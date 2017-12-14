Самый титулованный тренер в истории "Спартака" подводит итоги года для красно-белых и выделяет главные события.
Галактионов утвержден в должности главного тренера «Ахмата»
МОСКВА, 14 дек —
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МОСКВА, 14 дек —
«Михаил Михайлович — молодой специалист, уже добивавшийся успехов с юношескими сборными страны. Уверен, его ждёт большое будущее в тренерской карьере», — заявил президент «Ахмата» Магомед Даудов.
Галактионов был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Ахмата» в конце октября после отставки Олега Кононова.
«Ахмат» в 20 турах набрал 26 очков и занимает седьмое место в чемпионате России.