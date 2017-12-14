Орлов: Анюков очень хочет уйти из «Зенита», и на него большой спрос
Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился трансферными новостями из стана «Зенита». В частности, он сообщил, что защитник Александр Анюков хотел бы сменить клуб.
Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился трансферными новостями из стана «Зенита». В частности, он сообщил, что защитник Александр Анюков хотел бы сменить клуб.
«Знаю, что Анюков очень хочет уйти. Александр в прекрасной форме, и почему он не должен хотеть играть? Анюков — режимистый, быстренький, и на него спрос большой. По Шатову объявили, что готовы его отдать за 12 млн евро.
Пока не знаю, зачем “Зениту” понадобился Заболотный.
В текущем сезоне РФПЛ Анюков провёл один неполный матч.