«Нужно думать не только о себе, но и о других клубах»: «Ахмат» выступил против реформ Федуна

Источник: РИА "Новости"

В частности глава красно-белых предложил сократить премьер-лигу с 16 до 14 команд, а также изменить формат проведения Кубка России.

Читайте также Леонид Федун: Предлагаю футбольную революцию

— У нас большая страна. И в регионах тоже хотят видеть и «Зенит», и «Спартак», и другие команды, — сказал Айдамиров. — Как мы тогда хотим популяризировать футбол и привлекать зрителей? Уже сейчас понятно, что в первой семерке будут те команды, у которых бюджеты больше. Соответственно пропасть между клубами будет только расти.

— Что думаете о предложении проводить матчи 1/16, 1/8, четвертьфинала Кубка России в городах, где пройдет ЧМ-2018, но нет клубов премьер-лиги?