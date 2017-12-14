«Нужно думать не только о себе, но и о других клубах»: «Ахмат» выступил против реформ Федуна
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров отрицательно оценил идеи реформ, которые в интервью «СЭ» предложил владелец «Спартака» Леонид Федун.
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров отрицательно оценил идеи реформ, которые в интервью «СЭ» предложил владелец «Спартака» Леонид Федун.
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— У нас большая страна. И в регионах тоже хотят видеть и «Зенит», и «Спартак», и другие команды, — сказал Айдамиров. — Как мы тогда хотим популяризировать футбол и привлекать зрителей? Уже сейчас понятно, что в первой семерке будут те команды, у которых бюджеты больше. Соответственно пропасть между клубами будет только расти.
— Что думаете о предложении проводить матчи 1/16, 1/8, четвертьфинала Кубка России в городах, где пройдет ЧМ-2018, но нет клубов
— Теоретически эту идею можно рассмотреть. Но нынешняя система, на наш взгляд, более приемлемая. И для своих болельщиков счастье видеть свою команду дома. А то, что заявляет президент «Спартака», понятно — ему хочется собирать полные трибуны, но надо думать не только о себе, но и о других. Как быть «Уралу», «Амкару», «СКА-Хабаровск»? У них зрители только на «Спартак» и собираются.