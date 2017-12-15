Реформы Федуна: за и против
В четверг владелец «Спартака» Леонид Федун высказал через «СЭ» свои предложения по масштабному реформированию российского футбола, среди его инициатив есть и сокращение
В четверг владелец «Спартака» Леонид Федун высказал через «СЭ» свои предложения по масштабному реформированию российского футбола, среди его инициатив есть и сокращение
Приводим позицию РФС и клубов по ключевому вопросу — сокращению РФПЛ.
ЗА
«ОЧЕНЬ ВАЖНО УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО МАТЧЕЙ В ЧЕМПИОНАТЕ»
Илья ГЕРКУС, президент «Локомотива» (1-е место в РФПЛ после 20 туров):
— Очень своевременно Леонид Арнольдович поднял вопросы. Их нужно обсуждать, достигать консенсуса. Перемены назрели. В эту дискуссию должны быть включены и первый, и второй дивизионы. Мы когда писали «Стратегию развития РФПЛ», проговаривали все эти вещи. Поддерживаю начало консультаций, это, безусловно, правильно. Можно подумать и о
Владимир СТРЖАЛКОВСКИЙ, глава ВФСО «Динамо» (12-е место):
— Предложения заслуживают серьезного внимания, но ко всему необходимо подходить взвешенно, после тщательного изучения. Но видно, что они направлены на повышение эффективности работы клубов, на коммерческую отдачу от футбола высшей лиги, на заполнение новых стадионов, появившихся в последнее время. Действительно, стоит обсуждать идею сокращения клубов в РФПЛ, даже, может быть, в более радикальном масштабе. Такой шаг способен повысить зрелищность, привлечь больше болельщиков, улучшить уровень мастерства футболистов и уменьшить количество так называемых проходных игр. На определенном этапе развития это мера весьма полезна.
Владимир ХАШИГ, генеральный директор «Краснодара» (4-е место):
— Очень важно увеличить количество игр в российском чемпионате, и мы полностью поддерживаем мнение, что их очень мало. Форма, за которую выступает Федун, возможна, и она нас устраивает. Другой вариант — увеличение количества клубов, но глядя на посещаемость и инфраструктуру команд нижней части таблицы, стоит признать — то, что предлагает владелец «Спартака», более разумно.
Денис МАСЛОВ, исполнительный директор «Амкара» (13-е место):
— Можно согласиться с Леонидом Федуном. Но пробовать это можно только через
ПРОТИВ
«ДАВАЙТЕ ЗАБЬЕМ НА ВСЮ СТРАНУ, БУДЕМ ИГРАТЬ ТОЛЬКО ВОКРУГ МОСКВЫ»
Никита СИМОНЯН, первый
— Сокращение РФПЛ — личное мнение Леонида Арнольдовича. Моя позиция такова, что 16 команд — оптимальное число. Нужна классическая формула чемпионата России — та, которая есть сейчас.
Вячеслав КОЛОСКОВ, почетный президент РФС:
— Были уже разные идеи, в том числе увеличить количество команд, чтобы подтянуть уровень футбола в регионах. Как появились 16 клубов в высшем дивизионе чемпионата России? Перед этим был глубочайший анализ, с учетом опыта других лиг. Для РФПЛ 16 участников — оптимальное число. Это с учетом погодных условий, мастерства футболистов и так далее. Так что к перспективе сокращения РФПЛ отношусь отрицательно.
Денис НОВОСЕЛОВ,
— Только после детальной проработки можем оценивать предложение и принимать решение. Деление команд в финальной пульке чемпионата с финансовой точки зрения выгодно только тем, кто окажется в первой семерке. Вторая будет обречена на снижение прибыли и уменьшение зрительского интереса, и, соответственно, инвестиционной привлекательности.
Шамиль ГАЗИЗОВ, генеральный директор «Уфы» (6-е место):
— Лично я сторонник увеличения чемпионата до 18 команд — Россия — большая страна, и нужно чтобы футбол был везде. И против разделения клубов на финишном этапе чемпионата. Зачем это нужно? Может быть, вообще сократим лигу до 6 — 8 участников и дело с концом?
Ахмед АЙДАМИРОВ, генеральный директор «Ахмата» (7-е место):
— У нас большая страна. И в регионах тоже хотят видеть и «Зенит», и «Спартак», и другие команды. Как мы тогда хотим популяризировать футбол и привлекать зрителей? Уже сейчас понятно, что в первой семерке будут те команды, у которых бюджеты больше. Соответственно, пропасть между клубами станет только расти.
Дмитрий БАЛАШОВ, генеральный директор «Арсенала» (8-е место):
— Первая реакция на интервью Федуна негативная. Его инициативы рассчитаны на
Григорий ИВАНОВ, президент «Урала» (9-е место):
— Нам нужно расширять
Вячеслав МАТЮШЕНКО, генеральный директор «Тосно» (14-е место):
— Отрицательно отношусь к идее сокращения РФПЛ. Я бы вообще ее увеличил до 18 клубов, потому что сложно сохранить место в