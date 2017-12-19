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«Спартак» возобновил интерес к нападающему «Торино» Ньянгу
Нападающий «Торино» М’Байе Ньянг вновь интересен «Спартаку».
Нападающий «Торино» М’Байе Ньянг вновь интересен «Спартаку».
В итоге Ньянг перешёл в «Торино» на правах аренды. При этом у туринцев есть право выкупа сенегальца за € 12 млн.
Toro.it сообщает, что в «Торино» не очень довольны формой футболиста и могут с ним расстаться. Агент Мино Райола, представляющий интересы Ньянга, уже думает о будущем своего клиента, а одним из вариантов может стать «Спартак», который возобновил интерес.
В текущем сезоне М’Байе Ньянг принял участие в 15 официальных матчах за «Торино», забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.