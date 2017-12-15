Футболисты «Зенита» Шатов и Дзюба могут перейти в ЦСКА

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что переход будет осуществлен на правах аренды. Продавать футболистов «Зенит» не планирует. По данным издания, договоренность с Шатовым почти достигнута. Вопрос о переходе Дзюбы остается открытым.

Текущий сезон в РФПЛ стал не самым удачным для Дзюбы и Шатова. Футболисты стали реже попадать в основной состав команды из-за прихода большого количества новых сильных игроков.

В текущем сезоне чемпионата России Шатов провел в составе «Зенита» 13 матчей и отдал 4 результативные передачи. На счету Дзюбы 1 гол в 15 проведенных встречах.