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15:42 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» направит обращение в Минспорта для рассмотрения реформ РФПЛ

Заместитель председателя совета директоров столичного «Спартака» Наиль Измайлов сообщил, что клуб скоро направит письма в РФПЛ, ФНЛ и ПФЛ для рассмотрения предложений реформирования российского футбола.

Источник: РИА "Новости"

Ранее председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун выступил с идеей сократить количество клубов в РФПЛ и проводить турнир по новой формуле.

«Сейчас мы готовим письма во все лиги: РФПЛ, ФНЛ и ПФЛ, направляем обращение в Минспорта и надеемся, что на ближайшем исполкоме все наши предложения будут рассмотрены.

Здесь преследуются сразу несколько целей, ведь предложенные реформы точечно направлены на улучшение тех или иных составляющих игры. Но выделю главные приоритеты: это повышение качества самого футбола и рост зрительского интереса к матчам внутреннего чемпионата. Для этого и было выдвинуто предложение о сокращении участников чемпионата страны до 14 команд. Таким образом, зрители получат возможность воочию наблюдать за игрой на комфортабельных, безопасных аренах, к тому же повысится и качество телевизионной картинки, что, по нашему мнению, скажется на общем росте интереса к РФПЛ», — цитирует Измайлова RT на русском.

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