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15:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Год «Спартака». Рейтинг Олега Романцева

Самый титулованный тренер в истории «Спартака» подводит итоги года для красно-белых и выделяет главные события.

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фотографий
17
фотографий
17
фотографий

— Пользуясь случаем, поздравляю всех футбольных болельщиков с наступающим годом чемпионата мира, желаю тренеру нашей сборной — спартаковцу Станиславу Черчесову удачи и хорошей результативной игры. А спартаковским поклонникам — веры в то, что наш клуб еще поборется за чемпионское золото.

1. ЧЕМПИОНСТВО «СПАРТАКА».

Для всех спартаковских болельщиков, безусловно, важно первое золото на новом стадионе. Мы с Николаем Петровичем Старостиным очень часто говорили на эту тему и много сил положили на то, чтобы у нас был свой дом. Видимо, времена тогда не позволяли. Символично, что спустя 16 лет команда получила такой подарок и ответила на него золотыми медалями.

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2. ПОБЕДА НАД «СЕВИЛЬЕЙ» 5:1.

«Спартак» нашего времени побеждал «Наполи» с Марадоной, могучий «Реал» с Раулем, «Арсенал» Арсена Венгера, «Аякс». И главное — не то, что мы набирали очки, а то, какую огромную радость доставляли тогда своим болельщикам! Такие победы навсегда остаются в их памяти. И домашняя игра с «Севильей» в Лиге чемпионов обязательно тоже войдет в золотой фонд «Спартака».

3. ГОЛ ЛУИЗА АДРИАНУ «ЗЕНИТУ».

Наверняка все любители футбола сохранят в памяти уходящего года гол Луиза Адриану «Зениту» во втором круге, когда красно-белые победили в Москве 3:1. Все было исполнено на высшем уровне. Как говорят в футболе — зряче: бразилец увидел, что Лодыгин чуть двинулся из ворот и обводящим ударом поймал его на шаге. Думаю, что этот мяч также будет храниться в летописи спартаковских футбольных подвигов, как золотой гол Валерия Шмарова в ворота киевского «Динамо».

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4. ЛИДЕРСТВО «ЕНИСЕЯ» В ФНЛ.

Очень рад за Диму Аленичева и Егора Титова, которых не надломил уход из «Спартака». Они приняли команду из моего родного города — Красноярска. Твердо идут по тренерскому пути и не отступают от своих убеждений. Хотя моментами не обходится без синяков и шишек. Для них очень важен наш спартаковский принцип — не добывание очков любой ценой, а за счет игры, которая заставляет зрителя жить футболом. Хочу вместе с вами пожелать «Енисею» качественного футбола и выхода в премьер-лигу.

5. РЕБРОВ — ДЖЕНТЛЬМЕН ГОДА.

Еще одно событие, которое напрямую связано с футбольным «Спартаком», — выбор вратаря Артема Реброва Джентльменом года. Артем заслужил этот титул не только уверенной и самоотверженной игрой, но и своим поведением на поле, умением «зажечь» партнеров и огромным уважением к болельщикам. На моей памяти этого почетного звания удостаивались Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов. Сейчас Джентльменом года «Комсомольская правда» вновь выбрала спартаковца. Приятное предновогоднее событие!

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