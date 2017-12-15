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13:14 (мск), источник: ТАСС

Футболист Лысов продлил контракт с «Локомотивом»

ТАСС, 15 декабря. Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о подписании нового долгосрочного соглашения с защитником Михаилом Лысовым. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Точный срок, на который заключен новый контракт, не называется.

«Ждал этого события, — сказал 19-летний Лысов. — И сейчас абсолютно счастлив. В будущее смотрю с уверенностью, впереди новые вызовы. Буду стараться приносить пользу команде, выкладываться на все 100% на поле».

«Для клуба, который ценит свои корни и стремится развиваться, важно сохранять своих ребят для первой команды. Сегодня мы продлили соглашение с очередным нашим воспитанником и желаем ему успеха. Рады наблюдать за прогрессом Михаила, но главное у него еще впереди: расти в основной команде и в будущем — в сборной России», — сообщил президент «Локомотива» Илья Геркус.

Лысов дебютировал в «Локомотиве» в нынешнем сезоне, выйдя на замену на 58-й минуте в первом туре домашнего матча чемпионата России с тульским «Арсеналом» (1:0). За московскую команду он провел 14 матчей, в которых сделал две голевые передачи. В ноябре Лысов впервые был вызван в молодежную сборную России.

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