Орлов: Анюков очень хочет уйти из «Зенита», и на него большой спрос

«Знаю, что Анюков очень хочет уйти. Александр в прекрасной форме, и почему он не должен хотеть играть? Анюков — режимистый, быстренький, и на него спрос большой. По Шатову объявили, что готовы его отдать за 12 млн евро.



Пока не знаю, зачем “Зениту” понадобился Заболотный. Марков-то забил в два раза больше голов, и он воспитанник “Зенита”. Посмотрим результат, в мае узнаем, что к чему. Заболотный — очень хороший парень, боец, пробился за полгода игры в сборную России. Он и Дзюба — это, в общем-то, однотипные игроки. Продать-то Артёма не продадут, у него контракт, но он может в аренду уйти. Они сами это будут решать, вопрос сложный», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.



В текущем сезоне РФПЛ Анюков провёл один неполный матч.