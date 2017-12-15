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12:19 (мск), источник: ТАСС

Директор ФК «Амкар»: Клуб может не получить денег даже на жизнь

ТАСС, 15 декабря. Пермский «Амкар» крайне нуждается в усилении состава в зимнее трансферное окно, но скорее всего, не получит денег ни на покупку футболистов, ни в целом «на жизнь». Об этом заявил исполнительный директор клуба Денис Маслов, слова которого приводит пресс-служба команды.

Источник: РИА "Новости"

Ранее главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев заявил ТАСС, что пермский клуб может быть расформирован после сезона-2017/18 чемпионата России из-за финансовых сложностей. По словам Гаджиева, клуб разработал стратегию экономического развития, но для ее реализации необходима поддержка со стороны Пермского края, которой нет.

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«У нас существует острая необходимость усилиться на трансферном рынке. Но на днях руководители клуба встречались с министром спорта и там было объявлено, что финансирования не будет не то что на селекцию, а вообще “на жизнь”. Так что, возможно, нам придется отказаться от услуг кого-то из основных футболистов, играющих за “Амкар” сейчас. Нам по-прежнему нужно выживать», — заявил Маслов.

Основным спонсором «Амкара» является правительство Пермского края и администрация Перми. В пятницу министр физической культуры, спорта и туризма региона Олег Глызин заявил, что профессиональные спортивные клубы должны зарабатывать сами, а не ждать, пока им принесут деньги. Руководитель регионального минспорта подчеркнул, что власти края продолжат финансово поддерживать «Амкар» в том объеме, который был заложен в бюджете (362 млн рублей на 2018 год).

В текущем сезоне пермский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России после 20 туров.

«Амкар» испытывает денежные проблемы и может прекратить существование
Во время загрузки произошла ошибка.
10:27 (мск)© Ньюстюб
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