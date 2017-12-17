Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
ЦСКА заинтересован в переходе Эменике
Нападающий «Олимпиакоса» Эммануэль Эменике, известный в России по выступлению за «Спартак», может вернуться в РФПЛ.
Нападающий «Олимпиакоса» Эммануэль Эменике, известный в России по выступлению за «Спартак», может вернуться в РФПЛ.
Заинтересованность в переходе игрока выражает ЦСКА, утверждает Gazzetta.gr.
Эммануэль Эменике играл в «Спартаке» с 2011 по 2013 год, откуда затем перешёл в «Фенербахче». Летом этого года 30-летний футболист покинул Турцию и подписал двухлетний контракт с «Олимпиакосом».
В текущем сезоне форвард провёл за «Олимпиакос» 10 официальных матчей, в которых забил 4 мяча. Греческий клуб хочет расстаться с игроком