Лебеденко интересен клубам РФПЛ и ФНЛ, но конкретных предложений форвард пока не получал

Лебеденко разорвал контракт с «Араратом» 16 декабря по обоюдному согласию сторон. Ранее клуб покинули бывшие футболисты сборной России Марат Измайлов и Роман Павлюченко.

«Мне хочется еще поиграть в футбол, желание есть, буду искать команду и смотреть. Некоторые клубы ФНЛ и премьер- лиги проявляют ко мне интерес, но пока до конкретных предложений дело не доходило, так что не вижу смысла об этом говорить и называть команды. Интерес есть, но конкретных разговоров не было», — рассказал Лебеденко.

Говоря о причинах своего ухода из «Арарата», нападающий отметил сменившийся вектор развития клуба. «Вектор развития команды сменился в сторону омоложения, они решили делать ставку на молодых игроков и решать свои задачи с их помощью. Какие задачи, если честно, я не знаю, но костяк команды будут составлять молодые игроки, которые есть сейчас и еще будут привлекаться. В последнее время на просмотре было несколько футболистов», — пояснил собеседник ТАСС.