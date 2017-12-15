Реформы Федуна: за и против

Источник: Спорт-Экспресс

Приводим позицию РФС и клубов по ключевому вопросу — сокращению РФПЛ.

ЗА

«ОЧЕНЬ ВАЖНО УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО МАТЧЕЙ В ЧЕМПИОНАТЕ»

Президент «Локо» Илья ГЕРКУС (слева) и глава РФПЛ Сергей ПРЯДКИН | Источник: Спорт-Экспресс

Илья ГЕРКУС, президент «Локомотива» (1-е место в РФПЛ после 20 туров):

— Очень своевременно Леонид Арнольдович поднял вопросы. Их нужно обсуждать, достигать консенсуса. Перемены назрели. В эту дискуссию должны быть включены и первый, и второй дивизионы. Мы когда писали «Стратегию развития РФПЛ», проговаривали все эти вещи. Поддерживаю начало консультаций, это, безусловно, правильно. Можно подумать и о плей-офф в конце сезона. Во многих европейских чемпионатах есть такая стадия. И идея финальной пульки, которую предлагает Леонид Арнольдович, близка по смыслу к плей-офф.

Владимир СТРЖАЛКОВСКИЙ, глава ВФСО «Динамо» (12-е место):

— Предложения заслуживают серьезного внимания, но ко всему необходимо подходить взвешенно, после тщательного изучения. Но видно, что они направлены на повышение эффективности работы клубов, на коммерческую отдачу от футбола высшей лиги, на заполнение новых стадионов, появившихся в последнее время. Действительно, стоит обсуждать идею сокращения клубов в РФПЛ, даже, может быть, в более радикальном масштабе. Такой шаг способен повысить зрелищность, привлечь больше болельщиков, улучшить уровень мастерства футболистов и уменьшить количество так называемых проходных игр. На определенном этапе развития это мера весьма полезна.

Президент «Краснодара» Сергей ГАЛИЦКИЙ (слева) и гендиректор «быков» Владимир ХАШИГ | Источник: Спорт-Экспресс

Владимир ХАШИГ, генеральный директор «Краснодара» (4-е место):

— Очень важно увеличить количество игр в российском чемпионате, и мы полностью поддерживаем мнение, что их очень мало. Форма, за которую выступает Федун, возможна, и она нас устраивает. Другой вариант — увеличение количества клубов, но глядя на посещаемость и инфраструктуру команд нижней части таблицы, стоит признать — то, что предлагает владелец «Спартака», более разумно.

Денис МАСЛОВ, исполнительный директор «Амкара» (13-е место):

— Можно согласиться с Леонидом Федуном. Но пробовать это можно только через сезон-два, и принцип должен быть примерно такой, о котором и говорит владелец «Спартака». Скажем, дать клубам один розыгрыш на то, чтобы посмотреть, приходят ли на каждую домашнюю игру 15 тысяч зрителей. Если болельщики «голосуют ногами» и не ходят на стадион, то этим все и сказано. Тогда вопрос о сокращении можно ставить ребром.

ПРОТИВ

«ДАВАЙТЕ ЗАБЬЕМ НА ВСЮ СТРАНУ, БУДЕМ ИГРАТЬ ТОЛЬКО ВОКРУГ МОСКВЫ»

Никита СИМОНЯН (справа) и Вячеслав КОЛОСКОВ | Источник: Спорт-Экспресс

Никита СИМОНЯН, первый вице-президент РФС:

— Сокращение РФПЛ — личное мнение Леонида Арнольдовича. Моя позиция такова, что 16 команд — оптимальное число. Нужна классическая формула чемпионата России — та, которая есть сейчас.

Вячеслав КОЛОСКОВ, почетный президент РФС:

— Были уже разные идеи, в том числе увеличить количество команд, чтобы подтянуть уровень футбола в регионах. Как появились 16 клубов в высшем дивизионе чемпионата России? Перед этим был глубочайший анализ, с учетом опыта других лиг. Для РФПЛ 16 участников — оптимальное число. Это с учетом погодных условий, мастерства футболистов и так далее. Так что к перспективе сокращения РФПЛ отношусь отрицательно.

— Только после детальной проработки можем оценивать предложение и принимать решение. Деление команд в финальной пульке чемпионата с финансовой точки зрения выгодно только тем, кто окажется в первой семерке. Вторая будет обречена на снижение прибыли и уменьшение зрительского интереса, и, соответственно, инвестиционной привлекательности.

Шамиль ГАЗИЗОВ, генеральный директор «Уфы» (6-е место):

— Лично я сторонник увеличения чемпионата до 18 команд — Россия — большая страна, и нужно чтобы футбол был везде. И против разделения клубов на финишном этапе чемпионата. Зачем это нужно? Может быть, вообще сократим лигу до 6 — 8 участников и дело с концом?

Ахмед АЙДАМИРОВ, генеральный директор «Ахмата» (7-е место):

— У нас большая страна. И в регионах тоже хотят видеть и «Зенит», и «Спартак», и другие команды. Как мы тогда хотим популяризировать футбол и привлекать зрителей? Уже сейчас понятно, что в первой семерке будут те команды, у которых бюджеты больше. Соответственно, пропасть между клубами станет только расти.

Дмитрий БАЛАШОВ, генеральный директор «Арсенала» (8-е место):

— Первая реакция на интервью Федуна негативная. Его инициативы рассчитаны на топ-клубы, а что делать остальным? Федун прав в том, что нашему футболу нужны реформы для повышения зрительского интереса, инвестиционного и так далее. Но сокращение — неправильный путь.

Глава «Урала» Григорий ИВАНОВ | Источник: Спорт-Экспресс

Григорий ИВАНОВ, президент «Урала» (9-е место):

— Нам нужно расширять премьер-лигу, чтобы нашим молодым футболистам было где играть. Посчитайте, сколько молодых россиян станут выходить на поле при 14 клубах РФПЛ. Где им расти? В ФНЛ? Ну давайте вообще играть только вокруг Москвы. Забьем на всю страну, да и все… Она у нас такая большая — нужно сделать 20 команд! 14 — очень мало.

Вячеслав МАТЮШЕНКО, генеральный директор «Тосно» (14-е место):