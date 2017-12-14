Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
«Зенит» на зимних сборах сыграет с чемпионами Дании, Чехии, Китая и Словении
Определились соперники «Зенита» по предсезонным товарищеским матчам.
Определились соперники «Зенита» по предсезонным товарищеским матчам.
Во время зимних сборов
22 января
«Зенит» — «Копенгаген»
25 января
«Зенит» — «Славия» (Чехия)
28 января
«Зенит» — «Гуанчжоу Эвергранд» (Китай)
Со 2 по 13 февраля
4 февраля
«Зенит» — «Слован» (Словакия)
7 февраля
«Зенит» — «Црвена Звезда»
10 февраля
«Зенит» — «Марибор».