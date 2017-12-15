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14:39 (мск), источник: ТАСС

Игра «Спартак» — «Зенит» стала самой популярной футбольной трансляцией осени на «Матч ТВ»

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Встреча 18-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом» стала самой популярной трансляцией осени на телеканале «Матч ТВ», игру посмотрели 4,4 млн зрителей. Данные о футбольных трансляциях ТАСС предоставили в пресс-службе телеканала.

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23
фотографии
23
фотографии

Встреча, которая прошла 27 ноября на «Открытие-Арене» и завершилась победой красно-белых со счетом 3:1, стала самой популярной не только среди трансляций Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), но и среди матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Доля смотрения матча среди целевой аудитории канала (мужчины старше 18 лет) — 14,5% по России. По сравнению с игрой команд в первом круге чемпионата 6 августа число зрителей выросло на 878 тыс.

В Лиге чемпионов самой популярной трансляцией стал матч «Севильи» и «Спартака» (2:1) — 2,5 млн зрителей, в Лиге Европы таковой стала игра «Русенборг» — «Зенит» (1:1) — 2,2 млн зрителей, в Кубке России — встреча петербургских «Динамо» и «Зенита» — 2,7 млн.

По сравнению с осенью 2016 года канал увеличил объем спортивных трансляций до 58% (с 1,1 до 1,3 тыс. часов).

В релизе отмечается, что доля смотрения всех трех турниров среди мужчин в возрасте от 18 до 34 лет выросла по сравнению с показателями 2016 года: РФПЛ — на 38,2% (с 7,4 до 10,2), Лиги чемпионов — на 28,5 (с 8,8 до 11,3), Лиги Европы — на 17,5 (с 8,5 до 9,9), Кубка России — на 44 (с 5 до 7,2). Канал по сравнению с осенью 2016 года отмечает прирост аудитории на 23% среди мужчин старше 18 лет — (на 23% среди мужчин старше 18 лет (с 2,9% до 3,6%), и на 32% среди мужчин от 18 до 34 лет (с 3,2% до 4,2%). Мужчины от 18 до 34 лет смотрели спорт осенью текущего года с рекордным для канала показателем — 4,9%.

В Москве осенью 2017 года доля в аудитории мужчин 18−34 лет выросла на 62% (с 2,9% до 4,7%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а мужчин старше 18 лет — на 37% (с 3,2% до 4,5%).

Спартак М 3:1
Первый тайм: 2:1
Зенит
27.11.2017, 19:30 Зрители: 41141 основной раунд: 18-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Роберто Манчини
Голы
19′ Александр Самедов (Д. Комбаров) 19
30′ де Соуза Луиз Адриану (Мендеш Андраде Зе Луиш, А. Самедов) 12
90+8′ Марио Пашалич (Мендеш Андраде Зе Луиш, К. Промес) 50
4 Доменико Кришито 35′
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Георгий Джикия 14
90+7′ Сальваторе Боккетти 16
Квинси Промес 10
82′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
45′ Денис Глушаков (к) 8
79′ 85′ Фернанду 11
90′ Дмитрий Комбаров 23
Илья Кутепов 29
24′ 45′ Александр Самедов 19
69′ Роман Зобнин 47
76′ де Соуза Луиз Адриану 12
Марио Пашалич 50
1 Юрий Лодыгин
4 Доменико Кришито (к)
30 Эмануэль Маммана
60 Бранислав Иванович
14 Далер Кузяев
18 Юрий Жирков
5 Леандро Паредес 24′
9 Александр Кокорин
19 Игорь Смольников 65′
22 Артем Дзюба
8 Матиас Краневиттер 35′
10 Эмилиано Ариэль Ригони 81′
7 Дмитрий Полоз 79′
11 Себастьян Дриусси
Статистика
7 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 6
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 7
16 Фолы 12
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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