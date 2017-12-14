«Зенит» на зимних сборах сыграет с чемпионами Дании, Чехии, Китая и Словении

Во время зимних сборов сине-бело-голубые сыграют с чемпионами Дании, Чехии, Китая и Словении, сообщает пресс-служба клуба. 15 января петербургская команда отправится в Дубай, где будет тренироваться в течение двух недель.



22 января

«Зенит» — «Копенгаген»



25 января

«Зенит» — «Славия» (Чехия)



28 января

«Зенит» — «Гуанчжоу Эвергранд» (Китай)