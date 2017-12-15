Слуцкий и Рахимов — основные кандидаты на пост наставника «Ростова»
Как стало известно «Чемпионату», Леонид Слуцкий и Рашид Рахимов являются основными кандидатами на пост главного тренера «Ростова».
Как стало известно «Чемпионату», Леонид Слуцкий и Рашид Рахимов являются основными кандидатами на пост главного тренера «Ростова».
Кандидатура Слуцкого привлекательна для ростовчан, поскольку специалист добился результатов в России и в еврокубках, а также имеет опыт работы за рубежом. Кроме того, в структуре клуба работает
Рашид Рахимов также интересен клубу, так как умеет работать в условиях ограниченных ресурсов. Специалист покинул грозненский «Ахмат» в мае и после паузы вновь готов к работе.
«Ростов» после 20 туров нынешнего сезона РФПЛ располагается на десятом месте в турнирной таблице.