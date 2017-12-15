Виктор Гончаренко: Не жалейте ЦСКА! Этот состав способен бороться за золото

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— Многие восхищаются игрой «Спартака» в дерби с ЦСКА. Но у вас не возникло тогда ощущения, что противостояли матрице?

— В смысле?

— У «Спартака» на замену выходили уже сделавший себе имя в РФПЛ Зе Луиш, принадлежащий «Челси» Пашалич и купленный за 12 миллионов евро Педро Роша. А у ЦСКА — Кучаев и Макаров.

— Послушайте, не надо нас жалеть! Мне не совсем понятно, когда люди говорят, что у ЦСКА нет возможностей и футболистов. Имея в составе Акинфеева, Головина, Дзагоева, Витинью, сетовать на кадровые проблемы просто не приходится! У нас сильная команда. И кто вам сказал, что вместо Витинью должен обязательно выходить на замену такой же Витинью? Почему не можем выбрать другой путь?

— Вы про молодежь?

— Да. У нас в этом сезоне такие ребята появлялись на поле и усиливали игру. Кучаев это сделал дома с «Бенфикой», а Жамалетдинов — в Лиссабоне. Почему-то вы не заостряете внимания на таких фактах. Понимаете, нельзя быть уверенным в том, что если Витинью заменит его «двойник», то он проведет свой отрезок крайне эффективно. Так что более глубокая скамейка «Спартака» не имела решающей роли в дерби.

— В чем тогда главная причина неудачи в дерби (0:3)?

— «Спартак» потерпел болезненное поражение в Ливерпуле и правильно на него отреагировал. Нам же, наоборот, не хватило агрессии. И тем не менее даже в этом матче были вещи, которые меня как тренера устроили.

10 декабря. Москва. Тушино. «Спартак» — ЦСКА — 3:0. Виктор ГОНЧАРЕНКО и Луиз АДРИАНУ | Источник: Спорт-Экспресс

— Несмотря на итоговый счет?!

— Да. Если Зе Луиш остается на скамейке, если Каррера перемещает Зобнина с позиции на позицию, меняет схемы, чтобы нейтрализовать именно наши сильные стороны, тогда и появляется повод для того, чтобы быть в какой-то степени довольным.

— Каррера вас удивил этими тактическими перестановками?

— Приветствую ходы, которые сделал Массимо, они направлены на результат. Другое дело — всегда проще реагировать на соперника, чем изначально играть от себя. На мой взгляд, ЦСКА неплохо смотрелся, но пропустил довольно быстрый гол…

— Значит, после дерби у вас не возникло мысли, что если состав, не дай бог, зимой не усилится, то о чемпионстве можно будет забыть?

— Давайте исходить из того, что есть. Четыре команды пробились в плей-офф Лиги Европы, и им предстоит борьба на два фронта. Так? Считаю, той обоймы, которая у нас имеется, на десять матчей чемпионата России вполне должно хватить, чтобы бороться за самые высокие места.

— Даже за золото?

— Конечно. Какие могут быть вопросы? Посмотрите, мы сейчас находимся всего в двух очках от зоны Лиги чемпионов. Нет ничего невозможного в нашей ситуации.

— Зато от «Локомотива» отстаете на десять очков…

— Да, «Локомотив» оторвался. Но опять же — в футболе нет ничего невыполнимого. Не думаю, что на десять оставшихся в РФПЛ встреч необходимо коренным образом менять состав. Исходим из тех возможностей, которые есть. Поверьте, не всегда плохо, когда на поле появляется молодой игрок.

— Но вы обозначили руководству позиции, которые нужно усилить зимой?

— Безусловно. Постоянно нахожусь на связи с Романом Юрьевичем Бабаевым (гендиректор ЦСКА. — Прим. В. А.), с селекционным отделом. Все делаем для того, чтобы появились варианты укрепления. И они на самом деле существуют. Посмотрим, получится ли трансфер. Приобретение качественного исполнителя — всегда непростой процесс.

— Какую линию планируете усиливать?

— Атаку — туда нужны полузащитник и нападающий.

— Если бы ЦСКА летом купил ряд добротных легионеров, выпускали бы Кучаева, Хосонова, Чалова, Жамалетдинова, Гордюшенко? Нет такого, что доверяете молодежи от безысходности?

— Во-первых, руководство и тренера любого клуба будут критиковать за трансферы, которые не удались, за то, что не доверяешь молодежи или, наоборот, в нее веришь. Так? То есть тебе в любом случае достанется. Другое дело, что многое определяет конечный результат.

5 декабря. Манчестер. «Манчестер Юнайтед» — ЦСКА — 2:1. Константин КУЧАЕВ (справа), Хетаг ХОСОНОВ (слева) и Поль ПОГБА | Источник: Спорт-Экспресс

— И все-таки, если бы летом было два-три классных приобретения, увидели бы мы в деле того же Кучаева?

— Хороший вопрос. Но ответить на него можно только в сослагательном наклонении. Опять же — в ставке на молодежь не вижу ничего плохого. Мы очень много работали с этими ребятами дополнительно, причем над разными аспектами. Практически всегда после тренировок наша юная «банда» оставалась, чтобы еще позаниматься и прибавить — где-то в завершении, где-то в тактике, где-то в технике. Причем они пахали с большим рвением. Чем мне нравится Саня Головин?

— Чем же?

— Тем, что, даже когда он до конца не восстановился после предыдущей игры, ходит и облизывается вокруг поля. То есть ему очень хочется участвовать в тренировочном процессе. Кстати, недавно пообщались с Сашей Зинченко, которого хорошо знаю. Он приехал к нам в отель перед матчем с «МЮ» и рассказал, что Гвардьола в «Сити» особое внимание уделяет молодым. Было приятно такое услышать. А когда чувствуешь отдачу, то получаешь удовольствие от процесса. Конечно, можно рассуждать о возможных трансферах, но в то же время у нас уже сейчас есть боеспособный внутренний резерв.

— Тогда на какое место в РФПЛ поставите ЦСКА по составу и длине скамейки?

— Ой, не люблю я эти сравнения. Это все равно что в песочнице. По большому счету многое зависит от календаря.

— И все же?