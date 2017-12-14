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20:29 (мск), источник: Р-Спорт

Фарфан признан болельщиками «Локомотива» лучшим игроком команды в декабре

МОСКВА, 14 дек — Р-Спорт. Джефферсон Фарфан признан болельщиками московского «Локомотива» лучшим футболистом команды в декабре, сообщается на официальном сайте столичного клуба.

Источник: РИА "Новости"

Фарфан победил в голосовании, которое проходило на официальном сайте железнодорожников, а также на страницах клуба в социальных сетях. Перуанский форвард набрал 83,5% голосов. Второе место занял Алексей Миранчук (6,4%), а первую тройку замкнул Мануэл Фернандеш (5,1%).

Фарфан провел в декабре два матча в чемпионате России — против «Рубина» (1:0) и «Тосно» (3:1), а также встречу Лиги Европы со «Злином» (2:0). Перуанец отличился в каждом из матчей, а в игре с «Тосно» оформил дубль.

Фарфан признается лучшим игроком месяца в «Локомотиве» в третий раз подряд. Ранее перуанец побеждал в голосовании болельщиков по итогам октября и ноября.

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