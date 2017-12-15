Артем Ребров: Открытие года — Селихов

Источник: Спорт-Экспресс

Приз, который Реброву вручила газета «Комсомольская правда», нередко достается вратарям. Артем — уже пятый голкипер-лауреат.

— Принять награду из рук Евгения Ловчева и Анзора Кавазашвили, наших великих футболистов, очень приятно, — сказал Ребров. — Понимаю, что это значимая премия, рад ее получить.

— Это первый смокинг в вашей жизни?

— Да. Как я понял, мне его оставят, не заберут. Будет помогать в работе!

— Как самого себя оцените в этом сезоне?

— Лучшая оценка — командный результат. Самого себя оценивать трудно. «Спартак» выиграл два трофея. А эта премия — приятное дополнение.

— В современном футболе осталось много джентльменов?

— Конечно. Они всегда были, есть и будут. Несмотря на любые изменения в футболе и вообще в мире.

— А кого вы сами назовете главным джентльменом на поле? Из действующих игроков.

— В первую очередь это мои одноклубники. Много ребят, всех перечислять не буду. «Спартак» всегда ведет себя на поле порядочно. А еще назову практически всех моих коллег — вратарей.

— Последняя неделя футбольного года выдалась для «Спартака» сумасшедшей: сначала 0:7, потом 3:0. Стакан наполовину полон или пуст?

— Главное — как закончили. Если бы было наоборот — сначала ЦСКА, а потом «Ливерпуль» — я бы сказал, что все плохо. А так — нормально, закончили на мажорной ноте. Хотя должок у нас перед болельщиками остается. В следующем году будет много возможнос­тей этот стакан наполнить.

— Как отметили победу в дерби?

— Все спокойно. Да, это большой праздник и для нас, и для болельщиков. Хорошо заканчиваем календарный год, но никаких пиршеств не было. Знал, что понедельник для меня будет сложным днем.

— 0:7 в Ливерпуле — это позор или несчастный случай?

— Ни то и ни другое. Позор — это клеймо, которое вешают на тебя, если делаешь в жизни какую-то подлость и гадость. А в футболе всегда есть возможность исправиться в следующем матче. И ребята ею воспользовались.

— Для Селихова семь мячей — наверняка сильный личный удар. Какими словами вы его поддержали?

— Старался, наоборот, не заострять на этом внимание. Сказал, что это хорошая проверка и школа. И заверил, что в следующей игре все будет хорошо.

— В Лиге Европы «Спартак» встретится с «Атлетиком» из Бильбао. Как вам эта команда?

— Честно говоря, пока больше думаем об отпуске. О том, чтобы хорошо отдохнуть. «Атлетик» — сильный соперник. Будем играть в Испании. Хорошо, что не в Англии! По-моему, все нормально. Отдохнем, подготовимся.

— В целом как относитесь к Лиге Европы? Она вызывает эмоции, схожие с Лигой чемпионов?

— Болельщики хотят одного — чтобы «Спартак» всегда был наверху. И не важно, какой это турнир. Так что разницы нет. Конечно, хотелось попасть в плей-офф Лиги чемпионов, но и Лига Европы — не самый плохой вариант.

— Что испытали, когда получили травму в домашнем матче с «Ливерпулем»? О чем думали, покидая поле?

— Желание было одно — чтобы команда не проиграла. Ведь в противном случае травма была бы бессмысленной. К счастью, взяли очки.

— Было ощущение, что это один из главных матчей в плане страсти и эмоций?

— На самом деле нет. Бывали поединки и с большим накалом.

— За год со «Спартаком» произошло больше, чем за последние лет десять, согласны?

— Это точно! Мы долго не выигрывали, а тут сразу и чемпионство, и Суперкубок, и в целом успешное, несмотря на последний матч, выступление в Лиге чемпионов.

— Обстоятельства сложились так, что прежде вы были номером один, а сейчас в резерве. Как себя ощущаете в этой роли?

— Любой спортсмен не чувствует себя комфортно, когда не играет. Но есть личные амбиции, а есть команда. И я на свои интересы готов ради общего дела наступить. В любом случае есть конкуренция, которая никому еще не вредила. Впереди отпуск, потом сборы… Все в наших руках.

— Чем отличается нынешний «Спартак» от того, который взял золото? И есть ли эти отличия?

— Со стороны, думаю, виднее. А вообще хоть мы и начали чемпионат не очень удачно, но сейчас, наоборот, прибавили. И стали сильнее, чем когда заканчивали прошлый сезон. Последние пять матчей это показали — действовали более уверенно даже против лидеров.

— Кто для вас открытие года?

— Селихов. Сильно прибавил. А из других клубов еще Лунев здорово себя проявил.

— Главная радость года?

— Конечно, чемпионство.

— А что разочаровало?

— Ничего такого не было.

— Массимо Каррера еще способен лично вас чем-то удивить?

— Думаю, у него будет достаточно времени, чтобы продемонстрировать свои скрытые резервы!

— Лучший матч «Спартака» в этом году?

— Много было хороших. Но первое, что приходит на ум, — домашний разгром «Севильи».

— Что пожелаете болельщикам «Спартака»?

— Хорошо встретить Новый год. И чтобы в 2018-м мы вас радовали еще больше, поднимая над головой еще больше кубков.

ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ КЛУБНОГО РЕКОРДА РЕБРОВУ НЕ ХВАТИЛО ОДНОГО МАТЧА