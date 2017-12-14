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20:05 (мск), источник: ТАСС

Гаджиев: «Амкар» может быть расформирован после сезона-2017/18

МОСКВА, 14 декабря. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб «Амкар» может прекратить свое существование после сезона-2017/18 чемпионата России из-за финансовых сложностей. Об этом ТАСС заявил главный тренер пермского клуба Гаджи Гаджиев.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Клуб может прекратить существование, — сказал Гаджиев. — Это связано с тем, что для участия в профессиональных соревнованиях нужно иметь соответствующий бюджет. На сегодняшний день с этим есть очень большие сложности: на протяжении нескольких лет были механизмы финансирования, но сейчас они нарушаются. Клуб разработал стратегию экономического развития, но, чтобы ее реализовать, нужны время и поддержка со стороны края, но региональное министерство спорта этим заниматься не хочет».

«Один из наиболее вероятных способов — создание ГЧП, это то, что сейчас обсуждается. Я в курсе событий, которые происходят в клубе. Все попытки руководства клуба выработать общую позицию с министерством спорта не получаются», — добавил тренер.

Основным спонсором «Амкара» является правительство Пермского края и администрация Перми. В текущем сезоне пермский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России после 20 туров.

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