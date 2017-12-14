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14:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» на зимних сборах сыграет с чемпионами Дании, Чехии, Китая и Словении

Определились соперники «Зенита» по предсезонным товарищеским матчам.

Источник: Reuters

Во время зимних сборов сине-бело-голубые сыграют с чемпионами Дании, Чехии, Китая и Словении, сообщает пресс-служба клуба. 15 января петербургская команда отправится в Дубай, где будет тренироваться в течение двух недель.

22 января
«Зенит» — «Копенгаген»

25 января
«Зенит» — «Славия» (Чехия)

28 января
«Зенит» — «Гуанчжоу Эвергранд» (Китай)

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Со 2 по 13 февраля сине-бело-голубые будут тренироваться в Белеке.

4 февраля
«Зенит» — «Слован» (Словакия)

7 февраля
«Зенит» — «Црвена Звезда»

10 февраля
«Зенит» — «Марибор».

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