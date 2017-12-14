Фарфан признан болельщиками «Локомотива» лучшим игроком команды в декабре

Источник: РИА "Новости"

Фарфан победил в голосовании, которое проходило на официальном сайте железнодорожников, а также на страницах клуба в социальных сетях. Перуанский форвард набрал 83,5% голосов. Второе место занял Алексей Миранчук (6,4%), а первую тройку замкнул Мануэл Фернандеш (5,1%).

Фарфан провел в декабре два матча в чемпионате России — против «Рубина» (1:0) и «Тосно» (3:1), а также встречу Лиги Европы со «Злином» (2:0). Перуанец отличился в каждом из матчей, а в игре с «Тосно» оформил дубль.