Сёмин: Слова Федуна говорят о том, что он живёт футболом и это ему интересно
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал идею председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна об изменении схемы проведения чемпионата России.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал идею председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна об изменении схемы проведения чемпионата России.
Ранее Федун выступил с предложением сократить количество команд в РФПЛ с 16 до 14 и проводить турнир по новой формуле. «На мой взгляд, настала пора развернуть дискуссию с тем, чтобы начиная с чемпионата-2019/20 сократить количество команд РФПЛ до 14 и проводить соревнования по следующей формуле: до зимнего перерыва проходит 26 туров, часть из которых,
«Предложение Леонида Федуна о реформировании РФПЛ? Я прокомментирую его положительно. Его слова говорят о том, что он действительно живёт футболом и это ему интересно. Но я бы ещё выступил за введение видеоповторов», — приводит слова наставника «железнодорожников» сайт радиостанции «Спорт FM».