Мутко: Мысли Федуна по реформам в футболе интересны, решать комитетам РФС

Источник: РИА "Новости"

Федун в интервью изданию «Спорт-Экспресс» высказал четыре идеи по реформированию российского футбола. Первая касается принципа составления календаря и предполагает проведение двух-трех последних туров «осенней» части сезона и первых двух-трех туров «весенней» части в городах, в которых играть позволяют либо климатические условия, либо есть инфраструктура для футбола в холодное время года. Вторая предполагает сокращение Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) до 14 команд и проведение чемпионата в четыре круга — по итогам 26 «осенних» туров определяются две семерки, весной верхняя разыгрывает чемпионство и места в еврокубках, нижняя борется за сохранение места в «элите». Третья предполагает проведение матчей 1/16, 1/8 и ¼ финала Кубка страны в городах, которые примут игры чемпионата мира 2018 года, но не имеют клубов в РФПЛ; полуфиналы будут проходить в два матча (дома и на выезде), а финал будет закреплен за «Лужниками». Четвертая предполагает изменение схемы отчислений за воспитание профессиональных футболистов в части выплат их детским тренерам.

«Мысли хорошие, но их надо обсуждать, послушать общественность и принять решение, есть комитеты РФС — пожалуйста, отработайте позицию. Это нормальная дискуссия, у нас есть стратегия (стратегия развития футбола до 2030 года — прим. ТАСС), и она проходит в ее рамках. У меня есть свое мнение. Все предложения я понимаю, сам из этой среды», — сказал он.

«Проще, конечно, заставить сверху, но нужно решать самим. Мы должны быть одной спортивной семьей», — подчеркнул он.

«Сытый голодного не разумеет»

Комментируя идеи Федуна, Мутко напомнил, что интересы богатого, серьезного клуба, обладающего своей инфраструктурой, и клуба, который живет на дотации, совершенно разные. «Любому клубу, у которого есть свой стадион, надо играть 25−30 матчей, чтобы поддерживать экономику клуба. Но, может, и не сокращать надо лигу, а только расширять? Это вопрос дискуссионный», — добавил он.

Вице-премьер поддерживает идею ручного составления календаря с целью избежать матчей на морозе.

«Я понимаю все: уложиться в график в год чемпионата мира сложно, вторник, среда и четверг задействованы под еврокубки, они играются в лучшие месяцы, но они [руководители клубов] говорят: будем играть в декабре, потом в феврале. Стоп, закройтесь и решите это, поставьте два тура вручную, играйте на юге, решите осознанно. Собрались, проголосовали, все подписали календарь, а потом начинается, как в Хабаровске — “да как можно играть в таких условиях?” Так вы же сами приняли решение», — заметил Мутко.

«У некоторых тренеров перед игрой спрашиваешь — “как газон?”, в ответ “плохой”. После игры, если выиграли, он уже “ничего такой газон”. Понимаете о чем речь? Правильно президент сказал, что мы иногда 90-е забываем: талоны, очереди — молодежь этого не помнит», — подчеркнул Мутко.

«И играли по щиколотку в грязи при минусовой температуре, и ни одного хорошего газона не было. Сейчас движение идет, растет материальная база, экономика, но сверху денег “валить” никто не будет, РФС не назначили ни одного спонсора. Каждому все надо показать и рассказать», — отметил вице-премьер.

«А как же болельщики?»

Мутко отметил, что в целом ему нравится идея о проведении матчей 1/16, 1/8 и ¼ финала Кубка страны в городах, которые примут игры чемпионата мира 2018 года, но она ущемляет права некоторых болельщиков.

«Вы поймите: у клуба “А” есть стадион, плохой, но свой. Играете вы 1/16 финала — здорово: современные арены, развивается футбол, поднимается интерес, но клубу “А”, который по жребию мог бы играть у себя дома, ему как? А его болельщикам?» — отметил глава РФС.

«Я понимаю, когда клуб из популярной лиги, например, английской, может позволить себе сыграть в Китае, чтобы продать права, привлечь аудиторию. Но посмотрите раскладку сегодняшнего кубка — некоторые команды впервые вообще поднялись до такого уровня. А то как в фильме «Большая перемена» — «ходишь в школу, ходишь, потом бац, и вторая смена», — добавил он.

Мутко напомнил, что РФС создал все необходимые условия для дискуссий и решений. «Мои обязательства я выполнил — остановил центробежные силы, стабилизировал экономическую ситуацию [в РФС], восстановил центр управления. Мы приняли стратегию развития, создали условия для подготовки сборных страны, приняли ряд решений по защите доморощенных игроков. Сейчас есть комитет массового футбола, комитет по реформам, то есть все необходимые инструменты для решений вопросов», — пояснил он.