Задание на зиму. Кого нужно купить «Зениту»
Манчини нужны ещё несколько новых игроков. И это не шутка.
Манчини нужны ещё несколько новых игроков. И это не шутка.
В летнее межсезонье «Зенит» изменился почти до неузнаваемости. Петербургский клуб купил почти полтора десятка новичков и попрощался с 17 футболистами.
Проблема в том, что в распоряжении Манчини сейчас полная обойма: три вратаря и 20 полевых. Вряд ли руководство петербургского клуба захочет раздувать состав, как было при Мирче Луческу. Значит, «Зенит», скорее всего, будет приобретать новичков только в случае ухода
Вакансия: голкипер (если уйдёт Лодыгин)
Кандидат: Александр Васютин возвращается из «Лахти».
Нет никаких сомнений, что вратарская линия — единственная, за которую Манчини совершенно спокоен. Андрей Лунёв выиграл конкуренцию у Юрия Лодыгина и Михаила Кержакова, но сменщики в любой момент готовы подменить «первого номера». Лодыгин справился со своей работой, когда Лунёв получил травму и угодил в лазарет. Однако Юрий, будучи амбициозным спортсменом, недоволен ролью запасного. Он хочет играть регулярно, поэтому зимой готов покинуть «Зенит». Впрочем, в случае аренды или продажи Лодыгина петербургскому клубу не нужно искать голкипера на стороне. В заявке помимо
Вакансия: центральный защитник (если уйдёт Новосельцев)
Кандидат: Максим Беляев, «Арсенал».
В центре обороны Манчини выбирает из трёх кандидатур — Бранислава Ивановича, Эмануэля Мамманы и Михи Мевли. Как правило, серб выходит с
Бывший кандидат в сборную России Иван Новосельцев
Вакансия: крайний защитник (если уйдут Анюков или Терентьев)
Кандидат: Эльмир Набиуллин, «Рубин».
Удивляли решения Манчини ставить на правый фланг обороны Юрия Жиркова, Далера Кузяева и даже Олега Шатова. Ведь игроков этого амплуа вроде бы более чем достаточно. Помимо универсала Ивановича это Игорь Смольников, Александр Анюков и Денис Терентьев. «Зениту» нужнее левоногий защитник — подстраховка для Доменико Кришито. Тем более истекающий летом контракт итальянского капитана до сих пор не продлён. Есть опять же Жирков, но его КПД выше в средней линии, чем в обороне, кроме того, Юрию уже 34 года.
Говорят, Анюков хочет уйти, чтобы чаще играть. Существует также вариант с арендой Терентьева, который, правда, пострадал в бытовом конфликте. Похоже, количество фланговых защитников сократится. «Зенит» может вернуть из аренды Евгения Чернова, пробившегося из «Тосно» в сборную России, либо взять новичка. Тем временем петербургский клуб вновь связывают с Эльмиром Набиуллиным. Учитывая, сколько лет пишут об интересе «Зенита» к защитнику «Рубина», а трансфер всё никак не состоится, возникает подозрение, что это скорее агенты Набиуллина стремятся пропихнуть игрока в самый богатый клуб РФПЛ.
Вакансия: вингер или быстрый форвард (если уйдёт Шатов)
Кандидаты: Маттео Политано «Сассуоло», Лусиано Вьетто «Атлетико».
Центральных и фланговых хавбеков в «Зените» хватает — Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, а также упомянутый выше Жирков. Прогрессирует юный Кирилл Капленко. Когда Манчини играл 4−3−3, на краю выходил и Дмитрий Полоз.
Но итальянцу этого мало. Он хочет усилить атаку, чтобы увеличить результативность. Не факт, что Манчини имеет в виду чистого нападающего, скорее, игрока, который будет атаковать из глубины. В современном футболе центрфорварды зачастую работают на главных звёзд: за примерами далеко ходить на надо — Месси, Роналду, Неймар… Возможно, Манчини, ищет «десятку», может быть, вингера.
Уместно предположить, что тренер вернётся к кандидатурам, обсуждавшимся в межсезонье. Например, левоногого атакующего полузащитника Маттео Политано, которого «Сассуоло» отказался продавать за 15 млн евро. Если речь о форварде, то реален трансфер Лусиано Вьетто из «Атлетико». Летом Диего Симеоне не спешил отпускать аргентинца
Вакансия: мощный нападающий (Дзюба точно уйдёт?)
Кандидат: Антон Заболотный уже пришёл из «Тосно».
Первым зимним новичком