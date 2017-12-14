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14:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Калиниченко, Бояринцев и Кудряшов вновь побеждают со «Спартаком»

В Химках состоялся товарищеский матч между пляжной командой «Спартак» (Москва) и ветеранами красно-белых.

Источник: Спорт-Экспресс

За команду ветеранов играли Максим Калиниченко, Денис Бояринцев, Ренат Сабитов, Дмитрий Хомич, Алексей Ребко, Дмитрий Кудряшов. Тренером комнады из большого футбола выступил Алексей Зуев, который в настоящее время защищает ворота пляжников.

Напряженный поединок закончился ничьей в основное время — 4:4. В серии пенальти точнее оказались представители большого футбола. В месте с болельщиками за игрой наблюдали Дмитрий Ананко, Виктор Булатов. (Федор УСПЕНСКИЙ).

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