Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Черевченко провёл переговоры с «Ростовом»
Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко после окончания осенней части чемпионата России побывал в
Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко после окончания осенней части чемпионата России побывал в
«Черевченко не первый раз в
После отставки Леонида Кучука исполняющим обязанности главного тренера «Ростова» стал Дмитрий Кириченко.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Леонид Слуцкий и Рашид Рахимов являются основными кандидатами на пост главного тренера «Ростова».