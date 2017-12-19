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15:05 (мск), источник: ТАСС

Лебеденко интересен клубам РФПЛ и ФНЛ, но конкретных предложений форвард пока не получал

МОСКВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Артем Крук/. Нападающий Игорь Лебеденко, расторгнувший контракт с московским «Араратом», хочет продолжить карьеру, им интересуются клубы Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ), однако конкретных предложений пока нет. Об этом 34-летний игрок рассказал ТАСС.

Лебеденко разорвал контракт с «Араратом» 16 декабря по обоюдному согласию сторон. Ранее клуб покинули бывшие футболисты сборной России Марат Измайлов и Роман Павлюченко.

«Мне хочется еще поиграть в футбол, желание есть, буду искать команду и смотреть. Некоторые клубы ФНЛ и премьер- лиги проявляют ко мне интерес, но пока до конкретных предложений дело не доходило, так что не вижу смысла об этом говорить и называть команды. Интерес есть, но конкретных разговоров не было», — рассказал Лебеденко.

Говоря о причинах своего ухода из «Арарата», нападающий отметил сменившийся вектор развития клуба. «Вектор развития команды сменился в сторону омоложения, они решили делать ставку на молодых игроков и решать свои задачи с их помощью. Какие задачи, если честно, я не знаю, но костяк команды будут составлять молодые игроки, которые есть сейчас и еще будут привлекаться. В последнее время на просмотре было несколько футболистов», — пояснил собеседник ТАСС.

Лебеденко известен по своим выступлениям за московские «Торпедо» и «Локомотив», «Сатурн», «Ростов», «Рубин» и «Терек». В 2005 году нападающий в составе железнодорожников стал бронзовым призером чемпионата России, обладателем Суперкубка страны и Кубка чемпионов Содружества. Лебеденко перешел в «Арарат» летом 2017 года из грозненского «Терека». Нападающий провел 17 матчей в текущем сезоне Профессиональной футбольной лиги, в которых забил пять мячей.

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