Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
«Амкар» может прекратить свое существование в сезоне-2018/19
Существование «Амкара» оказалось под угрозой. У пермского клуба проблемы с финансированием на сезон-2018/19.
Существование «Амкара» оказалось под угрозой. У пермского клуба проблемы с финансированием на сезон-2018/19.
— Гаджиев заявил следующее: «Неизвестно будет жить “Амкар” или нет». Есть
— Все правильно он сказал, все так и есть. Есть, если мягко сказать, проблема — нам не подтверждают финансирование на будущий год.
— Ведутся ли переговоры?
— Ведутся, но ни к чем хорошему они не приводят.
— Проблемы со стороны края или со стороны спонсоров?
— Не подтверждаются ни со стороны края, ни со стороны спонсора.