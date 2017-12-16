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01:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Черевченко провёл переговоры с «Ростовом»

Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко после окончания осенней части чемпионата России побывал в Ростове-на-Дону и провёл переговоры с «Ростовом», сообщает «Чемпионат-Ростов».

Источник: РИА "Новости"

«Черевченко не первый раз в Ростове-на-Дону. Здесь у него есть друзья, которые и организовали встречу с руководством “Ростова”. Однако до конкретных решений дело не дошло», — сообщил источник.

После отставки Леонида Кучука исполняющим обязанности главного тренера «Ростова» стал Дмитрий Кириченко.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Леонид Слуцкий и Рашид Рахимов являются основными кандидатами на пост главного тренера «Ростова».

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