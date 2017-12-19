В Питере — трать! «Зенит» — лидер РФПЛ по стоимости набранных очков

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Результаты получились показательными. «Зениту» каждый балл в таблице РФПЛ обходится в 10 раз дороже, чем «Тосно».

292 МЛН ЗА ОЧКО.

У нашего футбола — системные проблемы. Недаром владелец «Спартака» Леонид Федун недавно предложил устроить революцию… Если она устранит расслоение между богачами и бедняками РФПЛ, то мы обеими руками «за». Пора уже с этим что-то делать!

Скажем, весьма показательны примеры ЦСКА и «Ахмата». По размеру бюджетов они находятся на шестой и седьмой строчках. Но разница между ними — почти двукратная (4,3−4,5 млрд рублей против 2 млрд). Что уж говорить о дебютантах. Финансовые траты клуба из Хабаровска оцениваются примерно в 400 млн, а у «Тосно» — в 540 — 600 млн.

Однако суть — не в том, сколько ты тратишь, а в том, насколько это оправдывает спортивный результат.

Например, промежуточный лидер чемпионата «Локомотив» (45 очков) имеет бюджет 5,4 млрд, а «Зенит» (37 очков) — 10,8. Математически получается, что каждое заработанное очко обходится команде Юрия Семина в 120 млн, а подопечным Роберто Манчини — в 292 млн!

Хороша эффективность, ничего не скажешь.

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«ЗЕНИТУ» НАДО БРАТЬ ПРИМЕР С СОСЕДЕЙ.

Питер — абсолютно худший по эффективности бюджета в РФПЛ. Минувшим летом клуб потратил на трансферы €72,9 млн, платит новичкам космические зарплаты, но не только отстал от «Локомотива», но и не дотянул до своего же результата по итогам 20 туров в прошлом чемпионате.

Дороговато обходятся набранные очки и «Спартаку». И все-таки не так, как у Питера, — «всего» в 219 млн за один балл. Другое дело, что и красно-белые, и сине-бело-голубые находятся в промежуточной тройке призеров. Но как быть с «Рубином», который угрохал 4,7 млрд на 23 очка и 11-е место в РФПЛ. Вот будет анекдот, если весной казанцы угодят в стыковые матчи или еще хуже опустятся в ФНЛ. На примере лопнувшего московского «Динамо» мы это уже недавно проходили.

Так зачем вкладывать такие средства, если отдача — примерно такая же, как у «Тосно»? В чем сакральный смысл подобных бюджетов?

Безусловно, клуб из Ленинградской области должен служить своего рода примером для толстосумов РФПЛ. Отдельно отметим и работу руководителей «Урала», «Уфы» и «Арсенала». Все три клуба расположились в таблице между шестым и девятым местом, а их затраты составили менее 50 млн на каждое заработанное очко.

То есть почти в шесть раз меньше, чем у «Зенита»…

ДВА ПЛЮСА — ТОЛЬКО У «УРАЛА» И «АРСЕНАЛА».

16 клубов премьер-лиги можно разбить на четыре группы — в зависимости от того, сколько они потратили/заработали на трансферах и на сколько больше/меньше очков набрали по сравнению с прошлым сезоном.

УРАЛ.

Трансферы: +1 млн.

Результат: -5 очков.

АРСЕНАЛ.

Трансферы: 0.

Результат: +10 очков.

«Урал» и «Арсенал» входит в четверку команд, которые прибавили в очках по сравнению с той же отсечкой в 20 туров в сезоне-2016/17. При этом клуб из Екатеринбурга умудрился заработать на трансферах за счет продажи Чисамба Лунгу в «Аланьяспор». Ну, а туляки пожинают плоды от приглашения на пост главного тренера Миодрага Божовича — известного мастера выжимать максимум из самых скудных ресурсов.

При нулевом трансферном балансе «Арсенал» превзошел прошлогодний турнирный показатель на 10 баллов!

ЛОКОМОТИВ.

Трансферы: -3,6 млн.

Результат: +18 очков.

КРАСНОДАР.

Трансферы: -10,5 млн.

Результат: +3 очка.

«Локомотив» и «Краснодар» потратились в межсезонье на рынке, но прибавили в турнирной таблице. Особенно впечатляет взлет Семина и компании — аж на 18 очков! Получается, каждый дополнительный балл стоил москвичам в 200 тысяч евро. Совсем недорого по современным меркам.

РУБИН.

Трансферы: +11,5 млн.

Результат: -4 очка.

РОСТОВ.

Трансферы: +7,5 млн.

Результат: -5 очков.

ЦСКА.

Трансферы: +1,8 млн.

Результат: -4 очка.

АНЖИ.

Трансферы: +1 млн.

Результат: -4 очка.

АХМАТ.

Трансферы: +0,2 млн.

Результат: -3 очка.

АМКАР.

Трансферы: +0,5 млн.

Результат: -9 очков.

Самая многочисленная группа задает тренд нашего футбола — зарабатывать на трансферах в ущерб результату. Причем, довольно неожиданно «Рубин» выделяется здесь в положительную сторону. Казанцы потеряли по сравнению с прошлым сезоном 4 очка, зато на трансферах отбили больше всех в России — €11,5 млн. В аналогичной ситуации оказались и ростовчане — плюс €7,45 млн ценой пяти набранных баллов. Оба клуба связаны с именем Курбана Бердыева…

Несмотря на титанические усилия Виктора Гончаренко, ЦСКА потерял четыре очка, но летом чисто формально заработал благодаря продаже Кирилла Панченко в «Динамо». Учитывая, что его приезд обошелся Евгению Гинеру в смешные €185 тыс, сделку можно назвать чрезвычайно удачной.

УФА.

Трансферы: 0.

Результат: -5 очков.

СПАРТАК.

Трансферы: -13 млн.

Результат: -8 очков.

ЗЕНИТ.

Трансферы: -72,9 млн.

Результат: -2 очка.

«Зенит» и здесь отличился с огромным знаком минус. За каждое недополученное очко питерцы заплатили по €36,45 млн!

У пока еще действующего чемпиона страны ситуация тоже неважнецкая. Восемь очков недобора в таблице и 13 млн — на трансферном рынке.

«Тосно», «СКА-Энергия» и «Динамо» не рассматривались, так как в прошлом сезоне выступали не в РФПЛ, а в ФНЛ.