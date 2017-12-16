5 кандидатов на пост главного тренера «Ростова»

Источник: РИА "Новости"

Валерий Карпин

Бывший тренер «Спартака» и главный редактор спортивных трансляций «Матча» — один из самых желанных специалистов на рынке свободных агентов в последнее время. Совсем недавно Валерий Карпин провёл переговоры с «Иртышом» из Павлодара, но его амбиции определённо выше середняка казахстанского чемпионата. К тому же сейчас в российском футболе существует тренд на тренеров-спартаковцев, проповедующих атакующую игру. Так что если «Ростов» возглавит тренер с именем, «Олимп-2» снова будет собирать аншлаги, как это было при Бердыеве. К тому же в команде собралась неплохая компания экс-спартаковцев, к которым у Карпина есть свой подход.

Леонид Слуцкий

После неудавшегося эксперимента в Чемпионшипе бывший тренер ЦСКА стал своего рода национальным героем футбольной России. Теперь с работой главным тренером в Англии Слуцкий наверняка пока повременит, зато на родине для него все двери открыты. По информации «Чемпионата», руководство «Ростова» рассматривает его кандидатуру, так как, помимо прочего, в структуре клуба работает Роман Адамов, хорошо знакомый с тренером. Если «русский Моуринью» всё-таки приедет в Ростов, экс-футболист «Москвы» с большой долей вероятности войдёт в его тренерский штаб. Впрочем, скорее всего Слуцкий подождёт предложения из клуба поспокойнее, в частности, «Краснодара».

Рашид Рахимов

Альтернативный вариант ростовских боссов — Рашид Рахимов, умеющий работать в условиях ограниченных ресурсов. В мае тренер покинул «Терек», добившись в грозном лучшего результата в истории клуба, отдохнул и съездил на стажировку в европейские команды, а теперь снова готов к работе.

Дмитрий Кириченко

Пока ростовчане усиленно ищут тренера, осенне-зимнюю часть чемпионата команда доигрывала под руководством Дмитрия Кириченко. Бывший нападающий учился и у Бердыева, и у Кучука. Однако доверить молодому тренеру команду на продолжительный период времени — большой риск, тем более в такой опасной ситуации, как у «Ростова». А опыта самостоятельной работы у Кириченко нет — он всё время помогал кому-то, а не строил сам.

Игорь Черевченко