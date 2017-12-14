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15:01 (мск), источник: Советский спорт

Карпин, Слуцкий, Кононов? Кто заменит Кучука в «Ростове»?

«Советский спорт» о кандидатах на пост главного тренера «Ростова».

Источник: Советский спорт

Напомним, что неделю назад Леонид Кучук добровольно оставил пост тренера ростовчан. Вместе с ним южный город покинули и его помощники. «Советский спорт» решил сформировать свой шорт-лист кандидатов на открывшуюся позицию в российском футболе.

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Олег КОНОНОВ, 51 год.

Последнее место работы: «Ахмат».

В России Олега Георгиевича знают, прежде всего, по работе в «Краснодаре». При нем «быки» показывали яркую атакующую игру, а стильные костюмы Кононова не раз становились предметом обсуждения у журналистов. Кстати, со СМИ у тренера проблем никогда не было. Что-то сенсационное из него «вытянуть» было сложно, но с прессой тренер всегда общался охотно.

В конце 2016 года «Краснодар» и Конов устали друг от друга и последний отправился в «Ахмат». В Грозном у тренера не получилось. Руководство клуба души не чаяло в галантном Олеге Георгиевиче, но футболисты так и не поняли его требований.

Работа в «Ростове» — отличный шанс для Кононова доказать футбольной общественности, что неудачи в «Ахмате» — не более чем стечение обстоятельств. А болельщикам желто-синих наверняка понравится футбол, который тренер обычно ставит своим командам.

Валерий КАРПИН, 48 лет.

Последнее место работы: «Торпедо» (Армавир).

Самый харизматичный и, пожалуй, самый недооцененный тренер в российском футболе за последние 10 лет на данном этапе востребован профессии и получает предложения от самых разных клубов. «Ростов» — отличный вариант для рестарта карьеры, к тому же в руководстве клуба не раз заявляли о желании показывать красивый и зрелищный футбол, которым всегда славился «Спартак» Карпина.

За специалиста говорит и его опыт достижения результата с не самым сильным составом («серебро» с не самым сильным подбором игроков в «Спартаке»), а также умение развивать молодежь (Асенсио из «Мальорки» дорос в итоге до одной из восходящих звезд сборной Испании). Кроме этого, в «Ростове» собрался ряд игроков, с которыми Карпин уже работал в «Спартаке». Тот же Сергей Паршивлюк не раз заявлял, что считает Валерия Георгиевича одним из лучших специалистов России.

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Леонид СЛУЦКИЙ, 46 лет.

Последнее место работы: «Халл Сити».

Один из лучших российских тренеров последних лет переживает не лучший период в своей карьере. После опыта работы в сборной России на Евро-2016 Слуцкий отправился в английский Чемпионшип, где попытался «зарядить» русским духом футболистов из «Халл Сити». К сожалению, у «русского Моуриньо» дела в Британии пока не заладились. Команда Леонида Викторовича завязла в подвале таблице, а состав не позволял достигать намеченных целей.

В начале декабря Слуцкий подал в отставку, а вокруг его будущего тут же поползли слухи. Одним из вариантов продолжения карьеры может стать и «Ростов», о котором тренер всегда отзывался тепло. Безусловно, это сильный вариант для руководства «Ростова», но готов будет ли Слуцкий сам вернуться в Россию?

Рашид РАХИМОВ, 52 года.

Последнее место работы: «Ахмат».

После ухода из грозненского клуба Рахимов можно часто увидеть на «Матч ТВ», где тренер скрупулезно и интересно разбирает главные матчи премьер-лиги.

Интересно, что, по информации СМИ, Рахимов уже был в шорт-листе желто-синих перед тем, как клуб возглавил Кучук. В тот раз не получилось, но есть вероятность, что со второй попытки тренер все-таки возглавит «Ростов».

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Александр ГРИГОРЯН, 51 год.

Последнее место работы: «Арарат» Москва.

Григорян запомнился болельщикам красочными флеш-интервью и успехами в женском футболе. Безусловно, это неординарный тренер, который может повести команду за собой, гибок в тактике, но зачастую перегибает с эмоциями. В «Ростове» тренер мог бы еще раз реализовать свой талант, но вряд ли руководство желто-синих будет всерьез рассматривать этот вариант.

Дмитрий КИРИЧЕНКО, 40 лет.

Последнее место работы: «Ростов».

Кириченко на днях скоропалительно заявил о своем желании быть главным тренером, но руководство «Ростова» должно взвесить все огромные риски, связанные с этим назначением. Молодой специалист не имеет опыта самостоятельной работы, а исполнение обязанностей при Бердыеве и на последнем матче с «Уфой» было лишь формальностью. Во времена Кучука роль Кириченко в тренерском штабе желто-синих тоже не была основной, и даже в помощь при разработке стандартных положений к команде Кучуком с месяц назад был привлечен Роман Адамов, успешно справившийся с задачей (последние три победных гола «Ростова» были забиты со стандартов).

Еще одним минусом является отсутствие собственного штаба: сложно представить тех, кто будет помогать начинающему тренеру в не самой простой ситуации, в которой оказался «Ростов». До зоны «стыков» всего 4 очка, команде никто не гарантирует спокойной жизни во второй части сезона, а впереди три зимних сбора, где будет закладываться «фундамент» на вторую часть сезона.

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