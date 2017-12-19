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17:32 (мск), источник: Р-Спорт

Кириченко мог возглавить «Ростов», но в назначенный день не вышел на связь

МОСКВА, 19 дек — Р-Спорт. Дмитрий Кириченко был одним из двух кандидатов на пост главного тренера «Ростова», но в назначенный день не предоставил никаких материалов и не вышел на связь, что руководством футбольного клуба было воспринято как отказ от дальнейших переговоров, заявил президент команды из Ростова-на-Дону Арташес Арутюнянц.

Источник: РИА "Новости"

Во вторник «Ростов» объявил о назначении Валерия Карпина на должность главного тренера команды, контракт со специалистом подписан на 2,5 года. Кириченко являлся членом тренерского штаба «Ростова» с 2014 года, после отставки Леонида Кучука 6 декабря и до назначения Карпина исполнял обязанности главного тренера команды.

«У нас было всего два кандидата — Валерий Карпин и Дмитрий Кириченко. После матча с “Уфой” мы встретились с Кириченко и предложили рассмотреть его на этот пост. Мы попросили Дмитрия Сергеевича расписать план подготовки и предоставить информацию по формированию тренерского штаба. Нам было важно понять, как Кириченко смотрит на футбол, каким видит развитие команды, как будет готовить команду на сборах и самое важное — как он будет выстраивать отношения с командой», — сказал Арутюнянц, чьи слова приводятся на официальном сайте «Ростова».

«В назначенный день он не предоставил никаких материалов и не вышел на связь, чтобы прояснить ситуацию. Мы восприняли это как отказ от дальнейших переговоров. К нашему большему сожалению, ведь его кандидатуру очень поддерживали наши болельщики», — добавил Арутюнянц.

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