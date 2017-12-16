Далер Кузяев: Чтобы Дзюба не загрыз, буду пасовать ему чаще

Источник: Спорт-Экспресс

ЗАБОЛОТНЫЙ НАМ ПОМОЖЕТ

— Новичок сине-бело-голубых Антон Заболотный рассказал в интервью «СЭ», что из всех зенитовцев лучше всех знает вас. Где познакомились?

— В сборной подружились. Очень рад, что он перешел в нашу команду. Это трудолюбивый, в меру скромный парень. Антон нам поможет.

— Заболотный советовался с вами перед переходом?

— Нет. Я не знал, что у него есть возможность оказаться в «Зените». Когда появилась новость о трансфере, отправил ему сообщение с поздравлениями.

— Нападающий сравнил свою историю с вашей.

— Думаю, они действительно похожи. Антон так же, как и я, играл в первой и второй лигах. Параллели есть.

— Вы говорили, что сборы у Манчини оказались самыми тяжелыми в вашей карьере. На какой день появилась мысль: «Куда я попал?..».

— Такого не было. Любой игрок мечтает попасть в «Зенит». Но сборы действительно оказались насыщенными и интенсивными — скоростная работа, тренажерный зал, много внимания тактике, как у любого итальянского тренера.

— В «Ахмате» вы не забивали, а в «Зените» сделали это в первой же официальной игре. Все дело только в смене позиции?

— Возможно. Хотя в Грозном у меня тоже возникали хорошие моменты, даже стопроцентные. Сложно объяснить, почему мяч не залетал в сетку. Здорово, что наконец-то прорвало. «СКА-Хабаровску» забил, когда только появился на поле. Не успел толком войти в игру, немножко «задохнулся». Поэтому после гола даже не было сил, чтобы праздновать.

— В матче против «Урала» вы неожиданно вышли на правом краю защиты. Насколько это ваша позиция?

— Не моя. Мне удобнее в центре полузащиты. Но небольшой опыт есть — в «Тереке» подменял нашего капитана Ризвана Уциева, который получил травму. Провел матчей десять на фланге обороны.

— О том, что исполните роль правого защитника, Манчини сказал на установке или предупредил заранее?

— Мы заранее наигрывали такую схему, один раз пообщались с ним по этому поводу.

— Вообще Роберто часто говорит с футболистами один на один?

— Периодически такое происходит.

— Общаетесь через переводчика или понимаете его английский?

— В основном через переводчика, но во время тренировок подсказки на английском понимаю.

— Хрестоматийный пример футболиста, который внезапно оказался на краю обороны — Аршавин. Однажды Петржела поставил его левым защитником. В команде вас уже сравнили с Андреем?

— Честно говоря, первый раз слышу, что Аршавин когда-то выходил на этом месте. Поэтому сравнений точно не было.

— Дзюба действительно грозился загрызть вас, если не отдадите ему пас в матче с «Тосно»?

— В тот момент он ничего не говорил — только поблагодарил за передачу. Надеюсь, потом Артем просто пошутил. А если нет, буду пасовать ему почаще, чтобы не загрыз!

— Последнюю встречу перед зимним перерывом «Зенит» провел в Грозном, где вы провели три сезона. Как вас встречали?

— Приняли тепло. Конечно, для меня это особенная игра, ведь это был первый большой клуб в моей карьере. Увиделся со всеми знакомыми, друзьями, товарищами. Пообщались до матча, после и даже немного прямо на поле.

— Самый яркий момент того выезда — промах Александра Кокорина. Вы участвовали в той комбинации. Когда мяч отскочил к нападающему, уже видели его в воротах?

— Сначала мне показалось, что гол будет уже после удара Ригони, но аргентинец попал в перекладину. Потом смотрю — там Саша. Наверное, он тоже не ожидал, что будет рикошет, готовился праздновать. Ничего страшного, Кокорин во многих матчах нас вытаскивал, забивал победные мячи. Уверен, еще не раз нас выручил.

— Подкалывали его после финального свистка — мол, как же ты с метра не попасть умудрился?

— Все очень расстроились. Тут уж не до приколов…

22 октября. Москва. ЦСКА — «Зенит» — 0:0. Далер КУЗЯЕВ (слева) против Александра ГОЛОВИНА | Источник: Спорт-Экспресс

«СЕЛТИК» — НЕПРОСТОЙ СОПЕРНИК

— В Петербурге вы впервые оказались в еврокубках. Мотивация в Лиге Европы и чемпионате России разная?

— Она у меня одна — играть за «Зенит». Не больше и не меньше. Хотя Лига Европы — это большой опыт, второй по значимости турнир после Лиги чемпионов. Рад, что пробились в плей-офф и продолжим выступления в феврале.

— В чем тогда причина разных результатов? Даже когда во внутреннем первенстве у команды начался спад, в Европе вы побеждали всех подряд. Дело в том, что в еврокубках соперники не закрываются на своей половине поля?

— Точных причин не назову. Возможно, одна из них — действительно более открытый футбол. С кем бы мы ни встречались в Лиге Европы, никто не закрывался. Все старались играть. В этом плане там легче.

— Есть версия, что все дело в том, что в еврокубках нет лимита и Манчини может ставить больше легионеров. Когда на поле появлялось восемь иностранцев, чувствовали, что игра дается легче?

— Нет. Тем более восемь легионеров выходили далеко не во всех матчах, иногда было по пять-шесть россиян. Мне без разницы, с кем играть — состав определяет тренер.

— После вашей передачи Иванович забил супергол в ворота «Реал Сосьедад». Что промелькнуло в голове, когда увидели удар серба через себя?

— Первая мысль была, что теперь нам станет легче. Нас ведь и ничья устраивала, а тут снова вышли вперед. Подумал, что испанцы психологически отступят и не будут так бодро атаковать. А вот потом пришло осознание: «Какой же классный гол!» Иванович здорово сориентировался.

— Как серб прокомментировал свой кульбит после матча?

— Все просто поздравляли его. Уже потом в интервью Бранислав сказал, что это самый красивый мяч в его карьере.

— Как вам жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы? Была возможность получить «Наполи» и дортмундскую «Боруссию», но выпал «Селтик».

— Немцев и итальянцев на этой стадии не хотелось бы. Но «Селтик» тоже непрост. Эта команда редко проигрывает на своем поле. В Глазго придется тяжело. Хорошо, что ответный матч проводим дома — это наше преимущество.

— А в чем оно у «Селтика»? В том, что у «Зенита» зимняя пауза?

— Это действительно наш минус. Шотландцы будут в игровом тонусе. Сборы и товарищеские встречи — это здорово, но кондиции можно набрать только через официальные матчи. Но все-таки это не такая уж большая проблема.

— Пресса и болельщики любят говорить, что морозы помогают российским клубам. У «Зенита» из-за стадиона с крышей теперь такой «помощи» не стало.

— По справедливости, лучше играть в нормальных условиях. Тогда нет повода для отговорок. Да, конечно, «Селтик» не привык к морозам, но правильнее выйти на хорошее поле и в тепле.

Далер КУЗЯЕВ | Источник: Спорт-Экспресс

ПЫТАЮСЬ КОНТАКТИРОВАТЬ С АРГЕНТИНЦАМИ. ПОЛУЧАЕТСЯ НЕ ОЧЕНЬ

— Как строится общение с аргентинцами, ведь они не говорят даже на английском? На пальцах?

— Можно и так сказать. Общие фразы на английском они знают. Пытаюсь контактировать с ними, но получается не очень. Надеюсь, скоро ребята подучат английский и всем станет легче.

— Нобоа берет на себя функции переводчика?

— Да, иногда. Кристиан и английский знает, и по-русски хорошо говорит.

— Есть дистанция между аргентинцами и всеми остальными из-за языкового барьера?

— Небольшая. Непросто, когда не можешь изложить все свои мысли, видение.

— Кажется, восемь очков отставания от «Локомотива» можно ликвидировать только при большой доле везения, ведь многое уже зависит не от «Зенита».

— Сейчас действительно не все. Надо, чтобы «Локо» терял очки. Даже если выиграем все матчи, все равно можем не догнать москвичей. Но ведь у нас в начале сезона тоже был хороший отрыв, но в конце года оступились. Шансы на то, чтобы исправиться, есть.

— Есть какое-то объяснение, почему наступил спад?

— Не знаю, почему так случилось… Возможно, сказалось то, что многие игроки не были на сборах, присоединились к нам уже по ходу сезона. Кто-то приходил, кто-то уходил. Думаю, после зимних сборов, которые мы пройдем всем составом, взаимодействие в команде станет лучше.

— Свой первый матч за сборную России вы провели против московского «Динамо». Необычная игра, мало зрителей…

— Это был первый вызов в национальную команду, поэтому ощущения были особенные. Возможно, если бы я уже был постоянным игроком сборной, то отношение к подобной игре было бы двоякое, а так все эмоции соответствовали дебютному матчу.

— В составе какой команды было проще играть против динамовцев — «Зенита» или сборной России?

— Результат говорит сам за себя: раз мы победили со сборной, значит, та игра и сложилась легче. С «Зенитом» нам, к сожалению, этого не удалось.

— Ощущения от игры за сборную против «Динамо» и против Аргентины с Месси в «Лужниках» — несравнимы?

— Конечно! Это совершенно особенные чувства — когда выходишь на поле со звездами мирового футбола, жмешь им руку и играешь против них. Такое ни с чем не сравнить.

— Каково это — играть против Месси?

— Очень непросто. Он не зря является лучшим игроком мира, сдерживать его было крайне тяжело.

— После матча появилось желание обменяться с ним футболками?

— Не было таких мыслей. Там, наверное, такая очередь выстроилась, что даже не стал бы пытаться.

— Как он себя ведет на поле? Говорит что-то соперникам или партнерам?

— Мы играли близко друг к другу, но я всего пару раз слышал, чтобы он что-то подсказывал другим аргентинским футболистам. Показался тихим и спокойным, эмоций почти не проявлял.

— Было ощущение, что он играет вполсилы. Вам так не показалось?

— На поле я этого не почувствовал. Это его обычная манера игры и в клубе, и в сборной: может ходить пешком, а потом включиться на полную, когда этого требует ситуация. Он точно не играл спустя рукава.

— Кого из аргентинцев еще бы отметили?

— Агуэро. Быстрый, крепко стоит на ногах и здорово играет корпусом — его трудно сдвинуть и отобрать мяч. И Маскерано — агрессивно и жестко идет в отбор, цепкий футболист.

— Пенальти в матче с Испанией. Со стороны было очевидно, что вы не нарушали правила.

— Это и на поле было очевидно — я играл плечом, причем целенаправленно. Был в шоке, когда судья указал на точку. Второй пенальти в наши ворота тоже, кстати, спорный. Так что к судейству остались вопросы.

— Пытались что-то объяснить судье?

— Старался, показывал, что играл плечом, а не рукой, но бессмысленно что-то доказывать арбитру, когда он уже принял решение.

— Этот же судья, Рокки, судил римское дерби через несколько дней и тоже поставил спорный пенальти после видеоповтора. Как вы относитесь к этой технологии?

— Думаю, если бы в игре с испанцами были видеоповторы, арбитр бы убедился, что игры рукой не было, и не назначил бы одиннадцатиметровый. После таких эпизодов я убеждаюсь, что эту систему нужно внедрять.

Далер КУЗЯЕВ | Источник: Спорт-Экспресс

РОССИЯ — ФАВОРИТ ГРУППЫ НА ЧМ-2018

— Дмитрий Комбаров, говоря о результатах жеребьевки ЧМ-2018, назвал Россию фаворитом группы. Согласны с этим?

— Конечно, Россия — фаворит в нашей четверке, но борьба будет непростой. Слабые команды на чемпионат мира не отбираются. Тот же Салах сейчас находится в феноменальной форме, справиться с ним будет сложно. Кто-то из спартаковцев — Кутепов или Джикия — говорил, что он очень быстрый и шустрый. Уругвайская связка Суарес — Кавани тоже может навести шороху в нашей обороне. Считаю, мы должны выходить из группы, но для этого надо потрудиться.

— Оставим Уругвай за скобками, поговорим о Египте. Команда неровная: есть один звездный игрок и ряд футболистов, которые серьезно уступают ему в классе. Какой соперник опаснее — условная Исландия, где уровень игроков примерно одинаков, или такой Египет?

— Тут нет простого ответа. С одной стороны, если у Салаха не задастся матч, играть с египтянами будет легче. С другой — я не очень хорошо знаю уровень футболистов сборной Египта. Может быть, там как раз классно поставлена игра, и вся команда как на подбор. Как Исландия.

— Дни до чемпионата мира уже считаете?

— Нет, пока все мысли только о продолжении борьбы в Лиге Европы и чемпионате России. К тому же в итоговую заявку на ЧМ еще нужно попасть.

Далер КУЗЯЕВ | Источник: Спорт-Экспресс

20 ЧАСОВ НА АВТОБУСЕ — ТАКОЕ НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ

— У вас началась учеба в аспирантуре СПбГЭУ (Санкт-Петербургский государственный экономический университет). Сколько занятий уже пропустили?

— Стараюсь совсем не пропускать. График позволяет — тренировки утром, а учеба только вечером. Спокойно совмещаю лекции с футболом.

— Очная аспирантура?

— Да, очная, на три года.

— Зачем вам это? Высшее образование само собой, но аспирантура — это уже шаг в науку.

— Многие удивляются, это правда. Я решил: пока есть возможность и я в Петербурге, почему бы не попробовать? Считаю, в жизни все может пригодиться — чтобы после завершения карьеры были варианты, связанные не только с футболом.

— Этим летом было много разговоров о вашем возможном переходе в «Лас-Пальмас». Насколько серьезным был этот вариант?

— Была информация, что испанская команда заинтересована во мне. Не знаю, как развивалась ситуация. Может, не сошлись на сумме трансфера, может, испанцы передумали.

— Идея подобного переезда была интересна?

— Да, конечно! «Лас-Пальмас» провел хороший предыдущий сезон, там играли многие известные игроки: Хесе, Боатенг. Ну и локация — Канары!

— Не думаете, что географическая составляющая могла стать проблемой? Все на пляж идут, а вы — на тренировку.

— На пляж можно и после тренировки сходить!

— У вас за плечами вторая лига, первый дивизион. Самая яркая история из того периода вашей карьеры?

— Самой запоминающейся стала поездка на автобусе из Петербурга в Мурманск. 20 часов в дороге — такое никогда не забудется! После такого переезда играть было непросто.

— «Барселона» из-за исландского вулкана однажды поехала в Милан на автобусе и проиграла — по мнению многих, как раз из-за этого.

— Ну вот и мы тогда проиграли. Будем считать, что тоже из-за автобуса.

Далер КУЗЯЕВ