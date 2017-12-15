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13:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Защитник «Зирки» Пепе пройдет просмотр в ЦСКА

Защитник «Зирки» Сесе Пепе пройдёт просмотре в московском ЦСКА.

Об этом сообщает Sportarena.com. Главный тренер «Зирки» Роман Монарев считает, что у француза большой потенциал.

«У Пепе большой потенциал, но есть проблемы другого характера. С ним нужно еще год-два поработать для выхода на уровень, позволяющий без проблем заиграть в топ-клубе», — сказал Монарев.

21-летний Сесе Пепе играет за «Зирку» с лета и провел 11 матчей в украинской Премьер-лиге. До этого француз выступал за молодежные команды «ПСЖ» и «Марселя», а также сыграл 6 матчей за сборную Франции U16.

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