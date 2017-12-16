«Галатасарай» готов предложить «Зениту» миллион евро за Кришито

По данным издания, 30-летний игрок, чей контракт с «Зенитом» истекает в конце июня 2018 года, намерен покинуть санкт-петербургскую команду и принять предложение «Галатасарая». Турецкий клуб готов оформить сделку в зимнее трансферное окно.

Кришито перешел в «Зенит» в 2011 году из итальянского «Дженоа». В составе «сине-бело-голубых» в общей сложности он провел 212 матчей и забил 18 мячей, по два раза выиграв чемпионат и Суперкубок России, единожды — Кубок страны. В текущем сезоне Кришито, в активе которого 22 игры за сборную Италии, является капитаном «Зенита».