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13:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Задание на зиму. Кого нужно купить «Краснодару»

Загадаем краснодарскому Деду Морозу подарить команде Олега Шатова.

Источник: РИА "Новости"

«Краснодар» всегда достаточно осторожен и аскетичен на трансферном рынке — дело не в деньгах, которые у владельца есть, а в том, что далеко не каждый футболист команде подойдёт. Клуб из южной футбольной столицы подбирает потенциальных новичков не просто по позициям, но и по стилю, который обязан оставаться общекомандным. Три предложенных варианта как раз учитывают особенности игры «быков».

Вакансия: атакующий правый защитник

Кандидат: Феликс Беиймо, «Юргорден

После того как победивший возраст Виталий Калешин всё же потерял место в стартовом составе «Краснодара», а затем и закончил карьеру, команде приходится закрывать позицию правого защитника кем придётся. Попадает обычно Сергею Петрову, который за эти годы привык латать все дыры, но до сих пор не всегда правильно выбирает позицию и успевает перестроиться из атаки в оборону. Соперники часто используют слабость «Краснодара» в этой зоне — допустим, «Локомотив» разрывал «быков» через свой левый край и в эпизоде с победным голом имел огромное свободное пространство для создания момента. Очевидно, что как минимум в ротацию правый защитник с незаурядными атакующими навыками команде Игоря Шалимова нужен.

Учитывая, как активно и обычно метко «Краснодар» работает на скандинавском рынке, логично предложить вариант именно оттуда. Правый защитник «Юргордена» Феликс Беиймо вошёл в тройку главных открытий сезона чемпионата Швеции, проявляя себя и на своей половине поля, и на чужой. Парень, несмотря на свой юный возраст, очень рассудителен и не боится жёсткой правды: в частности в интервью Aftonbladet он признался, что а) ему не нравится местный чемпионат; б) он будет стремиться стать лучшим на своей позиции в мире, иначе зачем вообще играть. Дерзко и амбициозно — то, что необходимо «Краснодару».

Вакансия: глубоко садящийся опорник с пасом

Кандидат: Рико Штридер, «Утрехт»

В топ-матчах у «Краснодара» прослеживается большая проблема в опорной зоне — во-первых, Шарль Каборе плывёт чаще, чем должен (вспомните отвратительный первый тайм матча с «Зенитом»), а во-вторых, есть ощущение, что эта проблема системная. Специфика игры «Краснодара» плохо предусматривает чистого разрушителя в опорной зоне при не самых быстрых центральных защитниках в матчах с сильными соперниками, а в матчах, где нужно доминировать, команде лучше иметь опорника, который одновременно бы и хорошо боролся, и любил отходить на одну линию с защитниками, начиная атаки оттуда и открывая крайним защитникам возможность атаковать.

Кандидат, которого предлагаю я, условный — это футболист, который именно по модели очень похож на то, что нужно «быкам». Бывший капитан второй команды «Баварии» Рико Штридер очень умён, всегда думает на два хода вперёд и шикарно видит поле, расчерчивая первые пасы, не избегает борьбы и моментально отскакивает к центральным защитникам в первой стадии атаки (во многом поэтому у «Утрехта», играющего 4−4−2 ромб, очень опасны крайние защитники). Сергей Галицкий любит таких интеллигентных и пассионарных футболистов, поэтому вариант хорош всем, кроме трёх «но». 1. Штридер не имеет российского паспорта. 2. Штридер имеет хроническую травму (хотя сейчас, слава богу, здоров). 3. «Утрехт» и особенно тренер Эрик тен Хаг, открывший его в дубле «Баварии», очень не захотят его отпускать.

Вакансия: полузащитник в обе верхние тройки

Кандидат: Олег Шатов, «Зенит»

Не будет, наверное, зимой более логичной сделки, чем аренда Олега Шатова в «Краснодар». Во-первых, сам Олег, приунывший ещё при Мирче Луческу, стал откровенно закисать в новом «Зените», где его внезапно стали видеть правым защитником. Во-вторых, той самой уже почти брендированной философии игры «Краснодара» Шатов подходит идеально.

Подходит вот почему. Одна из основ игры «быков» заключается в движении шестёрки игроков над защитниками — пожалуй, только опорник не может оказаться на месте центрального нападающего. Чем интенсивнее будет происходить это движение и обмен позициями, тем успешнее будет «Краснодар» — эта аксиома была выведена ещё при Олеге Кононове. Шатов — тот футболист, который может помочь в обеспечении этого интенсивного обмена своим умением делать многое в атаке. Он безусловно добавит «Краснодару» мысли, атакам — вертикальности за счёт разрезающих передач, а болельщикам — удовольствия от красивого футбола. Учитывая, что через полгода домашний чемпионат мира и Олегу нужна игровая практика, вариант с «Краснодаром» кажется лучшим из всего, что может быть. Вопрос в том, насколько будет сговорчив «Зенит».

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