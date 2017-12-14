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20:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Разрыв между богатыми и менее обеспеченными клубами будет только расти»: «Ростов» против реформ Федуна

PR-директор «Ростова» Денис Новоселов, комментируя инициативу владельца «Спартака» Леонида Федуна реформировать премьер-лигу, отметил, что нововведения могут нанести урон региональным клубам.

Источник: РИА "Новости"

В частности глава красно-белых предложил сократить премьер-лигу с 16 до 14 команд, а также изменить формат проведения Кубок России.

— На мой взгляд, любое предложение, касающееся как расширения, так и сокращения участников РФПЛ необходимо сначала очень серьезно взвесить: провести анализ с точки зрения состояния регионального футбола, возможностей финансирования, инвестиционной привлекательности, календаря, количества игр, силы соперников, востребованности матчей, — подчеркнул Новоселов. — Только после детальной проработки мы можем оценивать предложение и принимать решение. В преддверии ЧМ-2018 в России есть сдержанный оптимизм по поводу роста интереса к футболу: появление новых арен, улучшение инфраструктуры может позитивно повлиять на экономику российского футбола в целом.

— Имеет ли смысл делить команды на две семерки, в одной из которых будет борьба за чемпионство и еврокубки, в другой — за выживание?

— С финансовой точки зрения этот шаг выгоден только тем, кто окажется в первой семерке. Вторая семерка будет обречена на снижение прибыли и уменьшение зрительского интереса, а соответственно инвестиционной привлекательности. Этот шаг лишь увеличит финансовый разрыв между богатыми и не столь обеспеченными клубами. Но даже если принять эту идею, то следует говорить о правильном распределении команд в группах: 7 на 7 приведет к тому, что одна из команд пропускает тур. Необходимо четное количество клубов.

Что касается тренда на отделение в отдельную касту богатых клубов в футболе, то он существует давно, можно вспомнить тот же проект G-14. Но таким образом мы можем дойти до открытого чемпионата двух столиц с привлечением двух-трех региональных клубов. Какую выгоду получат клубы из нижней «семерки» в случае отделения — совершенно непонятно.

— Как относитесь к идее проводить стадии до полуфинала Кубка России в городах, в которых пройдет ЧМ-2018, но нет команд высшего дивизиона?

— Отрицательно. Мы лишим своих болельщиков возможности полноценно поддерживать нашу команду в этом турнире в домашних матчах, а будут ли наши игры интересны жителям Саранска или, допустим, Нижнего Новгорода и Волгограда — спорный вопрос. В итоге мы потерям болельщицкий интерес, поддержку, атмосферу на матчах Кубка России. Поэтому вопрос о востребованности стадионов как спортивных объектов после ЧМ-2018 необходимо решать иными способами.

— Последний вопрос. Нужно ли платить процент от сделки детским тренерам за воспитание игрока, когда его продают из одного клуба в другой?

— Во всем мире в этом вопросе действует механизм солидарности. Если мы хотим изобрести что-то новое, необходимо все тщательно взвесить. В этом предложении есть разумное зерно, необходимо лишь предусмотреть тонкости: к примеру, зачастую молодых футболистов готовит несколько тренеров. Как оценить, кто внес больший вклад в его формирование?

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