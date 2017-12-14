Задание на зиму. Кого нужно купить ЦСКА

Источник: РИА "Новости"

За евроосень ЦСКА заработал больше всех среди российских клубов — как минимум € 19,7 млн. Отдельно «армейцы» получат деньги из коммерческого пула ЛЧ, а «добавку» могут забрать в случае успешного выступления в Лиге Европы. Неплохая сумма для того, чтобы вложить её в новых футболистов.

Полноценных трансферов за деньги боссы ЦСКА не совершали с сезона-2014/15, когда они купили Романа Ерёменко у «Рубина», Карлоса Стандберга у «Хеккена» и Кирилла Панченко у «Томи». Теперь у «армейских» болельщики появился шанс увидеть новых игроков. Эта надежда подкреплена и разнообразными слухами, витающими вокруг клуба. В продажу ЦСКА Гинером не верится вообще, а вот информация о новых спонсорах похожа на правду намного больше. Тем не менее, усилиться ЦСКА может и почти бесплатно.

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Вакансия: центральный защитник с российским паспортом

Кандидат: Никита Чернов, € 0



По окончании сезона карьеру наверняка завершит 38-летний Сергей Игнашевич. Братья Березуцким уже 35. Один Васин заменить трёх лидеров точно не сможет, особенно в формации с тремя центрбеками. Искать защитников нужно уже зимой, чтобы летом иметь сыгранную оборону.

Философия ЦСКА в отношении защитников — брать только россиян. На рынке таких игроков не так много, хотя один есть уже в структуре команды — это Никита Чернов. Центрбек дебютировал за основную сборную России раньше, чем за клуб, причём при Капелло считался главной надеждой страны перед чемпионатом мира. Сейчас Чернов играет в аренде в «Урале», но уже зимой может быть отозван, как было с Васиным год назад. ЦСКА ведь предстоит бороться за победу в двух турнирах с четырьмя центральными защитниками на три позиции.

Вакансия: атакующий полузащитник

Кандидат: Александр Ташаев, € 1 млн (здесь и далее — по информации transfermarkt.com)



Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев часто говорит о том, что в условиях тяжёлой экономической ситуации клуб обращает внимание скорее на свободных агентов. Таким через полгода станет Александр Ташаев — главный герой «Динамо» Дмитрия Хохлова. Атакующий полузащитник не играл у Калитвинцева в РФПЛ совсем, но за короткий срок после смены тренера забил четыре гола и сделал столько же передач.



С 1 декабря футболист официально может вести переговоры с любым клубом, так как с «Динамо» его контракт до сих пор не переподписан. По слухам, причиной этому стали слишком большие подъёмные, запрошенные Ташаевым. Теперь на талантливого футболиста обратил внимание «Спартак», но и «армейцам» не поздно включиться в борьбу за свободного агента. Вопрос только в том, смогут ли сойтись боссы ЦСКА с агентами футболиста по условиям контракта.

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Вакансия: забивной центральный нападающий

Кандидат: Евгений Марков, € 400 тыс.



Год назад ЦСКА звал Евгения Маркова, тогда ещё нападающего из ФНЛ, на просмотр. Форвард решил, что просмотр — не его уровень, и отказался. Теперь Марков, забив 8 голов за первую часть сезона, стал вторым в списке самых эффективных форвардов Премьер-Лиги. Хотя и «просмотр» на «ВЭБ-Арене» он, как и весь «Тосно», с треском провалил.



Как ни странно, первым из тонущего в ФНЛ «Тосно», уехал не лучший бомбардир, а его партнёр Антон Заболотный. «Зенит» взял очередного нападающего, а значит Марков остался самым желанным для топ-клубов футболистом из Ленобласти.