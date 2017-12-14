Сёмин: Слова Федуна говорят о том, что он живёт футболом и это ему интересно

Ранее Федун выступил с предложением сократить количество команд в РФПЛ с 16 до 14 и проводить турнир по новой формуле. «На мой взгляд, настала пора развернуть дискуссию с тем, чтобы начиная с чемпионата-2019/20 сократить количество команд РФПЛ до 14 и проводить соревнования по следующей формуле: до зимнего перерыва проходит 26 туров, часть из которых, пять-шесть, предстоит сыграть, как в Европе, по средам. После этого команды делятся на две семёрки: первая разыграет чемпионский титул, места в еврокубках, вторая борется за выживание», — заявил Федун в интервью «Спорт-экспрессу».