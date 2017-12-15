Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Наследники Зельдина не могут поделить квартиру и деньги
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Чиновник ответил на обращение директора комбината к Путину
ТНТ извинился за шутку Comedy Woman, задевшую ингушский народ
Наоми Кэмбелл, Кайя Гербер и другие модели снялись для Versace
Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия М
Гамбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Сент-Этьен
Монако
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Леванте
Футбол. Зарубежный
16.12
Лестер
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
16.12
Интер
Удинезе
Футбол. Зарубежный
16.12
Кельн
Вольфсбург
Все события
СМИ: Пользователи ЕС обсудили фигуры гимнасток из США и России
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
Революция в олимпийских воротах. Кошечкин съел молодёжь?
События дня НХЛ. Овечкин валит Хару, Кучеров набирает очки
Мелания Трамп блистает на первом рождественском портрете
Наоми Кэмбелл, Кайя Гербер и другие модели снялись для Versace
Американка 323 раза отвела сына к врачу и села в тюрьму
Как не заболеть раком груди: совет от врачей
Четыре острых вопроса, заданных Путину на пресс-конференции
В Петербурге в старом диване нашли 605 млн руб.
Фоторепортажи
14Дубль Калинина, буллит Гусева — и гнутся шведы
16В Москве открылся официальный магазин атрибутики ЧМ-2018
13:06 (мск), источник: ТАСС

Минспорт Пермского края готов помочь ФК «Амкар» в переговорах по привлечению спонсоров

ПЕРМЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Профессиональные спортивные клубы должны зарабатывать сами, а не уповать на то, что им принесут деньги «на блюдечке». Об этом заявил ТАСС в пятницу министр физической культуры, спорта и туризма Пермского края Олег Глызин, комментируя ситуацию с возможным прекращением деятельности футбольного клуба «Амкар».

«Профессиональные спортивные клубы — это коммерческие проекты, они должны зарабатывать сами, а не уповать на то, что им принесут деньги “на блюдечке”. Мы, со своей стороны, готовы участвовать в переговорах по привлечению спонсоров, но именно участвовать, а не подменять собой на этих встречах менеджмент спортклубов», — сказал Глызин.

Он также отметил, что, понимая значимость профессиональных команд в общей структуре спортивного движения в Прикамье, власти предусматривают их финансовую поддержку. «В этом году на финансирование профессиональных клубов из бюджета Пермского края выделено более 381 млн рублей, все средства клубам перечислены. На следующий год запланировано 362 млн рублей. Это значительная сумма и выделяться она будет строго по закону — все об этом были предупреждены заранее», — сообщил министр спорта Прикамья.

По его словам, задача минспорта — развитие всех видов спорта на территории Пермского края. «И здесь безусловный приоритет, причем не только на региональном, но и на федеральном уровне — это поддержка, прежде всего, массового и детского спорта, восстановление и развитие спортивной инфраструктуры, которая в течение многих лет была недоинвестирована. Другими словами, мы должны четко определить, что для нас важнее: современные спортплощадки и залы для жителей или миллионные гонорары легионеров, содержание спортивных функционеров и менеджеров за счет налогоплательщиков. Для меня здесь выбор очевиден — в пользу простых любителей физкультуры и здорового образа жизни», — сказал Глызин.

Ранее главный тренер пермского клуба Гаджи Гаджиев заявил, что футбольный клуб «Амкар» может прекратить свое существование после сезона-2017/18 чемпионата России из-за финансовых сложностей. По словам Гаджиева, клуб разработал стратегию экономического развития, но, чтобы ее реализовать, «нужны время и поддержка со стороны края, но региональное министерство спорта этим заниматься не хочет».

Основным спонсором «Амкара» является правительство Пермского края и администрация Перми. В сезоне-2017/18 пермский клуб после 20 туров занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Амкар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Только один "зимний чемпион" упустил победу в РФПЛ
Кто из российских спортсменов точно может поехать на Олимпиаду
Революция в олимпийских воротах. Кошечкин съел молодёжь?
События дня НХЛ. Овечкин валит Хару, Кучеров набирает очки
Реформы Федуна: за и против
Ядерная зима. Почему от биатлонистов РФ не надо ждать ничего
Директор ФК «Амкар»: Клуб может не получить денег даже на жизнь
FA требует Моуринью объяснить высказывания об игроках «Ман Сити»
Футболист украинского клуба пройдет просмотр в ЦСКА
Новости
Авто
Новый рамный внедорожник Nissan: свежие фото и информация По всей видимости, японцы окончательно определились с именем для новинки. Судя по шильдику, который виден на шпионских фото, внедорожник назовут Terra
Hi-Tech
Искусственный интеллект впервые обнаружил планету Нейронная сеть «подарила» человечеству неизвестную экзопланету
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
5 причин перевести онлайн-знакомство в реальную жизнь Когда пора сказать себе «стоп» и перевести «вирт» в формат полноценного свидания, и почему это все-таки стоит сделать, рассуждает психолог Надежда Кузьмина.
Дети
Популярные имена, которые мы ошибочно считаем русскими Чужеземные имена приходили к нам разными путями, а учёные до сих пор ведут о них споры
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь