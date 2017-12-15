Футболист Лысов продлил контракт с «Локомотивом»

Точный срок, на который заключен новый контракт, не называется.

«Ждал этого события, — сказал 19-летний Лысов. — И сейчас абсолютно счастлив. В будущее смотрю с уверенностью, впереди новые вызовы. Буду стараться приносить пользу команде, выкладываться на все 100% на поле».

«Для клуба, который ценит свои корни и стремится развиваться, важно сохранять своих ребят для первой команды. Сегодня мы продлили соглашение с очередным нашим воспитанником и желаем ему успеха. Рады наблюдать за прогрессом Михаила, но главное у него еще впереди: расти в основной команде и в будущем — в сборной России», — сообщил президент «Локомотива» Илья Геркус.