Гаджиев: «Амкар» может быть расформирован после сезона-2017/18

«Клуб может прекратить существование, — сказал Гаджиев. — Это связано с тем, что для участия в профессиональных соревнованиях нужно иметь соответствующий бюджет. На сегодняшний день с этим есть очень большие сложности: на протяжении нескольких лет были механизмы финансирования, но сейчас они нарушаются. Клуб разработал стратегию экономического развития, но, чтобы ее реализовать, нужны время и поддержка со стороны края, но региональное министерство спорта этим заниматься не хочет».