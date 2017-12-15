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13:14 (мск), источник: ТАСС

Венесуэльский футболист Чансельор подписал контракт с «Анжи»

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Защитник сборной Венесуэлы Джон Чансельор подписал контракт с махачкалинским «Анжи» сроком на 3,5 года. Об этом ТАСС сообщил источник в футбольном клубе.

25-летний венесуэлец выступал за эквадорский «Дельфин», с которым у игрока истек контракт.

«У Чансельора закончился контракт с эквадорским “Дельфином”, он подписал соглашение с “Анжи”. Контракт рассчитан на 3,5 года», — сказал источник.

Получить официальный комментарий «Анжи» и представителей игрока пока получить не удалось.

Чансельор является воспитанником венесуэльского клуба «Минерос Гуаяна». В сезоне-2010/11 он завоевал Кубок Венесуэлы. Затем защитник выступал за венесуэльские «Депортиво Лара» и «Депортиво Ла Гуайра». В начале 2017 года футболист перешел в «Дельфин», за который в текущем сезоне провел 17 матчей в чемпионате страны.

За сборную Венесуэлы Чансельор играет с 2016 года и провел семь матчей.

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