Задание на зиму. Кого нужно купить «Зениту»

Источник: РИА "Новости"

В летнее межсезонье «Зенит» изменился почти до неузнаваемости. Петербургский клуб купил почти полтора десятка новичков и попрощался с 17 футболистами. Кого-то продал, кого-то отправил в аренду, а легенда Александр Кержаков завершил карьеру. Но, оказывается, перестройка «Зенита» ещё не завершена. Роберто Манчини хочет взять зимой игрока атаки, который «способен забивать большое количество голов». По информации Нобеля Арустамяна, сине-бело-голубые выходят на рынок с целью найти центрального защитника и классическую «десятку».

Проблема в том, что в распоряжении Манчини сейчас полная обойма: три вратаря и 20 полевых. Вряд ли руководство петербургского клуба захочет раздувать состав, как было при Мирче Луческу. Значит, «Зенит», скорее всего, будет приобретать новичков только в случае ухода кого-либо из игроков. Вот это вполне возможно, так как несколько человек явно недовольны своей ролью в команде при итальянском тренере.

Вакансия: голкипер (если уйдёт Лодыгин)

Кандидат: Александр Васютин возвращается из «Лахти».

Источник: РИА

Нет никаких сомнений, что вратарская линия — единственная, за которую Манчини совершенно спокоен. Андрей Лунёв выиграл конкуренцию у Юрия Лодыгина и Михаила Кержакова, но сменщики в любой момент готовы подменить «первого номера». Лодыгин справился со своей работой, когда Лунёв получил травму и угодил в лазарет. Однако Юрий, будучи амбициозным спортсменом, недоволен ролью запасного. Он хочет играть регулярно, поэтому зимой готов покинуть «Зенит». Впрочем, в случае аренды или продажи Лодыгина петербургскому клубу не нужно искать голкипера на стороне. В заявке помимо Кержакова-младшего есть выступающий за фарм-клуб в ФНЛ Егор Бабурин. Он по-прежнему сохраняет за собой рекорд клуба для дебютантов РФПЛ: сыграл за «Зенит» пять матчей — и все на ноль. Это более 300 сухих минут. Кроме того, из «Лахти» возвращается 22-летний Александр Васютин — лучший голкипер чемпионата Финляндии в сезоне-2017. Тоже большой талант, как говорят специалисты. В общем, Лунёв в любом случае не останется без достойной замены.

Вакансия: центральный защитник (если уйдёт Новосельцев)

Кандидат: Максим Беляев, «Арсенал».

Источник: РИА "Новости"

В центре обороны Манчини выбирает из трёх кандидатур — Бранислава Ивановича, Эмануэля Мамманы и Михи Мевли. Как правило, серб выходит с кем-то из двух остальных. Периодически итальянец ставит экс-игрока «Челси» направо, но жизнь доказывает, что в «Зените» немолодому уже Ивановичу лучше всё-таки исполнять роль стоппера. Как бы то ни было, действительно стоит ждать появления в петербургской команде нового центрального защитника.

Бывший кандидат в сборную России Иван Новосельцев давным-давно прилип к скамейке запасных, и если он хочет, чтобы Станислав Черчесов вспомнил о нём перед чемпионатом мира, то должен менять клуб. Возможно, на место Новосельцева придёт другой стоппер с российским паспортом. Ходят слухи, что Манчини приглянулся Максим Беляев, но, кажется, защитника «Арсенала» ждут такие же перспективы в Петербурге, как и Новосельцева. Логичнее взять сильного иностранца, ведь позиция-то эта в команде легионерская. Болельщики «Зенита» до сих пор вспоминают, как закрывал центр обороны великолепный Эсекьель Гарай.

Вакансия: крайний защитник (если уйдут Анюков или Терентьев)

Кандидат: Эльмир Набиуллин, «Рубин».

Источник: РИА "Новости"

Удивляли решения Манчини ставить на правый фланг обороны Юрия Жиркова, Далера Кузяева и даже Олега Шатова. Ведь игроков этого амплуа вроде бы более чем достаточно. Помимо универсала Ивановича это Игорь Смольников, Александр Анюков и Денис Терентьев. «Зениту» нужнее левоногий защитник — подстраховка для Доменико Кришито. Тем более истекающий летом контракт итальянского капитана до сих пор не продлён. Есть опять же Жирков, но его КПД выше в средней линии, чем в обороне, кроме того, Юрию уже 34 года.

Говорят, Анюков хочет уйти, чтобы чаще играть. Существует также вариант с арендой Терентьева, который, правда, пострадал в бытовом конфликте. Похоже, количество фланговых защитников сократится. «Зенит» может вернуть из аренды Евгения Чернова, пробившегося из «Тосно» в сборную России, либо взять новичка. Тем временем петербургский клуб вновь связывают с Эльмиром Набиуллиным. Учитывая, сколько лет пишут об интересе «Зенита» к защитнику «Рубина», а трансфер всё никак не состоится, возникает подозрение, что это скорее агенты Набиуллина стремятся пропихнуть игрока в самый богатый клуб РФПЛ.

Вакансия: вингер или быстрый форвард (если уйдёт Шатов)

Кандидаты: Маттео Политано «Сассуоло», Лусиано Вьетто «Атлетико».

Лусиано Вьетто. | Источник: Reuters

Центральных и фланговых хавбеков в «Зените» хватает — Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, а также упомянутый выше Жирков. Прогрессирует юный Кирилл Капленко. Когда Манчини играл 4−3−3, на краю выходил и Дмитрий Полоз.

Но итальянцу этого мало. Он хочет усилить атаку, чтобы увеличить результативность. Не факт, что Манчини имеет в виду чистого нападающего, скорее, игрока, который будет атаковать из глубины. В современном футболе центрфорварды зачастую работают на главных звёзд: за примерами далеко ходить на надо — Месси, Роналду, Неймар… Возможно, Манчини, ищет «десятку», может быть, вингера.

Уместно предположить, что тренер вернётся к кандидатурам, обсуждавшимся в межсезонье. Например, левоногого атакующего полузащитника Маттео Политано, которого «Сассуоло» отказался продавать за 15 млн евро. Если речь о форварде, то реален трансфер Лусиано Вьетто из «Атлетико». Летом Диего Симеоне не спешил отпускать аргентинца из-за наложенного на клуб запрета на трансферы. Правда, Вьетто целый год не забивает.

Вакансия: мощный нападающий (Дзюба точно уйдёт?)

Кандидат: Антон Заболотный уже пришёл из «Тосно».

Источник: РИА