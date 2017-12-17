ЦСКА заинтересован в переходе Эменике

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне рассказали о "двойном обмане" "Русского лото"
Татуировка американца привела врачей в замешательство
«Национальный позор»: экс-министр экономики о приговоре Улюкаеву
Киев примет меры в ответ на пуск поездов РФ в обход Украины
«Комок в горле»: реакция Васильева на ответ Путина на конференции
Текущие события
Футбол. Зарубежный
16.12
Атлетико1
Алавес0
Футбол. Зарубежный
16.12
Рома1
Кальяри0
Футбол. Зарубежный
16.12
Монпелье1
Метц3
Футбол. Зарубежный
16.12
Дижон3
Лилль0
Футбол. Зарубежный
16.12
Кан0
Генгам0
Футбол. Зарубежный
16.12
Страсбур2
Тулуза1
Футбол. Зарубежный
16.12
Труа1
Амьен0
Футбол. Зарубежный
16.12
Манчестер Сити4
Тоттенхэм Хотспур1
Футбол. Зарубежный
16.12
Боруссия Д2
Хоффенхайм1
Футбол. Зарубежный
16.12
Эйбар2
Валенсия1
Футбол. Зарубежный
16.12
Торино1
Наполи3
Футбол. Зарубежный
16.12
Стоук Сити0
Вест Хэм Юнайтед3
Футбол. Зарубежный
16.12
Ренн1
ПСЖ4
Футбол. Зарубежный
16.12
Атлетик0
Реал Сосьедад0
Футбол. Зарубежный
16.12
Челси1
Саутгемптон0
Футбол. Зарубежный
16.12
Брайтон & Хоув0
Бернли0
Футбол. Зарубежный
16.12
Арсенал1
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
16.12
Уотфорд1
Хаддерсфилд4
Футбол. Зарубежный
16.12
Кельн1
Вольфсбург0
Футбол. Зарубежный
16.12
Вердер2
Майнц2
Футбол. Зарубежный
16.12
Аугсбург3
Фрайбург3
Футбол. Зарубежный
16.12
Айнтрахт Ф2
Шальке-042
Футбол. Зарубежный
16.12
Штутгарт0
Бавария1
Футбол. Зарубежный
16.12
Интер1
Удинезе3
Футбол. Зарубежный
16.12
Лестер0
Кристал Пэлас3
Футбол. Зарубежный
14:00
Жирона
Хетафе
Все события
Социологи назвали главного соперника Путина на выборах президента
Доллар не нужен: КНР подрывает экономику США - CМИ
Российский завод возобновил выпуск рамного «японца»
Знай наших: где наследил УАЗ?
«Реал Мадрид» второй раз подряд выиграл клубный чемпионат мира
«Манчестер Сити» одержал 16-ю победу подряд в чемпионате Англии
«Блестящая»: Алина Кабаева вышла в свет в золотом платье
Леди Гага в ярком наряде прогулялась по Лас-Вегасу
В Англии судят хирурга, оставлявшего автографы на печени пациентов
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Кудрин прокомментировал вынесенный приговор Улюкаеву
Табличка Собчак на пресс-конференции Путина
Фоторепортажи
14Дубль Калинина, буллит Гусева — и гнутся шведы
14Российские хоккеисты впервые за 6 лет обыграли Канаду
02:03 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА заинтересован в переходе Эменике

Нападающий «Олимпиакоса» Эммануэль Эменике, известный в России по выступлению за «Спартак», может вернуться в РФПЛ.

Источник: РИА "Новости"

Заинтересованность в переходе игрока выражает ЦСКА, утверждает Gazzetta.gr.

Эммануэль Эменике играл в «Спартаке» с 2011 по 2013 год, откуда затем перешёл в «Фенербахче». Летом этого года 30-летний футболист покинул Турцию и подписал двухлетний контракт с «Олимпиакосом».

В текущем сезоне форвард провёл за «Олимпиакос» 10 официальных матчей, в которых забил 4 мяча. Греческий клуб хочет расстаться с игроком из-за высокой зарплаты и рассматривает варианты с продажей, арендой и расторжением контракта.

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Олимпиакос П
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Гамула жестко прошёлся по МОК и предложил спортсменам объединиться
Тихонов: решение МОК — это вина Мутко на 99%, что сбежал Родченков
Знарок впервые обыграл Канаду
Медаль у Шипулина. И Логинов в двух десятых от пьедестала
Джошуа ждет: Поветкин уверенно победил Хаммера
«Манчестер Сити» одержал 16-ю победу подряд в чемпионате Англии
СМИ: Лыжник Легков склоняется к завершению карьеры
«Интер» потерпел первое поражение в чемпионате Италии
Антон Шипулин: Если бы проиграл Логинову — это был бы крах
Новости
Авто
Неожиданные изменения в ПДД: жилет стал обязательным 16 декабря на сайте правительства было опубликовано постановление №1524
Hi-Tech
Искусственный интеллект впервые обнаружил планету Нейронная сеть «подарила» человечеству неизвестную экзопланету
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
5 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) В нашей традиционной рубрике мы рассказываем о странных модных вещах, найденных в онлайн-магазинах
Дети
Дочь Ирины Пеговой растет копией отца Сходство Татьяны с Дмитрием Орловым поразило поклонников.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь