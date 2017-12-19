Карпин в «Ростове»: что об этом нужно знать

Источник: РИА "Новости"

Как «Ростов» лишился тренера

Летом Курбан Бердыев, который вывел «Ростов» в Лигу чемпионов и стал самым успешным тренером в истории клуба, вернулся в «Рубин». За ним стали уходить футболисты: кто-то в Казань, кто-то в «Зенит» или «Локомотив». В общей сложности из Ростова уехало 15 игроков основного состава, а на их место пришло столько же новичков.

Ожидалось, что после Бердыева «Ростов» примет его помощник Дмитрий Кириченко, однако он получит лицензию PRO, позволяющую работать главным тренером в РФПЛ, только в декабре 2018-го. Так в ростовской команде оказался Леонид Кучук, работавший в России с «Салютом», «Кубанью» и «Локо». Начало сезона опытному тренеру удалось — «Ростов» выдал серию из четырёх побед, а затем отобрал очки у «Краснодара» и «Зенита». Однако затем ростовская команда не могла победить в течение трёх месяцев, и Кучук покинул клуб по обоюдному соглашению сторон. К последнему туру «Ростов» снова готовил Кириченко, который в итоге добился победы над «Уфой» — 1:0.

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Кто ещё мог возглавить «Ростов»

Зимой «Ростов» рассматривал несколько вариантов на пост главного тренера. Кроме упоминавшегося выше Кириченко, клуб смотрел в сторону Леонида Слуцкого, Рашида Рахимова и Игоря Черевченко. Первого ростовские боссы высоко ценили за полученный опыт работы в Англии, второго — за умение работать в условиях ограниченных ресурсов, как это было в «Тереке» и «Амкаре», третьего — за успехи в «Локо». Однако в итоге выбор пал на бывшего спартаковца Валерия Карпина.

Какие ещё варианты были у Карпина

Последним футбольным клубом Валерия Карпина был «Торпедо» из Армавира. После этого он возглавил редакцию футбольных трансляций «Матча», которую покинул в июле в поисках тренерской работы. Последним вариантом для Карпина был «Иртыш» из казахстанской премьер-лиги — в прошлый четверг тренер ездил в Павлодар на переговоры, однако к соглашению стороны не пришли. В итоге он принял предложение «Ростова», подписав контракт на 2,5 года.

Как связаны «Ростов» и «Спартак»

Кандидатура Валерия Карпина руководством «Ростова» выбрана неслучайно. Бывшему спартаковцу наверняка будет проще работать с уже знакомыми футболистами. В нынешнем составе «Ростова» играет пять футболистов, знакомых тренеру по «Спартаку»: вратарь Сергей Песьяков, защитники Сергей Паршивлюк и Евгений Макеев, а также полузащитники Игорь Киреев и Александр Зуев. Кстати, у капитана команды Александра Гацкана тоже спартаковское прошлое, однако Карпина-тренера он в 2004 году ещё не застал.

Кроме того, по информации «Чемпионата», в тренерский штаб Карпина может войти его бывший помощник по тактике в «Спартаке», «Мальорке» и «Армавире», испанец Хуан Хосе Вила.

Что говорит Карпин