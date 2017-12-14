Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Цимбалюк устроил провокацию на пресс-конференции с Путиным
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Оргкомитет Олимпиады заявил о праве России пройти со своим флагом
Путин обратился с призывом к Киеву и Донбассу
Путин ответил анекдотом на вопрос о военных расходах
Текущие события
Футбол. Зарубежный
13.12
Ньюкасл Юнайтед0
Эвертон1
Футбол. Зарубежный
13.12
Саутгемптон1
Лестер4
Футбол. Зарубежный
13.12
Тоттенхэм Хотспур2
Брайтон & Хоув0
Футбол. Зарубежный
13.12
Ливерпуль0
Вест Бромвич Альбион0
Футбол. Зарубежный
13.12
Манчестер Юнайтед1
Борнмут0
Футбол. Зарубежный
13.12
Вест Хэм Юнайтед0
Арсенал0
Все события
Путин: Иностранцы забыли, что Земля Франца-Иосифа принадлежит РФ
Невзоров: Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей
«УАЗ» с автоматом: первый тест-драйв
Биатлонисты Украины выступили против бойкота соревнований в РФ
Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в Анси
Мелания Трамп появилась на публике в коротком изумрудном пальто
Сальма Хайек рассказала о домогательствах Харви Вайнштейна
Как не заболеть раком груди: совет от врачей
Американка 323 раза отвела сына к врачу и села в тюрьму
В Петербурге в старом диване нашли 605 млн руб.
Путин ответил на вопрос Собчак
Фоторепортажи
16В Москве открылся официальный магазин атрибутики ЧМ-2018
8Россияне выиграли три медали в финале Гран-при по фигурному катанию
19:05 (мск), источник: Р-Спорт

Галактионов утвержден в должности главного тренера «Ахмата»

МОСКВА, 14 дек — Р-Спорт. Михаил Галактионов утвержден в должности главного тренера «Ахмата», контракт рассчитан на 3,5 года, сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Грозного.

Источник: РИА "Новости"

«Михаил Михайлович — молодой специалист, уже добивавшийся успехов с юношескими сборными страны. Уверен, его ждёт большое будущее в тренерской карьере», — заявил президент «Ахмата» Магомед Даудов.

Галактионов был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Ахмата» в конце октября после отставки Олега Кононова.

«Ахмат» в 20 турах набрал 26 очков и занимает седьмое место в чемпионате России.

Ахмат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Жарче солнца: возлюбленная хавбека "Тоттенхэма", британская модель Руби Мэй
Путин нашел виноватых в отстранении россиян от ОИ
«Амкар» может прекратить свое существование в сезоне-2018/19
Биатлонисты Украины выступили против бойкота соревнований в РФ
Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в Анси
Гол в ворота «Спартака» номинирован на самый красивый в ЛЧ
Определились соперники «Зенита» по предсезонным матчам
Стал известен состав сборной России на матч со Швецией на КПК
Новости
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
Образы Рианны, которые вдохновляют на модные подвиги Рианна — одна из немногих знаменитостей, которые не боятся показаться смешными: она смело примеряет на себя все самые остромодные вещи и сочетает несочетаемое
Дети
Бывшая жена Тома Круза беременна Внимательные поклонники усмотрели изменившуюся фигуру звезды, которая может свидетельствовать об «интересном положении» Кэти Холмс
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь