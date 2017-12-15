Венесуэльский футболист Чансельор подписал контракт с «Анжи»

25-летний венесуэлец выступал за эквадорский «Дельфин», с которым у игрока истек контракт.

«У Чансельора закончился контракт с эквадорским “Дельфином”, он подписал соглашение с “Анжи”. Контракт рассчитан на 3,5 года», — сказал источник.

Получить официальный комментарий «Анжи» и представителей игрока пока получить не удалось.

Чансельор является воспитанником венесуэльского клуба «Минерос Гуаяна». В сезоне-2010/11 он завоевал Кубок Венесуэлы. Затем защитник выступал за венесуэльские «Депортиво Лара» и «Депортиво Ла Гуайра». В начале 2017 года футболист перешел в «Дельфин», за который в текущем сезоне провел 17 матчей в чемпионате страны.