Кириченко мог возглавить «Ростов», но в назначенный день не вышел на связь

Во вторник «Ростов» объявил о назначении Валерия Карпина на должность главного тренера команды, контракт со специалистом подписан на 2,5 года. Кириченко являлся членом тренерского штаба «Ростова» с 2014 года, после отставки Леонида Кучука 6 декабря и до назначения Карпина исполнял обязанности главного тренера команды.

«У нас было всего два кандидата — Валерий Карпин и Дмитрий Кириченко. После матча с “Уфой” мы встретились с Кириченко и предложили рассмотреть его на этот пост. Мы попросили Дмитрия Сергеевича расписать план подготовки и предоставить информацию по формированию тренерского штаба. Нам было важно понять, как Кириченко смотрит на футбол, каким видит развитие команды, как будет готовить команду на сборах и самое важное — как он будет выстраивать отношения с командой», — сказал Арутюнянц, чьи слова приводятся на официальном сайте «Ростова».