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12:47 (мск), источник: Чемпионат.com

5 кандидатов на пост главного тренера «Ростова»

Карпин, Слуцкий или Рахимов? Руководство ростовчан пока не может определиться.

Источник: РИА "Новости"

Валерий Карпин

Бывший тренер «Спартака» и главный редактор спортивных трансляций «Матча» — один из самых желанных специалистов на рынке свободных агентов в последнее время. Совсем недавно Валерий Карпин провёл переговоры с «Иртышом» из Павлодара, но его амбиции определённо выше середняка казахстанского чемпионата. К тому же сейчас в российском футболе существует тренд на тренеров-спартаковцев, проповедующих атакующую игру. Так что если «Ростов» возглавит тренер с именем, «Олимп-2» снова будет собирать аншлаги, как это было при Бердыеве. К тому же в команде собралась неплохая компания экс-спартаковцев, к которым у Карпина есть свой подход.

Леонид Слуцкий

После неудавшегося эксперимента в Чемпионшипе бывший тренер ЦСКА стал своего рода национальным героем футбольной России. Теперь с работой главным тренером в Англии Слуцкий наверняка пока повременит, зато на родине для него все двери открыты. По информации «Чемпионата», руководство «Ростова» рассматривает его кандидатуру, так как, помимо прочего, в структуре клуба работает Роман Адамов, хорошо знакомый с тренером. Если «русский Моуринью» всё-таки приедет в Ростов, экс-футболист «Москвы» с большой долей вероятности войдёт в его тренерский штаб. Впрочем, скорее всего Слуцкий подождёт предложения из клуба поспокойнее, в частности, «Краснодара».

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Рашид Рахимов

Альтернативный вариант ростовских боссов — Рашид Рахимов, умеющий работать в условиях ограниченных ресурсов. В мае тренер покинул «Терек», добившись в грозном лучшего результата в истории клуба, отдохнул и съездил на стажировку в европейские команды, а теперь снова готов к работе.

Дмитрий Кириченко

Пока ростовчане усиленно ищут тренера, осенне-зимнюю часть чемпионата команда доигрывала под руководством Дмитрия Кириченко. Бывший нападающий учился и у Бердыева, и у Кучука. Однако доверить молодому тренеру команду на продолжительный период времени — большой риск, тем более в такой опасной ситуации, как у «Ростова». А опыта самостоятельной работы у Кириченко нет — он всё время помогал кому-то, а не строил сам.

Игорь Черевченко

Сейчас экс-тренер «Локомотива» возглавляет «Балтику», но разве это исключает переговоры с другим клубом? В пятницу появилась информация, что организовать встречу с ростовскими боссами Черевченко помогли его друзья. Источник отмечает, что до конкретных решений пока не дошло, но этот тренер также является одним из кандидатов. Хотя будет странно, если Черевченко не доведёт дело до конца, выйдя в Премьер-Лигу с перспективным проектом из Калининграда.

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