Минспорт Пермского края готов помочь ФК «Амкар» в переговорах по привлечению спонсоров

«Профессиональные спортивные клубы — это коммерческие проекты, они должны зарабатывать сами, а не уповать на то, что им принесут деньги “на блюдечке”. Мы, со своей стороны, готовы участвовать в переговорах по привлечению спонсоров, но именно участвовать, а не подменять собой на этих встречах менеджмент спортклубов», — сказал Глызин.

Он также отметил, что, понимая значимость профессиональных команд в общей структуре спортивного движения в Прикамье, власти предусматривают их финансовую поддержку. «В этом году на финансирование профессиональных клубов из бюджета Пермского края выделено более 381 млн рублей, все средства клубам перечислены. На следующий год запланировано 362 млн рублей. Это значительная сумма и выделяться она будет строго по закону — все об этом были предупреждены заранее», — сообщил министр спорта Прикамья.

По его словам, задача минспорта — развитие всех видов спорта на территории Пермского края. «И здесь безусловный приоритет, причем не только на региональном, но и на федеральном уровне — это поддержка, прежде всего, массового и детского спорта, восстановление и развитие спортивной инфраструктуры, которая в течение многих лет была недоинвестирована. Другими словами, мы должны четко определить, что для нас важнее: современные спортплощадки и залы для жителей или миллионные гонорары легионеров, содержание спортивных функционеров и менеджеров за счет налогоплательщиков. Для меня здесь выбор очевиден — в пользу простых любителей физкультуры и здорового образа жизни», — сказал Глызин.

Ранее главный тренер пермского клуба Гаджи Гаджиев заявил, что футбольный клуб «Амкар» может прекратить свое существование после сезона-2017/18 чемпионата России из-за финансовых сложностей. По словам Гаджиева, клуб разработал стратегию экономического развития, но, чтобы ее реализовать, «нужны время и поддержка со стороны края, но региональное министерство спорта этим заниматься не хочет».