Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Цимбалюк устроил провокацию на пресс-конференции с Путиным
10 главных ошибок в питании за всю историю человечества
МОК снял с двукратной олимпийской чемпионки обвинения в допинге
Киев примет меры в ответ на пуск поездов РФ в обход Украины
В Петербурге в старом диване нашли 605 млн руб.
Текущие события
Футбол. Зарубежный
13.12
Ньюкасл Юнайтед0
Эвертон1
Футбол. Зарубежный
13.12
Саутгемптон1
Лестер4
Футбол. Зарубежный
13.12
Тоттенхэм Хотспур2
Брайтон & Хоув0
Футбол. Зарубежный
13.12
Ливерпуль0
Вест Бромвич Альбион0
Футбол. Зарубежный
13.12
Манчестер Юнайтед1
Борнмут0
Футбол. Зарубежный
13.12
Вест Хэм Юнайтед0
Арсенал0
Все события
СМИ: Цимбалюк устроил провокацию на пресс-конференции с Путиным
СМИ: Обгон Су-30 истребителем Су-35 попал на видео
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
WADA подозревает еще 300 спортсменов РФ в применении допинга
Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в Анси
Мелания Трамп появилась на публике в коротком изумрудном пальто
Сальма Хайек рассказала о домогательствах Харви Вайнштейна
10 главных ошибок в питании за всю историю человечества
Названы самые смешные «отмазки» для больничного
В Петербурге в старом диване нашли 605 млн руб.
Путин ответил на вопрос Собчак
Фоторепортажи
11«Спартак» разгромил ЦСКА в московском дерби
9«Зенит» победил «Реал Сосьедад» и вышел в 1/16 ЛЕ
20:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Нужно думать не только о себе, но и о других клубах»: «Ахмат» выступил против реформ Федуна

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров отрицательно оценил идеи реформ, которые в интервью «СЭ» предложил владелец «Спартака» Леонид Федун.

Источник: РИА "Новости"

В частности глава красно-белых предложил сократить премьер-лигу с 16 до 14 команд, а также изменить формат проведения Кубка России.

Читайте также
Леонид Федун: Предлагаю футбольную революцию

— У нас большая страна. И в регионах тоже хотят видеть и «Зенит», и «Спартак», и другие команды, — сказал Айдамиров. — Как мы тогда хотим популяризировать футбол и привлекать зрителей? Уже сейчас понятно, что в первой семерке будут те команды, у которых бюджеты больше. Соответственно пропасть между клубами будет только расти.

— Что думаете о предложении проводить матчи 1/16, 1/8, четвертьфинала Кубка России в городах, где пройдет ЧМ-2018, но нет клубов премьер-лиги?

— Теоретически эту идею можно рассмотреть. Но нынешняя система, на наш взгляд, более приемлемая. И для своих болельщиков счастье видеть свою команду дома. А то, что заявляет президент «Спартака», понятно — ему хочется собирать полные трибуны, но надо думать не только о себе, но и о других. Как быть «Уралу», «Амкару», «СКА-Хабаровск»? У них зрители только на «Спартак» и собираются.

Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ахмат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Леонид Федун: "Предлагаю футбольную революцию"
Путин нашел виноватых в отстранении россиян от ОИ
«Амкар» может прекратить свое существование в сезоне-2018/19
WADA подозревает еще 300 спортсменов РФ в применении допинга
Как дела у сборной России и её соперников за полгода до ЧМ-2018
Российские биатлонистки опустились в зачете Кубка наций
Геннадий Орлов поделился трансферными слухами из стана «Зенита»
Стал известен состав сборной России на матч со Швецией на КПК
Новости
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
Образы Рианны, которые вдохновляют на модные подвиги Рианна — одна из немногих знаменитостей, которые не боятся показаться смешными: она смело примеряет на себя все самые остромодные вещи и сочетает несочетаемое
Дети
Бывшая жена Тома Круза беременна Внимательные поклонники усмотрели изменившуюся фигуру звезды, которая может свидетельствовать об «интересном положении» Кэти Холмс
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь