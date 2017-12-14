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20:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Сёмин: Слова Федуна говорят о том, что он живёт футболом и это ему интересно

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал идею председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна об изменении схемы проведения чемпионата России.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Федун выступил с предложением сократить количество команд в РФПЛ с 16 до 14 и проводить турнир по новой формуле. «На мой взгляд, настала пора развернуть дискуссию с тем, чтобы начиная с чемпионата-2019/20 сократить количество команд РФПЛ до 14 и проводить соревнования по следующей формуле: до зимнего перерыва проходит 26 туров, часть из которых, пять-шесть, предстоит сыграть, как в Европе, по средам. После этого команды делятся на две семёрки: первая разыграет чемпионский титул, места в еврокубках, вторая борется за выживание», — заявил Федун в интервью «Спорт-экспрессу».

«Предложение Леонида Федуна о реформировании РФПЛ? Я прокомментирую его положительно. Его слова говорят о том, что он действительно живёт футболом и это ему интересно. Но я бы ещё выступил за введение видеоповторов», — приводит слова наставника «железнодорожников» сайт радиостанции «Спорт FM».

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