«СКА-Хабаровск» начнет весну зимой

Российский футбольный союз утвердил дату проведения четвертьфинального матча Кубка России по футболу сезона 2017/18 в Хабаровске. Игра с ярославским «Шинником» пройдет в краевом центре 27 февраля 2018 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу клуба. Победитель пары «СКА-Хабаровск» — «Шинник» (Ярославль) в полуфинальном раунде Кубка встретится с победителем пары «Амкар (Пермь) — «Авангард» (Курск). Полуфинал вне зависимости от исхода матча в Хабаровске пройдет в Перми или Курске. Напомним, что в другой половине кубковой «сетки» находятся пары «Тосно» (Ленинградская область) — «Луч-Энергия» (Владивосток) и «Крылья Советов» (Самара) — «Спартак» (Москва). Финальный матч кубка состоится 9 мая в Волгограде.



В воскресенье, 4 марта 2018 «СКА-Хабаровск» в 21 туре сыграет с ФК «Тосно» (Ленинградская область). Игра состоится в Хабаровске, начало — в 18:00.



Матч 22-го тура «Спартак» (Москва) — «СКА-Хабаровск» состоится на стадионе, «Открытие Арена» в Москве. По московскому времени начало игры — 19:00 мск или 02:00 12-го марта 2018-го по хабаровскому времени.



Матч 23 тура «СКА-Хабаровск» — «Урал» (Свердловская область) начнется в 18:00 хабаровского времени в субботу, 17 марта 2018 года.



Расписание остальных 7 туров весенней части чемпионата будет известно в новом, 2018 году.



Напомним, «СКА-Хабаровск» идет в чемпионате на последнем месте, имея в активе всего 12 очков, потеряв практически все шансы остаться в Премьер-лиге. Зато в Кубке есть хорошие шансы дойти до финала.