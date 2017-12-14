Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анфиса Чехова заменит Юлию Ковальчук в шоу про похудение
Названа самая пьющая страна Европы
Кадровое голодание: сфера, где зарплаты выросли до 200 тыс. руб.
Житель Серпухова отрубил жене кисти рук из ревности
Путин задал вопрос, как Родченков провез препараты через таможню
Текущие события
Футбол. Зарубежный
13.12
Ньюкасл Юнайтед0
Эвертон1
Футбол. Зарубежный
13.12
Саутгемптон1
Лестер4
Футбол. Зарубежный
13.12
Тоттенхэм Хотспур2
Брайтон & Хоув0
Футбол. Зарубежный
13.12
Ливерпуль0
Вест Бромвич Альбион0
Футбол. Зарубежный
13.12
Манчестер Юнайтед1
Борнмут0
Футбол. Зарубежный
13.12
Вест Хэм Юнайтед0
Арсенал0
Все события
СМИ: МИД Китая объяснил Трампу, кто победил террористов в Сирии
СМИ: Обгон Су-30 истребителем Су-35 попал на видео
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
Русско-шведская война Знарка
Названо место проведения финала Кубка России
Собчак в красном платье пришла на пресс-конференцию Путина
Мелания Трамп появилась на публике в коротком изумрудном пальто
10 главных ошибок в питании за всю историю человечества
На лице американца выросли грибы
Глава антинаркотического союза сообщил о состоянии Даны Борисовой
Пенсии поднимут на 30% ряду россиян
Фоторепортажи
9«Зенит» победил «Реал Сосьедад» и вышел в 1/16 ЛЕ
10Виталию Мутко — 59!
14:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Задание на зиму. Кого нужно купить ЦСКА

За выступление в Лиге чемпионов «армейцы» заработали столько, что могут, наконец, позволить себе трансфер. Или даже два.

Источник: РИА "Новости"

За евроосень ЦСКА заработал больше всех среди российских клубов — как минимум € 19,7 млн. Отдельно «армейцы» получат деньги из коммерческого пула ЛЧ, а «добавку» могут забрать в случае успешного выступления в Лиге Европы. Неплохая сумма для того, чтобы вложить её в новых футболистов.

Полноценных трансферов за деньги боссы ЦСКА не совершали с сезона-2014/15, когда они купили Романа Ерёменко у «Рубина», Карлоса Стандберга у «Хеккена» и Кирилла Панченко у «Томи». Теперь у «армейских» болельщики появился шанс увидеть новых игроков. Эта надежда подкреплена и разнообразными слухами, витающими вокруг клуба. В продажу ЦСКА Гинером не верится вообще, а вот информация о новых спонсорах похожа на правду намного больше. Тем не менее, усилиться ЦСКА может и почти бесплатно.

Читайте также
ЦСКА может досрочно вернуть Чернова из «Урала»

Вакансия: центральный защитник с российским паспортом

Кандидат: Никита Чернов, € 0

По окончании сезона карьеру наверняка завершит 38-летний Сергей Игнашевич. Братья Березуцким уже 35. Один Васин заменить трёх лидеров точно не сможет, особенно в формации с тремя центрбеками. Искать защитников нужно уже зимой, чтобы летом иметь сыгранную оборону.

Философия ЦСКА в отношении защитников — брать только россиян. На рынке таких игроков не так много, хотя один есть уже в структуре команды — это Никита Чернов. Центрбек дебютировал за основную сборную России раньше, чем за клуб, причём при Капелло считался главной надеждой страны перед чемпионатом мира. Сейчас Чернов играет в аренде в «Урале», но уже зимой может быть отозван, как было с Васиным год назад. ЦСКА ведь предстоит бороться за победу в двух турнирах с четырьмя центральными защитниками на три позиции.

Читайте также
Ташаев может подписать контракт с любым клубом, но «Динамо» на него рассчитывает

Вакансия: атакующий полузащитник

Кандидат: Александр Ташаев, € 1 млн (здесь и далее — по информации transfermarkt.com)

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев часто говорит о том, что в условиях тяжёлой экономической ситуации клуб обращает внимание скорее на свободных агентов. Таким через полгода станет Александр Ташаев — главный герой «Динамо» Дмитрия Хохлова. Атакующий полузащитник не играл у Калитвинцева в РФПЛ совсем, но за короткий срок после смены тренера забил четыре гола и сделал столько же передач.

С 1 декабря футболист официально может вести переговоры с любым клубом, так как с «Динамо» его контракт до сих пор не переподписан. По слухам, причиной этому стали слишком большие подъёмные, запрошенные Ташаевым. Теперь на талантливого футболиста обратил внимание «Спартак», но и «армейцам» не поздно включиться в борьбу за свободного агента. Вопрос только в том, смогут ли сойтись боссы ЦСКА с агентами футболиста по условиям контракта.

Читайте также
СМИ сообщили об интересе московских клубов к нападающему «Тосно» Маркову

Вакансия: забивной центральный нападающий

Кандидат: Евгений Марков, € 400 тыс.

Год назад ЦСКА звал Евгения Маркова, тогда ещё нападающего из ФНЛ, на просмотр. Форвард решил, что просмотр — не его уровень, и отказался. Теперь Марков, забив 8 голов за первую часть сезона, стал вторым в списке самых эффективных форвардов Премьер-Лиги. Хотя и «просмотр» на «ВЭБ-Арене» он, как и весь «Тосно», с треском провалил.

Как ни странно, первым из тонущего в ФНЛ «Тосно», уехал не лучший бомбардир, а его партнёр Антон Заболотный. «Зенит» взял очередного нападающего, а значит Марков остался самым желанным для топ-клубов футболистом из Ленобласти.

Данила Игнатов

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Гамула жестко прошёлся по МОК и предложил спортсменам объединиться
Тихонов: решение МОК — это вина Мутко на 99%, что сбежал Родченков
Путин нашел виноватых в отстранении россиян от ОИ
Названо место проведения финала Кубка России
Биатлонисты Украины выступили против бойкота соревнований в РФ
РФПЛ опубликовала расписание матчей на 21-23 тур
Гол в ворота «Спартака» номинирован на самый красивый в ЛЧ
Определились соперники «Зенита» по предсезонным матчам
Российским хоккеистам поставили задачу выиграть золото ОИ
Новости
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Власти Москвы готовы в будущем привлечь к реновации иностранных инвесторов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
Образы Рианны, которые вдохновляют на модные подвиги Рианна — одна из немногих знаменитостей, которые не боятся показаться смешными: она смело примеряет на себя все самые остромодные вещи и сочетает несочетаемое
Дети
5 особенностей детских садов в российской глубинке Оказалось, что между деревенскими и городскими детскими садами немало отличий
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь