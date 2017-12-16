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11:20 (мск), источник: Р-Спорт

«Галатасарай» готов предложить «Зениту» миллион евро за Кришито

МОСКВА, 16 дек — Р-Спорт. Стамбульский футбольный клуб «Галатасарай» готов предложить санкт-петербургскому «Зениту» один миллион евро за трансфер итальянского защитника Доменико Кришито, сообщает турецкая газета Milliyet.

Источник: РИА "Новости"

По данным издания, 30-летний игрок, чей контракт с «Зенитом» истекает в конце июня 2018 года, намерен покинуть санкт-петербургскую команду и принять предложение «Галатасарая». Турецкий клуб готов оформить сделку в зимнее трансферное окно.

Кришито перешел в «Зенит» в 2011 году из итальянского «Дженоа». В составе «сине-бело-голубых» в общей сложности он провел 212 матчей и забил 18 мячей, по два раза выиграв чемпионат и Суперкубок России, единожды — Кубок страны. В текущем сезоне Кришито, в активе которого 22 игры за сборную Италии, является капитаном «Зенита».

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