Слуцкий и Рахимов — основные кандидаты на пост наставника «Ростова»

Кандидатура Слуцкого привлекательна для ростовчан, поскольку специалист добился результатов в России и в еврокубках, а также имеет опыт работы за рубежом. Кроме того, в структуре клуба работает экс-футболист Роман Адамов, который помогал тренерскому штабу Леонида Кучука и Дмитрия Кириченко. Адамов хорошо знаком со Слуцким и в случае его назначения с большой долей вероятности войдёт в тренерский штаб.