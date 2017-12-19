«Спартак» возобновил интерес к нападающему «Торино» Ньянгу

Источник: AP 2017

Красно-белые пытались заполучить 23-летнего футболиста прошлым летом, но переход так и не состоялся. Тогда сообщалось, что москвичи предложили «Милану» за игрока € 23 млн.

В итоге Ньянг перешёл в «Торино» на правах аренды. При этом у туринцев есть право выкупа сенегальца за € 12 млн.

Toro.it сообщает, что в «Торино» не очень довольны формой футболиста и могут с ним расстаться. Агент Мино Райола, представляющий интересы Ньянга, уже думает о будущем своего клиента, а одним из вариантов может стать «Спартак», который возобновил интерес.