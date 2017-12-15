Игра «Спартак» — «Зенит» стала самой популярной футбольной трансляцией осени на «Матч ТВ»

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Встреча, которая прошла 27 ноября на «Открытие-Арене» и завершилась победой красно-белых со счетом 3:1, стала самой популярной не только среди трансляций Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), но и среди матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Доля смотрения матча среди целевой аудитории канала (мужчины старше 18 лет) — 14,5% по России. По сравнению с игрой команд в первом круге чемпионата 6 августа число зрителей выросло на 878 тыс.

В Лиге чемпионов самой популярной трансляцией стал матч «Севильи» и «Спартака» (2:1) — 2,5 млн зрителей, в Лиге Европы таковой стала игра «Русенборг» — «Зенит» (1:1) — 2,2 млн зрителей, в Кубке России — встреча петербургских «Динамо» и «Зенита» — 2,7 млн.

По сравнению с осенью 2016 года канал увеличил объем спортивных трансляций до 58% (с 1,1 до 1,3 тыс. часов).

В релизе отмечается, что доля смотрения всех трех турниров среди мужчин в возрасте от 18 до 34 лет выросла по сравнению с показателями 2016 года: РФПЛ — на 38,2% (с 7,4 до 10,2), Лиги чемпионов — на 28,5 (с 8,8 до 11,3), Лиги Европы — на 17,5 (с 8,5 до 9,9), Кубка России — на 44 (с 5 до 7,2). Канал по сравнению с осенью 2016 года отмечает прирост аудитории на 23% среди мужчин старше 18 лет — (на 23% среди мужчин старше 18 лет (с 2,9% до 3,6%), и на 32% среди мужчин от 18 до 34 лет (с 3,2% до 4,2%). Мужчины от 18 до 34 лет смотрели спорт осенью текущего года с рекордным для канала показателем — 4,9%.