Венесуэльский футболист Чансельор подписал контракт с «Анжи»
МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Защитник сборной Венесуэлы Джон Чансельор подписал контракт с махачкалинским «Анжи» сроком на 3,5 года. Об этом ТАСС сообщил источник в футбольном клубе.
МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Защитник сборной Венесуэлы Джон Чансельор подписал контракт с махачкалинским «Анжи» сроком на 3,5 года. Об этом ТАСС сообщил источник в футбольном клубе.
25-летний венесуэлец выступал за эквадорский «Дельфин», с которым у игрока истек контракт.
«У Чансельора закончился контракт с эквадорским “Дельфином”, он подписал соглашение с “Анжи”. Контракт рассчитан на 3,5 года», — сказал источник.
Получить официальный комментарий «Анжи» и представителей игрока пока получить не удалось.
Чансельор является воспитанником венесуэльского клуба «Минерос Гуаяна». В сезоне-2010/11 он завоевал Кубок Венесуэлы. Затем защитник выступал за венесуэльские «Депортиво Лара» и «Депортиво Ла Гуайра». В начале 2017 года футболист перешел в «Дельфин», за который в текущем сезоне провел 17 матчей в чемпионате страны.
За сборную Венесуэлы Чансельор играет с 2016 года и провел семь матчей.