Гаджиев: «Амкар» может быть расформирован после сезона-2017/18
МОСКВА, 14 декабря. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб «Амкар» может прекратить свое существование после сезона-2017/18 чемпионата России
МОСКВА, 14 декабря. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб «Амкар» может прекратить свое существование после сезона-2017/18 чемпионата России
«Клуб может прекратить существование, — сказал Гаджиев. — Это связано с тем, что для участия в профессиональных соревнованиях нужно иметь соответствующий бюджет. На сегодняшний день с этим есть очень большие сложности: на протяжении нескольких лет были механизмы финансирования, но сейчас они нарушаются. Клуб разработал стратегию экономического развития, но, чтобы ее реализовать, нужны время и поддержка со стороны края, но региональное министерство спорта этим заниматься не хочет».
«Один из наиболее вероятных способов — создание ГЧП, это то, что сейчас обсуждается. Я в курсе событий, которые происходят в клубе. Все попытки руководства клуба выработать общую позицию с министерством спорта не получаются», — добавил тренер.
Основным спонсором «Амкара» является правительство Пермского края и администрация Перми. В текущем сезоне пермский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России после 20 туров.