Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван фильм, что заменит «Иронию судьбы» на «Первом» 31 декабря
Ученые посоветовали отказаться от соленых огурцов в оливье
Назван фильм, что заменит «Иронию судьбы» на «Первом» 31 декабря
«Убирайся»: очевидец о причине ухода военных РФ из ДНР
Пенсионерам в 13 регионах РФ доплатят от 2,3 до 8,4 тыс. рублей
Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:30
Леванте
Леганес
Футбол. Зарубежный
18.12
Малага0
Бетис2
Футбол. Зарубежный
18.12
Эвертон3
Суонси1
Футбол. Зарубежный
20.12
Хетафе
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
20.12
Генгам
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
20.12
Бордо
Монпелье
Все события
США уже нашли замену Порошенко — киевский политолог
СМИ: Цымбалюк-Романовской грозит 10 лет тюрьмы
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась)
Новый Volkswagen Touareg: свежая порция фотографий
Актер сериала «Физрук» Игорь Гаспарян задержан в Москве – СМИ
СМИ: Проект Путина в Арктике не уничтожили санкции
Катерина Шпица нарушила принципы и снялась обнаженной – СМИ
Танк большого прорыва Т-80 получит форсажный режим
Маргарите Грачевой пришили отрубленную мужем руку
Россияне подвели секс-итоги года
«Убирайся»: очевидец о причине ухода военных РФ из ДНР
TMZ сообщил имена новорожденных детей Курниковой
Фоторепортажи
16Победа ЦСКА и группы поддержки
9Пожизненно отстраненная МОК Никитина выиграла ЧЕ
14:59 (мск), источник: Советский спорт

В Питере — трать! «Зенит» — лидер РФПЛ по стоимости набранных очков

Наш автор решил оценить отдачу от инвестиций в российские клубы, поделив размер их бюджетов на количество набранных по итогам 20 туров очков.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Результаты получились показательными. «Зениту» каждый балл в таблице РФПЛ обходится в 10 раз дороже, чем «Тосно».

292 МЛН ЗА ОЧКО.

У нашего футбола — системные проблемы. Недаром владелец «Спартака» Леонид Федун недавно предложил устроить революцию… Если она устранит расслоение между богачами и бедняками РФПЛ, то мы обеими руками «за». Пора уже с этим что-то делать!

Скажем, весьма показательны примеры ЦСКА и «Ахмата». По размеру бюджетов они находятся на шестой и седьмой строчках. Но разница между ними — почти двукратная (4,3−4,5 млрд рублей против 2 млрд). Что уж говорить о дебютантах. Финансовые траты клуба из Хабаровска оцениваются примерно в 400 млн, а у «Тосно» — в 540 — 600 млн.

Однако суть — не в том, сколько ты тратишь, а в том, насколько это оправдывает спортивный результат.

Например, промежуточный лидер чемпионата «Локомотив» (45 очков) имеет бюджет 5,4 млрд, а «Зенит» (37 очков) — 10,8. Математически получается, что каждое заработанное очко обходится команде Юрия Семина в 120 млн, а подопечным Роберто Манчини — в 292 млн!

Хороша эффективность, ничего не скажешь.

Читайте также
Почему Смолов может оказаться в «Зените» только в обмен на Дзюбу

«ЗЕНИТУ» НАДО БРАТЬ ПРИМЕР С СОСЕДЕЙ.

Питер — абсолютно худший по эффективности бюджета в РФПЛ. Минувшим летом клуб потратил на трансферы €72,9 млн, платит новичкам космические зарплаты, но не только отстал от «Локомотива», но и не дотянул до своего же результата по итогам 20 туров в прошлом чемпионате.

Дороговато обходятся набранные очки и «Спартаку». И все-таки не так, как у Питера, — «всего» в 219 млн за один балл. Другое дело, что и красно-белые, и сине-бело-голубые находятся в промежуточной тройке призеров. Но как быть с «Рубином», который угрохал 4,7 млрд на 23 очка и 11-е место в РФПЛ. Вот будет анекдот, если весной казанцы угодят в стыковые матчи или еще хуже опустятся в ФНЛ. На примере лопнувшего московского «Динамо» мы это уже недавно проходили.

Так зачем вкладывать такие средства, если отдача — примерно такая же, как у «Тосно»? В чем сакральный смысл подобных бюджетов?

Безусловно, клуб из Ленинградской области должен служить своего рода примером для толстосумов РФПЛ. Отдельно отметим и работу руководителей «Урала», «Уфы» и «Арсенала». Все три клуба расположились в таблице между шестым и девятым местом, а их затраты составили менее 50 млн на каждое заработанное очко.

То есть почти в шесть раз меньше, чем у «Зенита»…

Читайте также
Миодраг Божович: «Арсенал» по игре заслуживал большего количества очков

ДВА ПЛЮСА — ТОЛЬКО У «УРАЛА» И «АРСЕНАЛА».

16 клубов премьер-лиги можно разбить на четыре группы — в зависимости от того, сколько они потратили/заработали на трансферах и на сколько больше/меньше очков набрали по сравнению с прошлым сезоном.

УРАЛ.

Трансферы: +1 млн.

Результат: -5 очков.

АРСЕНАЛ.

Трансферы: 0.

Результат: +10 очков.

«Урал» и «Арсенал» входит в четверку команд, которые прибавили в очках по сравнению с той же отсечкой в 20 туров в сезоне-2016/17. При этом клуб из Екатеринбурга умудрился заработать на трансферах за счет продажи Чисамба Лунгу в «Аланьяспор». Ну, а туляки пожинают плоды от приглашения на пост главного тренера Миодрага Божовича — известного мастера выжимать максимум из самых скудных ресурсов.

При нулевом трансферном балансе «Арсенал» превзошел прошлогодний турнирный показатель на 10 баллов!

ЛОКОМОТИВ.

Трансферы: -3,6 млн.

Результат: +18 очков.

КРАСНОДАР.

Трансферы: -10,5 млн.

Результат: +3 очка.

«Локомотив» и «Краснодар» потратились в межсезонье на рынке, но прибавили в турнирной таблице. Особенно впечатляет взлет Семина и компании — аж на 18 очков! Получается, каждый дополнительный балл стоил москвичам в 200 тысяч евро. Совсем недорого по современным меркам.

Читайте также
«Рубину» нужна распродажа: что ждет команду из Казани?

РУБИН.

Трансферы: +11,5 млн.

Результат: -4 очка.

РОСТОВ.

Трансферы: +7,5 млн.

Результат: -5 очков.

ЦСКА.

Трансферы: +1,8 млн.

Результат: -4 очка.

АНЖИ.

Трансферы: +1 млн.

Результат: -4 очка.

АХМАТ.

Трансферы: +0,2 млн.

Результат: -3 очка.

АМКАР.

Трансферы: +0,5 млн.

Результат: -9 очков.

Самая многочисленная группа задает тренд нашего футбола — зарабатывать на трансферах в ущерб результату. Причем, довольно неожиданно «Рубин» выделяется здесь в положительную сторону. Казанцы потеряли по сравнению с прошлым сезоном 4 очка, зато на трансферах отбили больше всех в России — €11,5 млн. В аналогичной ситуации оказались и ростовчане — плюс €7,45 млн ценой пяти набранных баллов. Оба клуба связаны с именем Курбана Бердыева…

Несмотря на титанические усилия Виктора Гончаренко, ЦСКА потерял четыре очка, но летом чисто формально заработал благодаря продаже Кирилла Панченко в «Динамо». Учитывая, что его приезд обошелся Евгению Гинеру в смешные €185 тыс, сделку можно назвать чрезвычайно удачной.

Читайте также
10 трансферных слухов РФПЛ: Эменике в ЦСКА, Твумаси в «Спартаке»

УФА.

Трансферы: 0.

Результат: -5 очков.

СПАРТАК.

Трансферы: -13 млн.

Результат: -8 очков.

ЗЕНИТ.

Трансферы: -72,9 млн.

Результат: -2 очка.

«Зенит» и здесь отличился с огромным знаком минус. За каждое недополученное очко питерцы заплатили по €36,45 млн!

У пока еще действующего чемпиона страны ситуация тоже неважнецкая. Восемь очков недобора в таблице и 13 млн — на трансферном рынке.

«Тосно», «СКА-Энергия» и «Динамо» не рассматривались, так как в прошлом сезоне выступали не в РФПЛ, а в ФНЛ.

Артем Зибрак

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Никаких белых флагов, на Олимпиаду едет «Красная машина»!
"Потрясающе - они вышвырнули русских!" Мировая пресса об отстранении России от Олимпиады
Медведева пропустит ЧР и сосредоточится на подготовке к ЧЕ
Устюгов и Ласицкене признаны Минспортом РФ спортсменами года
Карпин в «Ростове»: что об этом нужно знать
За место в «Формуле-1» предложили семь миллионов долларов
Геннадий Орлов: У Анюкова есть два варианта продолжения карьеры
Мостового рассмешило возвращение Карпина в РФПЛ
Новости
Авто
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась) Инцидент, в результате которого чудом никто не пострадал, произошел на одной из АЗС в Великобритании
Hi-Tech
iPhone X провалил отечественный тест Слишком хрупкий и долго заряжается
Кино
Долина с внучкой, Киркоров с детьми: съемки «Голубого огонька» В новогоднюю ночь канал «Россия 1» традиционно покажет сразу два праздничных шоу
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Вертикальный лес, мечеть и зал Елизаветы. Архитекторы выбирают лучшие здания в мире
Москвич взял по программе «дальневосточный гектар» остров для квестов
Леди
Энрике Иглесиас и Анна Курникова: невероятная история любви Похоже, именно умение скрыться чужих глаз и помогло Анне и Энрике стать одной из самых крепких парочек в звездных рядах
Дети
Гоша Куценко поздравил Елену Исинбаеву с рождением ребенка Актер оставил комментарий под снимком спортсменки в соцсети.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь