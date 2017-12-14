«Амкар» может прекратить свое существование в сезоне-2018/19

Источник: РИА "Новости"

— Гаджиев заявил следующее: «Неизвестно будет жить “Амкар” или нет». Есть какие-то сложности? — вопрос генеральному директору «Амкара» Игорю Резвухину.

— Все правильно он сказал, все так и есть. Есть, если мягко сказать, проблема — нам не подтверждают финансирование на будущий год.

— Ведутся ли переговоры?

— Ведутся, но ни к чем хорошему они не приводят.

— Проблемы со стороны края или со стороны спонсоров?