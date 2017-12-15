Футболисты «Зенита» Шатов и Дзюба могут перейти в ЦСКА
ЦСКА и «Зенит» ведут переговоры о переходе из петербургской команды в стан армейцев Олега Шатова и Артема Дзюбы. Об этом сообщило «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источники.
ЦСКА и «Зенит» ведут переговоры о переходе из петербургской команды в стан армейцев Олега Шатова и Артема Дзюбы. Об этом сообщило «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источники.
Отмечается, что переход будет осуществлен на правах аренды. Продавать футболистов «Зенит» не планирует. По данным издания, договоренность с Шатовым почти достигнута. Вопрос о переходе Дзюбы остается открытым.
Текущий сезон в РФПЛ стал не самым удачным для Дзюбы и Шатова. Футболисты стали реже попадать в основной состав команды
В текущем сезоне чемпионата России Шатов провел в составе «Зенита» 13 матчей и отдал 4 результативные передачи. На счету Дзюбы 1 гол в 15 проведенных встречах.
13 декабря портал iz.ru сообщил, что «Зенит» готов отпустить своего полузащитника Шатова за €12 млн. Также стало известно, что петербургская команда планирует приобрести нового игрока.