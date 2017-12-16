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15:41 (мск), источник: ТАСС

Стойлов опроверг информацию об интересе со стороны «Ростова»

МОСКВА, 16 декабря. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Болгарский тренер казахстанского футбольного клуба «Астана» Станимир Стойлов назвал слухами информацию, что он может возглавить «Ростов». Об этом он сообщил ТАСС.

Ранее издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что ростовский клуб рассматривает кандидатуру 50-летнего болгарского специалиста на пост главного тренера команды.

«Впервые слышу об интересе “Ростова” к моей персоне. Я веду переговоры с несколькими клубами из Европы, но информация, что я — претендент на тренерский пост в “Ростове”, является слухом», — сказал Стойлов.

«Ростов» и Леонид Кучук 6 декабря расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, исполняющим обязанности главного тренера стал 40-летний Дмитрий Кириченко. Россиянин входит в тренерский штаб команды с 2014 года и в 2016 году уже исполнял обязанности главного тренера «Ростова».

Стойлов работает в «Астане» с июня 2014 года. С казахстанским клубом он четыре раза подряд завоевывал золотые медали первенства страны (2014−2017), становился обладателем Кубка (2015) и Суперкубка Казахстана (2016).

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