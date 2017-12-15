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20:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Слуцкий и Рахимов — основные кандидаты на пост наставника «Ростова»

Как стало известно «Чемпионату», Леонид Слуцкий и Рашид Рахимов являются основными кандидатами на пост главного тренера «Ростова».

Источник: Reuters

Кандидатура Слуцкого привлекательна для ростовчан, поскольку специалист добился результатов в России и в еврокубках, а также имеет опыт работы за рубежом. Кроме того, в структуре клуба работает экс-футболист Роман Адамов, который помогал тренерскому штабу Леонида Кучука и Дмитрия Кириченко. Адамов хорошо знаком со Слуцким и в случае его назначения с большой долей вероятности войдёт в тренерский штаб.

Рашид Рахимов также интересен клубу, так как умеет работать в условиях ограниченных ресурсов. Специалист покинул грозненский «Ахмат» в мае и после паузы вновь готов к работе.

«Ростов» после 20 туров нынешнего сезона РФПЛ располагается на десятом месте в турнирной таблице.

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