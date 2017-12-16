5 кандидатов на пост главного тренера «Ростова»
Карпин, Слуцкий или Рахимов? Руководство ростовчан пока не может определиться.
Карпин, Слуцкий или Рахимов? Руководство ростовчан пока не может определиться.
Валерий Карпин
Бывший тренер «Спартака» и главный редактор спортивных трансляций «Матча» — один из самых желанных специалистов на рынке свободных агентов в последнее время. Совсем недавно Валерий Карпин провёл переговоры с «Иртышом» из Павлодара, но его амбиции определённо выше середняка казахстанского чемпионата. К тому же сейчас в российском футболе существует тренд на
Леонид Слуцкий
После неудавшегося эксперимента в Чемпионшипе бывший тренер ЦСКА стал своего рода национальным героем футбольной России. Теперь с работой главным тренером в Англии Слуцкий наверняка пока повременит, зато на родине для него все двери открыты. По информации «Чемпионата», руководство «Ростова» рассматривает его кандидатуру, так как, помимо прочего, в структуре клуба работает Роман Адамов, хорошо знакомый с тренером. Если «русский Моуринью»
Рашид Рахимов
Альтернативный вариант ростовских боссов — Рашид Рахимов, умеющий работать в условиях ограниченных ресурсов. В мае тренер покинул «Терек», добившись в грозном лучшего результата в истории клуба, отдохнул и съездил на стажировку в европейские команды, а теперь снова готов к работе.
Дмитрий Кириченко
Пока ростовчане усиленно ищут тренера,
Игорь Черевченко
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