Директор ФК «Амкар»: Клуб может не получить денег даже на жизнь

Источник: РИА "Новости"

Ранее главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев заявил ТАСС, что пермский клуб может быть расформирован после сезона-2017/18 чемпионата России из-за финансовых сложностей. По словам Гаджиева, клуб разработал стратегию экономического развития, но для ее реализации необходима поддержка со стороны Пермского края, которой нет.

«У нас существует острая необходимость усилиться на трансферном рынке. Но на днях руководители клуба встречались с министром спорта и там было объявлено, что финансирования не будет не то что на селекцию, а вообще “на жизнь”. Так что, возможно, нам придется отказаться от услуг кого-то из основных футболистов, играющих за “Амкар” сейчас. Нам по-прежнему нужно выживать», — заявил Маслов.

Основным спонсором «Амкара» является правительство Пермского края и администрация Перми. В пятницу министр физической культуры, спорта и туризма региона Олег Глызин заявил, что профессиональные спортивные клубы должны зарабатывать сами, а не ждать, пока им принесут деньги. Руководитель регионального минспорта подчеркнул, что власти края продолжат финансово поддерживать «Амкар» в том объеме, который был заложен в бюджете (362 млн рублей на 2018 год).