Защитник «Зирки» Пепе пройдет просмотр в ЦСКА

Об этом сообщает Sportarena.com. Главный тренер «Зирки» Роман Монарев считает, что у француза большой потенциал.



«У Пепе большой потенциал, но есть проблемы другого характера. С ним нужно еще год-два поработать для выхода на уровень, позволяющий без проблем заиграть в топ-клубе», — сказал Монарев.



21-летний Сесе Пепе играет за «Зирку» с лета и провел 11 матчей в украинской Премьер-лиге. До этого француз выступал за молодежные команды «ПСЖ» и «Марселя», а также сыграл 6 матчей за сборную Франции U16.