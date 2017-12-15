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16:58 (мск), источник: ТАСС

Президент ФК «Урал»: Ильиным интересовались большие клубы, но предложения не устраивали

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Нападающий «Урала» Владимир Ильин вызывает интерес больших клубов, однако ему стоит остаться в Екатеринбурге и выйти на свой прежний уровень игры. Такое мнение ТАСС высказал президент екатеринбургского футболльного клуба Григорий Иванов.

Во второй части прошлого сезона Ильин забил 4 гола в 12 матчах. В текущем сезоне 25-летний игрок забил один гол в 15 играх чемпионата России.

«К нему есть интерес, но, думаю, Володя не сыграл так, как он может: во-первых, потому что получил травму, а во- вторых, большие клубы стали выходить, предлагать ему непонятно что. Ему еще нужно закрепиться в нашем клубе, заиграть в премьер-лиге основательно. Да, у Ильина было великолепное окончание прошлого сезона, он здорово помог клубу, мы ему очень благодарны и сейчас хотим, чтобы он снова стал забивать, ждем от него хорошей игры. А предложений пока никаких нет, но мы и не хотим его отдавать, хотим, чтобы он заиграл на своем уровне», — рассказал Иванов.

«Урал» уже подписал в декабре двух новичков — полузащитников 24-летнего Андрея Егорычева и 22-летнего Мингияна Бевеева, которые ранее выступали за новотроицкую «Носту». Иванов видит в них будущее отечественного футбола.

«Очень приличные молодые ребята, и мы даем им шанс. На высоком уровне они еще не играли, но думаю, это будущее клуба и нашего футбола. Думаю, Егорычев и Бевеев уже в этом сезоне смогут заиграть, у них есть желание, глаза горят. Самое главное, чтобы футболисты хотели играть, а не подписывали контракт и садились на лавку, такое у нас тоже частенько бывает», — прокомментировал трансферы собеседник ТАСС.

«Есть игры, за которые стыдно»

«Урал» по итогам 20 туров чемпионата России занимает восьмое место в турнирной таблице с 25 очками (5 побед и 10 ничьих).

«Результатом первой части чемпионата нельзя быть довольным, все-таки команда идет на восьмом месте, в некоторых встречах мы сыграли очень хорошо, в некоторых — не очень. Может, где-то недобрали очков, и есть игры, за которые нам стыдно. Тем не менее, мы набрали много очков и в большинстве матчей играли хорошо», — подвел итоги первой части чемпионата Иванов.

«Урал» продолжит поиск игроков зимой. «Спросите руководителя любого клуба, и он скажет: да, планируем, ищем усиление в каждую линию. Смотрим, ищем. Найдем — конечно, возьмем», — добавил Иванов.

Трансферное окно в России откроется 25 января и продлится месяц.

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