так ли это?
— Нет. В это трансферное окно мы не планируем продавать Ингасона.
— Под конец зимней части чемпионата в «Ростове» произошла отставка тренера. Расскажите, как изначально происходило назначение Леонида Кучука?
— Летом, когда мы принимали команду, у нас была сложная ситуация. Мало кто верил, что нам удастся собрать команду за две недели. Мы искали тренера и обратились к Леониду Кучуку. Леонид Станиславович в тот сложный период согласился вместе с нами строить команду. Это был мужской поступок. Считаю, что несмотря на то, что у нас не все получилось с Кучуком, он — тренер и порядочный человек, который не боится сложных вызовов.
— Были ли в тот момент еще реальные кандидаты?
— Да. Также тем летом мы предлагали возглавить «Ростов» Дмитрию Кириченко, на тот момент он уже мог возглавить клуб. Но он отказался.
— Кто будет новым главным тренером «Ростова»?
— Валерий Георгиевич Карпин. Это опытный, харизматичный, амбициозный тренер с серьезным штабом, который хочет добиться результата с «Ростовом». Мы желаем ему удачи и будущих побед!
— Как происходил выбор тренера?
— Понимаете, главный тренер — это очень ответственный выбор. Здесь нельзя руководствоваться голыми эмоциями, необходимо подходить к вопросу вдумчиво и системно. С Карпиным перед назначением мы неоднократно встречались, общались по 6−7 часов. Нам было важно понять его видение футбола, кто входит в тренерский штаб (у Карпина он полностью состоит из испанских специалистов, что «Ростов» явно не добрал очков в играх с «Локомотивом», «Репортиво», «Эспаньоле»), узнать его взгляд на тактику, план подготовки команды, по каким схемам он собирается играть, его мнение по текущему составу и по необходимому усилению. Важным было его мнение по тому, какие задачи мы сможем решать и что для этого необходимо. Очень важным был вопрос по тренеру по физподготовке и реабилитологу. В футболе мелочей не бывает.
— У Вас были еще кандидаты?
— У нас было всего два кандидата. Валерий Карпин и Дмитрий Кириченко. После матча с «Уфой» мы встретились с Кириченко и предложили рассмотреть его на этот пост. Мы попросили Дмитрия Сергеевича расписать план подготовки и предоставить информацию по формированию тренерского штаба. Нам было важно понять, как Кириченко смотрит на футбол, каким видит развитие команды, как будет готовить команду на сборах и самое важное- как он будет выстраивать отношения с командой. В назначенный день он не предоставил никаких материалов и не вышел на связь, чтобы прояснить ситуацию. Мы восприняли это как отказ от дальнейших переговоров. К нашему большему сожалению, ведь его кандидатуру очень поддерживали наши болельщики.
— А как же слухи о назначении Слуцкого?
— Мы не знаем, откуда берутся все эти слухи, но мы знаем, что Леонид Викторович хочет продолжить работу в Европе. Поэтому вступать в переговоры было бессмысленно. Но мы рассчитываем на сотрудничество с Леонидом Викторовичем в области